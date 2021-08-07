https://uz.sputniknews.ru/20210807/v-guvd-tashkenta-prizvali-grajdan-ne-doveryat-maloznakomym-svoi-dengi-19988281.html
В ГУВД Ташкента призвали граждан не доверять малознакомым свои деньги
В ГУВД Ташкента призвали граждан не доверять малознакомым свои деньги
Юноша решил отправиться на работу в Южную Корею, но не знал как это сделать. Помочь за деньги обещал 51-летний гражданин. 07.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-07T13:54+0500
2021-08-07T13:54+0500
2021-08-07T13:55+0500
происшествия
мошенничество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/10/18371149_0:960:2048:2112_1920x0_80_0_0_978653df8237d2494a87ec13ed35939f.jpg
ТАШКЕНТ, 7 августа — Sputnik. В Шайхантахурском районе столицы молодой человек попал в ловушку к мошеннику. О деталях произошедшего рассказали в пресс-службе ГУВД Ташкента.Все произошло еще в феврале 2019 года - 23-летний юноша решил отправиться на работу в Южную Корею, но не знал как это сделать. Свои услуги в этом деле предложил 51-летний гражданин, он обещал молодому человеку взять на себя организацию всего процесса. За "помощь" попросил 3 000 долларов. Юноша без раздумий согласился и отдал деньги. Однако почти сразу после этого отправка за границу стала невозможной из-за распространения пандемии. Соответственно злоумышленник обещания не выполнил и деньги не вернул. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 168 "Мошенничество" Уголовного кодекса Республики Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20210803/moshennik-obeschal-pomoch-osvobodit-iz-tyurmy-zaklyuchennogo-za-70-tysyach-19928421.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/10/18371149_0:768:2048:2304_1920x0_80_0_0_a90fe9746644ca45291c01f84918386a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мошенничество
В ГУВД Ташкента призвали граждан не доверять малознакомым свои деньги
13:54 07.08.2021 (обновлено: 13:55 07.08.2021)
Юноша решил отправиться на работу в Южную Корею, но не знал как это сделать. Помочь за деньги обещал 51-летний гражданин.
ТАШКЕНТ, 7 августа — Sputnik.
В Шайхантахурском районе столицы молодой человек попал в ловушку к мошеннику. О деталях произошедшего рассказали
в пресс-службе ГУВД Ташкента.
Все произошло еще в феврале 2019 года - 23-летний юноша решил отправиться на работу в Южную Корею, но не знал как это сделать. Свои услуги в этом деле предложил 51-летний гражданин, он обещал молодому человеку взять на себя организацию всего процесса. За "помощь" попросил 3 000 долларов.
Юноша без раздумий согласился и отдал деньги. Однако почти сразу после этого отправка за границу стала невозможной из-за распространения пандемии. Соответственно злоумышленник обещания не выполнил и деньги не вернул.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 168 "Мошенничество" Уголовного кодекса Республики Узбекистан.