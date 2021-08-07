https://uz.sputniknews.ru/20210807/v-guvd-tashkenta-prizvali-grajdan-ne-doveryat-maloznakomym-svoi-dengi-19988281.html

В ГУВД Ташкента призвали граждан не доверять малознакомым свои деньги

В ГУВД Ташкента призвали граждан не доверять малознакомым свои деньги

Юноша решил отправиться на работу в Южную Корею, но не знал как это сделать. Помочь за деньги обещал 51-летний гражданин. 07.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-07T13:54+0500

2021-08-07T13:54+0500

2021-08-07T13:55+0500

происшествия

мошенничество

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ТАШКЕНТ, 7 августа — Sputnik. В Шайхантахурском районе столицы молодой человек попал в ловушку к мошеннику. О деталях произошедшего рассказали в пресс-службе ГУВД Ташкента.Все произошло еще в феврале 2019 года - 23-летний юноша решил отправиться на работу в Южную Корею, но не знал как это сделать. Свои услуги в этом деле предложил 51-летний гражданин, он обещал молодому человеку взять на себя организацию всего процесса. За "помощь" попросил 3 000 долларов. Юноша без раздумий согласился и отдал деньги. Однако почти сразу после этого отправка за границу стала невозможной из-за распространения пандемии. Соответственно злоумышленник обещания не выполнил и деньги не вернул. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 168 "Мошенничество" Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

https://uz.sputniknews.ru/20210803/moshennik-obeschal-pomoch-osvobodit-iz-tyurmy-zaklyuchennogo-za-70-tysyach-19928421.html

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мошенничество