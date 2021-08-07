https://uz.sputniknews.ru/20210807/posolstvo-ssha-v-kabule-prizvalo-amerikanskix-grajdan-nemedlenno-pokinut-afganistan-19988459.html

Посольство США в Кабуле призвало американских граждан немедленно покинуть Афганистан

Посольство США в Кабуле призвало американских граждан немедленно покинуть Афганистан

Если кому-то из граждан США, находящихся в ИРА, вдруг понадобится помощь, посольство не сможет ее оказать в полной мере даже в Кабуле. 07.08.2021, Sputnik Узбекистан

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ТАШКЕНТ, 7 августа — Sputnik. В посольстве США в Кабуле обратились к американским гражданам с призывом как можно скорее покинуть Афганистан. Причина - небезопасная обстановка в стране и сокращение на этом фоне штата сотрудников ведомства, передает РИА Новости со ссылкой на заявление диппредставительства. Если кому-то из граждан США, находящихся в ИРА, вдруг понадобится помощь, возможности посольства будут ограничены, в том числе в Кабуле.В посольстве США рекомендуют воспользоваться любыми доступными коммерческими рейсами, чтобы вылететь из ИРА.При этом в диппредставительстве готовы предоставить заем тем гражданам, у которых нет финансовой возможности купить билеты на самолет.Также посольство рекомендовало гражданам зарегистрироваться в программе STEP (Smart Traveler Enrollment Program), чтобы получать обновления о ситуации в сфере безопасности, а также для того, чтобы посольство могло связаться с ними в экстренных случаях. В случае будущего официального вывозного рейса посольство уведомит об этом участников программы.После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы* активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210804/napadenie-na-dom-ministra-oborony-afganistana-vosem-pogibshix-19941164.html

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