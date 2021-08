https://uz.sputniknews.ru/20210807/prodano-gosdolyacoca-cola-uzbekistan-pereshla-turetskoy-kompanii-19985090.html

Продано: Госдоля"Coca-Cola Uzbekistan" перешла турецкой компании

Продано: Госдоля"Coca-Cola Uzbekistan" перешла турецкой компании

Для того, чтобы полностью завершить процедуру потребуется одобрение со стороны регулирующих органов. 07.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-07T10:27+0500

2021-08-07T10:27+0500

2021-08-07T10:27+0500

экономика

узбекистан

турция

продажа

покупка

coca-cola

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0c/12/15623310_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c1be0f407144f51e94e6d71bf11d78ed.jpg

ТАШКЕНТ, 7 августа — Sputnik. Продана доля в размере 57,118% в уставном капитале ООО "Coca-Cola Bottlers Uzbekistan, Ltd". Покупателем выступила турецкая группа компаний "Coca-Cola İçecek A.Ş." (CCI), сообщает Агентство по управлению госактивами.Стоимость операции - $252,28 млн, она была осуществлена через принадлежащую CCI дочернюю компанию "CCI International Holland B.V.".Финансовым консультантом АУГА выступила Rothschild & Co, юридическим - компания Dentons.Сделку уже одобрили в Государственной комиссии по проведению тендерных торгов при продаже государственного имущества. Но для того, чтобы полностью завершить процедуру потребуется одобрение со стороны регулирующих органов.Процесс "купли-продажи" прошел открыто, в соответствии с требованиями профильного законодательства и условиями международной практики.Известно, что 50,3% Coca-Cola İçecek принадлежит Anadolu Efes, 20,1% – The Coca-Cola Company, 3,7% принадлежит Özgörkey Holding, а остальные 25,9% публично выставлены на турецких фондовых биржах.Компанию планировалось приватизировать еще в 2018 году.Предполагалось, что консультантом сделки станет Европейский банк реконструкции и развития, однако позже правительство отложило приватизацию. Ожидалось, что сделка состоится до конца 2019 года, однако она также была отложена.Подготовительная работа по продаже госдоли в уставном капитале CCBU была запущена в ноябре 2020 года.

https://uz.sputniknews.ru/20210125/Uzbekistantsy-sryvayut-protsess-privatizatsii-Coca-Cola--chto-proiskhodit-15858893.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, турция, продажа, покупка, coca-cola