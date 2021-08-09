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Гибридное обучение сохранится и в новом учебном году
Гибридное обучение сохранится и в новом учебном году
В зависимости от эпидемиологической ситуации школы смогут переходить на дистанционную форму обучения. 09.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-09T15:32+0500
2021-08-09T15:56+0500
общество
узбекистан
образование
министерство народного образования узбекистана
школы
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ТАШКЕНТ, 9 авг – Sputnik. В новом 2021/2022 учебном году общеобразовательные школы Узбекистана продолжат работать в гибридной форме, сообщает официальный Telegram-канал Министерства народного образования.В зависимости от карантинной ситуации в школе центры санитарно-эпидемиологического надзора по решению местных кенгашей могут предложить перевести школу на удаленную форму обучения. В таких случаях дети смогут учиться из дома.Чтобы создать условия для дистанционного обучения, Национальная телерадиокомпания продолжит трансляцию видеоуроков по проекту "Онлайн-школа".Министерство также призывает родителей вакцинироваться и соблюдать все карантинные требования при подготовке к новому учебному году.Напомним, гибридное обучение было введено в средних школах Узбекистана в 2020/2021 учебном году. При этом в учебных заведениях были введены дополнительные меры безопасности: каждый класс учился только в одном кабинете, при входе в школу дети проходили строгую проверку, все учителя регулярно сдавали анализы на COVID-19. Была запущена программа видеоуроков для тех, кто учится дистанционно.Последняя четверть 2019/2020 учебного года также прошла в дистанционном формате.
https://uz.sputniknews.ru/20210802/rossiyskaya-kuznitsa-pedkadrov-teper-i-v-tashkente-kogo-budet-uchit-filial-rgpu-im-gertsena-19919707.html
https://uz.sputniknews.ru/20200803/Izderzhki-udalenki-kak-obyasnit-rebenku-chto-eto-ne-shkola-ponaroshku-14692219.html
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узбекистан, образование, министерство народного образования узбекистана, школы

Гибридное обучение сохранится и в новом учебном году

15:32 09.08.2021 (обновлено: 15:56 09.08.2021)
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© Sputnik / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДистанционное обучение
Дистанционное обучение - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.08.2021
© Sputnik / Владимир Федоренко
/
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В зависимости от эпидемиологической ситуации школы смогут переходить на дистанционную форму обучения.
ТАШКЕНТ, 9 авг – Sputnik. В новом 2021/2022 учебном году общеобразовательные школы Узбекистана продолжат работать в гибридной форме, сообщает официальный Telegram-канал Министерства народного образования.
В зависимости от карантинной ситуации в школе центры санитарно-эпидемиологического надзора по решению местных кенгашей могут предложить перевести школу на удаленную форму обучения. В таких случаях дети смогут учиться из дома.
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Чтобы создать условия для дистанционного обучения, Национальная телерадиокомпания продолжит трансляцию видеоуроков по проекту "Онлайн-школа".

"Учитывая ситуацию в стране, Министерство народного образования просит всех сотрудников системы как можно скорее пройти вакцинацию, чтобы полностью восстановить традиционное образование. Никакая современная система дистанционного образования не может заменить традиционное образование в школе", — говорится в сообщении.

Министерство также призывает родителей вакцинироваться и соблюдать все карантинные требования при подготовке к новому учебному году.
Напомним, гибридное обучение было введено в средних школах Узбекистана в 2020/2021 учебном году. При этом в учебных заведениях были введены дополнительные меры безопасности: каждый класс учился только в одном кабинете, при входе в школу дети проходили строгую проверку, все учителя регулярно сдавали анализы на COVID-19. Была запущена программа видеоуроков для тех, кто учится дистанционно.
Последняя четверть 2019/2020 учебного года также прошла в дистанционном формате.
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