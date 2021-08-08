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Четырнадцать человек погибли в ДТП с автобусом в Турции
Четырнадцать человек погибли в ДТП с автобусом в Турции
Одиннадцать человек погибли на месте катастрофы, трое скончались в больницах. Еще 18 с ранениями разной степени тяжести госпитализированы в пять больниц. 08.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-08T13:22+0500
2021-08-08T13:22+0500
в мире
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ТАШКЕНТ, 8 августа — Sputnik. Страшное ДТП произошло сегодня ранним утром на западе Турции. Пассажирский автобус, направлявшийся из Балыкесира в Эдремит, потерял управление и перевернулся на окружной дороге в районе Балыкесира, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию провинции. Одиннадцать человек погибли на месте катастрофы, трое скончались в больницах. Еще 18 с ранениями разной степени тяжести госпитализированы в пять больниц.Данных о погибших и пострадавших в аварии пока нет.Вчера в Турции в провинции Маниса в ДТП попал другой рейсовый автобус. В результате столкновения девять человек погибли и 30 пострадали.
https://uz.sputniknews.ru/20210804/v-chexii-stolknulis-dva-passajirskix-poezda-tri-cheloveka-pogibli-desyatki--postradali-19946106.html
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дтп, турция, погибшие

Четырнадцать человек погибли в ДТП с автобусом в Турции

13:22 08.08.2021
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CC0 / pixabay / Машина после ДТП. Иллюстративное фото
Машина после ДТП. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.08.2021
CC0 / pixabay /
Одиннадцать человек погибли на месте катастрофы, трое скончались в больницах. Еще 18 с ранениями разной степени тяжести госпитализированы в пять больниц.
ТАШКЕНТ, 8 августа — Sputnik. Страшное ДТП произошло сегодня ранним утром на западе Турции. Пассажирский автобус, направлявшийся из Балыкесира в Эдремит, потерял управление и перевернулся на окружной дороге в районе Балыкесира, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию провинции.
Одиннадцать человек погибли на месте катастрофы, трое скончались в больницах. Еще 18 с ранениями разной степени тяжести госпитализированы в пять больниц.
Данных о погибших и пострадавших в аварии пока нет.
Вчера в Турции в провинции Маниса в ДТП попал другой рейсовый автобус. В результате столкновения девять человек погибли и 30 пострадали.
Место столкновения двух пассажирских поездов возле деревни Милавце между станциями Домажлице и Близейов, Чешская Республика - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.08.2021
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4 августа, 15:55
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