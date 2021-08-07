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В ГУВД Ташкента призвали граждан не доверять малознакомым свои деньги
В ГУВД Ташкента призвали граждан не доверять малознакомым свои деньги
Юноша решил отправиться на работу в Южную Корею, но не знал как это сделать. Помочь за деньги обещал 51-летний гражданин. 07.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-07T13:54+0500
2021-08-07T13:55+0500
происшествия
мошенничество
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ТАШКЕНТ, 7 августа — Sputnik. В Шайхантахурском районе столицы молодой человек попал в ловушку к мошеннику. О деталях произошедшего рассказали в пресс-службе ГУВД Ташкента.Все произошло еще в феврале 2019 года - 23-летний юноша решил отправиться на работу в Южную Корею, но не знал как это сделать. Свои услуги в этом деле предложил 51-летний гражданин, он обещал молодому человеку взять на себя организацию всего процесса. За "помощь" попросил 3 000 долларов. Юноша без раздумий согласился и отдал деньги. Однако почти сразу после этого отправка за границу стала невозможной из-за распространения пандемии. Соответственно злоумышленник обещания не выполнил и деньги не вернул. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 168 "Мошенничество" Уголовного кодекса Республики Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20210803/moshennik-obeschal-pomoch-osvobodit-iz-tyurmy-zaklyuchennogo-za-70-tysyach-19928421.html
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мошенничество

В ГУВД Ташкента призвали граждан не доверять малознакомым свои деньги

13:54 07.08.2021 (обновлено: 13:55 07.08.2021)
1034
© CC0 / Unsplash / Giorgio TrovatoДоллары
Доллары - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.08.2021
© CC0 / Unsplash / Giorgio Trovato
Юноша решил отправиться на работу в Южную Корею, но не знал как это сделать. Помочь за деньги обещал 51-летний гражданин.
ТАШКЕНТ, 7 августа — Sputnik. В Шайхантахурском районе столицы молодой человек попал в ловушку к мошеннику. О деталях произошедшего рассказали в пресс-службе ГУВД Ташкента.
Все произошло еще в феврале 2019 года - 23-летний юноша решил отправиться на работу в Южную Корею, но не знал как это сделать. Свои услуги в этом деле предложил 51-летний гражданин, он обещал молодому человеку взять на себя организацию всего процесса. За "помощь" попросил 3 000 долларов.
Юноша без раздумий согласился и отдал деньги. Однако почти сразу после этого отправка за границу стала невозможной из-за распространения пандемии. Соответственно злоумышленник обещания не выполнил и деньги не вернул.
Фальшивые купюры американской валюты - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.08.2021
Происшествия
Мошенник обещал помочь освободить из тюрьмы заключенного за $70 тысяч
3 августа, 13:28
640
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 168 "Мошенничество" Уголовного кодекса Республики Узбекистан.
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