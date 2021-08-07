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Продано: Госдоля"Coca-Cola Uzbekistan" перешла турецкой компании
Продано: Госдоля"Coca-Cola Uzbekistan" перешла турецкой компании
Для того, чтобы полностью завершить процедуру потребуется одобрение со стороны регулирующих органов. 07.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-07T10:27+0500
2021-08-07T10:27+0500
экономика
узбекистан
турция
продажа
покупка
coca-cola
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ТАШКЕНТ, 7 августа — Sputnik. Продана доля в размере 57,118% в уставном капитале ООО "Coca-Cola Bottlers Uzbekistan, Ltd". Покупателем выступила турецкая группа компаний "Coca-Cola İçecek A.Ş." (CCI), сообщает Агентство по управлению госактивами.Стоимость операции - $252,28 млн, она была осуществлена через принадлежащую CCI дочернюю компанию "CCI International Holland B.V.".Финансовым консультантом АУГА выступила Rothschild &amp; Co, юридическим - компания Dentons.Сделку уже одобрили в Государственной комиссии по проведению тендерных торгов при продаже государственного имущества. Но для того, чтобы полностью завершить процедуру потребуется одобрение со стороны регулирующих органов.Процесс "купли-продажи" прошел открыто, в соответствии с требованиями профильного законодательства и условиями международной практики.Известно, что 50,3% Coca-Cola İçecek принадлежит Anadolu Efes, 20,1% – The Coca-Cola Company, 3,7% принадлежит Özgörkey Holding, а остальные 25,9% публично выставлены на турецких фондовых биржах.Компанию планировалось приватизировать еще в 2018 году.Предполагалось, что консультантом сделки станет Европейский банк реконструкции и развития, однако позже правительство отложило приватизацию. Ожидалось, что сделка состоится до конца 2019 года, однако она также была отложена.Подготовительная работа по продаже госдоли в уставном капитале CCBU была запущена в ноябре 2020 года.
https://uz.sputniknews.ru/20210125/Uzbekistantsy-sryvayut-protsess-privatizatsii-Coca-Cola--chto-proiskhodit-15858893.html
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узбекистан, турция, продажа, покупка, coca-cola

Продано: Госдоля"Coca-Cola Uzbekistan" перешла турецкой компании

10:27 07.08.2021
1220
© Sputnik / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПроизводство напитков на заводе Сосa-Cola
Производство напитков на заводе Сосa-Cola - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.08.2021
© Sputnik / Кирилл Каллиников
/
Перейти в фотобанк
Для того, чтобы полностью завершить процедуру потребуется одобрение со стороны регулирующих органов.
ТАШКЕНТ, 7 августа — Sputnik. Продана доля в размере 57,118% в уставном капитале ООО "Coca-Cola Bottlers Uzbekistan, Ltd". Покупателем выступила турецкая группа компаний "Coca-Cola İçecek A.Ş." (CCI), сообщает Агентство по управлению госактивами.
Стоимость операции - $252,28 млн, она была осуществлена через принадлежащую CCI дочернюю компанию "CCI International Holland B.V.".
Финансовым консультантом АУГА выступила Rothschild & Co, юридическим - компания Dentons.
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Узбекистанцы "срывают" процесс приватизации Coca-Cola — что происходит?
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Сделку уже одобрили в Государственной комиссии по проведению тендерных торгов при продаже государственного имущества. Но для того, чтобы полностью завершить процедуру потребуется одобрение со стороны регулирующих органов.
Процесс "купли-продажи" прошел открыто, в соответствии с требованиями профильного законодательства и условиями международной практики.
Известно, что 50,3% Coca-Cola İçecek принадлежит Anadolu Efes, 20,1% – The Coca-Cola Company, 3,7% принадлежит Özgörkey Holding, а остальные 25,9% публично выставлены на турецких фондовых биржах.
Для справки:

CCBU является крупнейшим производителем газированных безалкогольных напитков в Узбекистане с производственными мощностями в Ташкенте, Намангане и Ургенче, а также сетью складов.

По итогам 2020 года чистая прибыль компании составила 205 млрд сумов.

Компанию планировалось приватизировать еще в 2018 году.
Предполагалось, что консультантом сделки станет Европейский банк реконструкции и развития, однако позже правительство отложило приватизацию. Ожидалось, что сделка состоится до конца 2019 года, однако она также была отложена.
Подготовительная работа по продаже госдоли в уставном капитале CCBU была запущена в ноябре 2020 года.
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