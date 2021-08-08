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Триумфальное завершение Олимпиады: Джалолов завоевал "золото"
Церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр - Sputnik Узбекистан
Узбекистан на Олимпийских играх в Токио
В столице Японии с 23 июля по 8 августа проходят летние Олимпийские игры. Отложенные на год из-за пандемии они все-таки состоятся при жесточайших карантинных требованиях. Узбекистан в Токио представляют 68 спортсменов.
https://uz.sputniknews.ru/20210808/kuda-poedut-olimpiytsy-uzbekistana-posle-vozvrascheniya-na-rodinu---nok-19994707.html
Куда поедут олимпийцы Узбекистана после возвращения на родину - НОК
Куда поедут олимпийцы Узбекистана после возвращения на родину - НОК
На всей протяженности пути спортсменов, вернувшихся из Токио-2020, будут встречать их соотечественники. В НОК республики пригласили всех желающих принять... 08.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-08T16:15+0500
2021-08-08T16:15+0500
узбекистан на олимпийских играх в токио
узбекистан
боксер
национальный олимпийский комитет узбекистана
олимпийские игры в токио
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ТАШКЕНТ, 8 августа — Sputnik. Делегация Узбекистана вернется из Токио уже завтра - 9 августа. В НОК сообщили, по какому маршруту проедут олимпийцы и где можно будет из поздравить с победами главных игр четырехлетия.Из аэропорта узбекистанские атлеты отправятся на специальных двухэтажных автобусах по улице Бобура, Нукусской, Ойбека, Шарафа Рашидова, Ислама Каримова и проспекту Амира Темура.На всей протяженности пути спортсменов будут встречать их соотечественники. В НОК республики пригласили всех желающих принять участие в торжественной церемонии.Как мы сообщали, сегодня состоялся заключительный бой узбекского боксера Баходыра Джалолова и американца Ричарда Торреса. Наш спортсмен одержал победу в противостоянии и присвоил себе звание Олимпийского чемпиона по боксу.
узбекистан
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узбекистан, боксер, национальный олимпийский комитет узбекистана, олимпийские игры в токио

Куда поедут олимпийцы Узбекистана после возвращения на родину - НОК

16:15 08.08.2021
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© Пресс-служба НОК УзбекистанаСборная Узбекистана по боксу разместилась в Олимпийской деревне
Сборная Узбекистана по боксу разместилась в Олимпийской деревне - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.08.2021
© Пресс-служба НОК Узбекистана
На всей протяженности пути спортсменов, вернувшихся из Токио-2020, будут встречать их соотечественники. В НОК республики пригласили всех желающих принять участие в торжественной церемонии.
ТАШКЕНТ, 8 августа — Sputnik. Делегация Узбекистана вернется из Токио уже завтра - 9 августа.
В НОК сообщили, по какому маршруту проедут олимпийцы и где можно будет из поздравить с победами главных игр четырехлетия.
Из аэропорта узбекистанские атлеты отправятся на специальных двухэтажных автобусах по улице Бобура, Нукусской, Ойбека, Шарафа Рашидова, Ислама Каримова и проспекту Амира Темура.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаМаршрут олимпийцев Токио-2020
Маршрут олимпийцев Токио-2020 - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.08.2021
Маршрут олимпийцев Токио-2020
© Пресс-служба НОК Узбекистана
На всей протяженности пути спортсменов будут встречать их соотечественники. В НОК республики пригласили всех желающих принять участие в торжественной церемонии.
Как мы сообщали, сегодня состоялся заключительный бой узбекского боксера Баходыра Джалолова и американца Ричарда Торреса. Наш спортсмен одержал победу в противостоянии и присвоил себе звание Олимпийского чемпиона по боксу.
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