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Для абитуриентов с положительным COVID-тестом организуют повторные экзамены
Для абитуриентов с положительным COVID-тестом организуют повторные экзамены
До завершения тестовых испытаний абитуриенты с положительным результатом теста на COVID-19 или их представители могут отправить онлайн-заявление на электронную... 08.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-08T12:37+0500
2021-08-08T12:37+0500
общество
вузы
государственный центр тестирования узбекистана
абитуриенты
вступительные экзамены
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ТАШКЕНТ, 8 августа — Sputnik. Абитуриентам, которые заболели коронавирусом и по этой причине не смогли явиться на вступительный экзамен, разрешено принять участие в дополнительном тестовом испытании. Такое решение приняли в Государственном центре тестирования.Для допуска к экзаменам, на каждого абитуриента, у которого поднялась температура выше 37 градусов, будет составляться акт. Сбором информации займутся специалисты ГЦТ и службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.До завершения тестовых испытаний (16 августа) абитуриенты с положительным результатом теста на COVID-19 или их представители могут также отправить онлайн-заявление на электронную почту covid@dtm.uz. В течение двух недель после завершения тестовых испытаний для них организуют повторную сдачу.Однако для тех, кто заболел и на повторных тестовых испытаниях, экзамены проводиться больше не будут.
https://uz.sputniknews.ru/20210728/v-uzbekistane-abiturientam-umenshili-kolichestvo-testovyx-zadniy-19851149.html
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вузы, государственный центр тестирования узбекистана, абитуриенты, вступительные экзамены

Для абитуриентов с положительным COVID-тестом организуют повторные экзамены

12:37 08.08.2021
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© Пресс-служба хокимията Бухарской областиАбитуриенты готовятся сдавать вступительные экзамены
Абитуриенты готовятся сдавать вступительные экзамены - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.08.2021
© Пресс-служба хокимията Бухарской области
До завершения тестовых испытаний абитуриенты с положительным результатом теста на COVID-19 или их представители могут отправить онлайн-заявление на электронную почту ГЦТ.
ТАШКЕНТ, 8 августа — Sputnik. Абитуриентам, которые заболели коронавирусом и по этой причине не смогли явиться на вступительный экзамен, разрешено принять участие в дополнительном тестовом испытании. Такое решение приняли в Государственном центре тестирования.
Для допуска к экзаменам, на каждого абитуриента, у которого поднялась температура выше 37 градусов, будет составляться акт. Сбором информации займутся специалисты ГЦТ и службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.
До завершения тестовых испытаний (16 августа) абитуриенты с положительным результатом теста на COVID-19 или их представители могут также отправить онлайн-заявление на электронную почту covid@dtm.uz. В течение двух недель после завершения тестовых испытаний для них организуют повторную сдачу.
Однако для тех, кто заболел и на повторных тестовых испытаниях, экзамены проводиться больше не будут.
Вступительные экзамены в филиале МИСиС в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
Общество
В Узбекистане абитуриентам уменьшили количество тестовых заданий
28 июля, 11:58
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