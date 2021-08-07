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Посольство США в Кабуле призвало американских граждан немедленно покинуть Афганистан
Посольство США в Кабуле призвало американских граждан немедленно покинуть Афганистан
Если кому-то из граждан США, находящихся в ИРА, вдруг понадобится помощь, посольство не сможет ее оказать в полной мере даже в Кабуле. 07.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-07T15:15+0500
2021-08-07T15:16+0500
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ТАШКЕНТ, 7 августа — Sputnik. В посольстве США в Кабуле обратились к американским гражданам с призывом как можно скорее покинуть Афганистан. Причина - небезопасная обстановка в стране и сокращение на этом фоне штата сотрудников ведомства, передает РИА Новости со ссылкой на заявление диппредставительства. Если кому-то из граждан США, находящихся в ИРА, вдруг понадобится помощь, возможности посольства будут ограничены, в том числе в Кабуле.В посольстве США рекомендуют воспользоваться любыми доступными коммерческими рейсами, чтобы вылететь из ИРА.При этом в диппредставительстве готовы предоставить заем тем гражданам, у которых нет финансовой возможности купить билеты на самолет.Также посольство рекомендовало гражданам зарегистрироваться в программе STEP (Smart Traveler Enrollment Program), чтобы получать обновления о ситуации в сфере безопасности, а также для того, чтобы посольство могло связаться с ними в экстренных случаях. В случае будущего официального вывозного рейса посольство уведомит об этом участников программы.После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы* активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210804/napadenie-na-dom-ministra-oborony-afganistana-vosem-pogibshix-19941164.html
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сша, афганистан, посольство

Посольство США в Кабуле призвало американских граждан немедленно покинуть Афганистан

15:15 07.08.2021 (обновлено: 15:16 07.08.2021)
838
© СС0 / Unsplash / Mohammad RahmaniКабул, Афганистан
Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.08.2021
© СС0 / Unsplash / Mohammad Rahmani
Если кому-то из граждан США, находящихся в ИРА, вдруг понадобится помощь, посольство не сможет ее оказать в полной мере даже в Кабуле.
ТАШКЕНТ, 7 августа — Sputnik. В посольстве США в Кабуле обратились к американским гражданам с призывом как можно скорее покинуть Афганистан. Причина - небезопасная обстановка в стране и сокращение на этом фоне штата сотрудников ведомства, передает РИА Новости со ссылкой на заявление диппредставительства. Если кому-то из граждан США, находящихся в ИРА, вдруг понадобится помощь, возможности посольства будут ограничены, в том числе в Кабуле.
В посольстве США рекомендуют воспользоваться любыми доступными коммерческими рейсами, чтобы вылететь из ИРА.
При этом в диппредставительстве готовы предоставить заем тем гражданам, у которых нет финансовой возможности купить билеты на самолет.
Солдат Афганской национальной армии (АНА) за месте ночного взрыва заминированного автомобиля в Кабуле, Афганистан 4 августа 2021 года - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.08.2021
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4 августа, 12:18
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Также посольство рекомендовало гражданам зарегистрироваться в программе STEP (Smart Traveler Enrollment Program), чтобы получать обновления о ситуации в сфере безопасности, а также для того, чтобы посольство могло связаться с ними в экстренных случаях. В случае будущего официального вывозного рейса посольство уведомит об этом участников программы.
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы* активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
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