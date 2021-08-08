https://uz.sputniknews.ru/20210808/chetyrnadtsat-chelovek-pogibli-v-dtp-s-avtobusom-v-turtsii-19993445.html

Четырнадцать человек погибли в ДТП с автобусом в Турции

Четырнадцать человек погибли в ДТП с автобусом в Турции

Одиннадцать человек погибли на месте катастрофы, трое скончались в больницах. Еще 18 с ранениями разной степени тяжести госпитализированы в пять больниц. 08.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-08T13:22+0500

2021-08-08T13:22+0500

2021-08-08T13:22+0500

в мире

дтп

турция

погибшие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1066/08/10660863_1:0:1199:674_1920x0_80_0_0_2c916c04f777a642afa938add3dd83b6.jpg

ТАШКЕНТ, 8 августа — Sputnik. Страшное ДТП произошло сегодня ранним утром на западе Турции. Пассажирский автобус, направлявшийся из Балыкесира в Эдремит, потерял управление и перевернулся на окружной дороге в районе Балыкесира, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию провинции. Одиннадцать человек погибли на месте катастрофы, трое скончались в больницах. Еще 18 с ранениями разной степени тяжести госпитализированы в пять больниц.Данных о погибших и пострадавших в аварии пока нет.Вчера в Турции в провинции Маниса в ДТП попал другой рейсовый автобус. В результате столкновения девять человек погибли и 30 пострадали.

https://uz.sputniknews.ru/20210804/v-chexii-stolknulis-dva-passajirskix-poezda-tri-cheloveka-pogibli-desyatki--postradali-19946106.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

дтп, турция, погибшие