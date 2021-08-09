https://uz.sputniknews.ru/20210809/gibridnoe-obuchenie-soxranitsya-i-v-novom-uchebnom-godu-20005579.html

Гибридное обучение сохранится и в новом учебном году

Гибридное обучение сохранится и в новом учебном году

В зависимости от эпидемиологической ситуации школы смогут переходить на дистанционную форму обучения. 09.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-09T15:32+0500

2021-08-09T15:32+0500

2021-08-09T15:56+0500

общество

узбекистан

образование

министерство народного образования узбекистана

школы

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ТАШКЕНТ, 9 авг – Sputnik. В новом 2021/2022 учебном году общеобразовательные школы Узбекистана продолжат работать в гибридной форме, сообщает официальный Telegram-канал Министерства народного образования.В зависимости от карантинной ситуации в школе центры санитарно-эпидемиологического надзора по решению местных кенгашей могут предложить перевести школу на удаленную форму обучения. В таких случаях дети смогут учиться из дома.Чтобы создать условия для дистанционного обучения, Национальная телерадиокомпания продолжит трансляцию видеоуроков по проекту "Онлайн-школа".Министерство также призывает родителей вакцинироваться и соблюдать все карантинные требования при подготовке к новому учебному году.Напомним, гибридное обучение было введено в средних школах Узбекистана в 2020/2021 учебном году. При этом в учебных заведениях были введены дополнительные меры безопасности: каждый класс учился только в одном кабинете, при входе в школу дети проходили строгую проверку, все учителя регулярно сдавали анализы на COVID-19. Была запущена программа видеоуроков для тех, кто учится дистанционно.Последняя четверть 2019/2020 учебного года также прошла в дистанционном формате.

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узбекистан, образование, министерство народного образования узбекистана, школы