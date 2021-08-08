https://uz.sputniknews.ru/20210808/kuda-poedut-olimpiytsy-uzbekistana-posle-vozvrascheniya-na-rodinu---nok-19994707.html

Куда поедут олимпийцы Узбекистана после возвращения на родину - НОК

Куда поедут олимпийцы Узбекистана после возвращения на родину - НОК

На всей протяженности пути спортсменов, вернувшихся из Токио-2020, будут встречать их соотечественники. В НОК республики пригласили всех желающих принять... 08.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-08T16:15+0500

2021-08-08T16:15+0500

2021-08-08T16:15+0500

узбекистан на олимпийских играх в токио

узбекистан

боксер

национальный олимпийский комитет узбекистана

олимпийские игры в токио

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ТАШКЕНТ, 8 августа — Sputnik. Делегация Узбекистана вернется из Токио уже завтра - 9 августа. В НОК сообщили, по какому маршруту проедут олимпийцы и где можно будет из поздравить с победами главных игр четырехлетия.Из аэропорта узбекистанские атлеты отправятся на специальных двухэтажных автобусах по улице Бобура, Нукусской, Ойбека, Шарафа Рашидова, Ислама Каримова и проспекту Амира Темура.На всей протяженности пути спортсменов будут встречать их соотечественники. В НОК республики пригласили всех желающих принять участие в торжественной церемонии.Как мы сообщали, сегодня состоялся заключительный бой узбекского боксера Баходыра Джалолова и американца Ричарда Торреса. Наш спортсмен одержал победу в противостоянии и присвоил себе звание Олимпийского чемпиона по боксу.

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узбекистан, боксер, национальный олимпийский комитет узбекистана, олимпийские игры в токио