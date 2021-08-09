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https://uz.sputniknews.ru/20210809/kamaz--primet-na-rabotu-400-trudovyx-migrantov-iz-uzbekistana-19997986.html
КамАЗ примет на работу 400 трудовых мигрантов из Узбекистана
КамАЗ примет на работу 400 трудовых мигрантов из Узбекистана
Узбекистанцы получат официальное трудоустройство, также им предоставят социальные гарантии, льготы и обеспечат жильем. 09.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-09T10:45+0500
2021-08-09T10:50+0500
миграция
татарстан
набережные челны
трудовые мигранты
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ТАШКЕНТ, 9 августа — Sputnik. В рамках организованной трудовой миграции 400 узбекистанцев отправятся в Набережные Челны для последующей работы на предприятиях КамАЗа. Об этом корреспонденту SputnikУзбекистан сообщили в пресс-службе компании. Граждане Узбекистана получили такую возможность благодаря соглашениям, подписанным между правительствами РФ и Узбекистана, а также между КамАЗом и Агентством по внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений. Таким образом, трудовые мигранты из Узбекистана смогут организованно выехать в Россию для работы на современном промышленном предприятии. Отмечается, они получат официальное трудоустройство, также им предоставят социальные гарантии, льготы и обеспечат жильем.Кроме того, компания ПАО "КамАЗ" возьмет на себя расходы по трансферу из Узбекистана до Набережных Челнов и внутри города, а также обеспечит иностранцев полисами добровольного медицинского страхования. Отмечается, что на набережночелнинской промышленной площадке предприятия расположены: литейный и кузнечный завод, двигательный завод, прессово-рамный, автомобильный, ремонтно-инструментальный заводы, а также индустриальный парк "Мастер".
https://uz.sputniknews.ru/20200917/VEB-profinansiruet-priobretenie-produktsii-Kamaza-v-Uzbekistane-14994833.html
https://uz.sputniknews.ru/20200429/Bespilotnie-KamAZi-v-arkticheskih-usloviyah-video-14021442.html
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татарстан, набережные челны, трудовые мигранты

КамАЗ примет на работу 400 трудовых мигрантов из Узбекистана

10:45 09.08.2021 (обновлено: 10:50 09.08.2021)
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© Sputnik / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкПосадка на вывозной поезд из Ростова-на-Дону в Узбекистан
Посадка на вывозной поезд из Ростова-на-Дону в Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.08.2021
© Sputnik / Сергей Пивоваров
/
Перейти в фотобанк
Узбекистанцы получат официальное трудоустройство, также им предоставят социальные гарантии, льготы и обеспечат жильем.
ТАШКЕНТ, 9 августа — Sputnik. В рамках организованной трудовой миграции 400 узбекистанцев отправятся в Набережные Челны для последующей работы на предприятиях КамАЗа. Об этом корреспонденту SputnikУзбекистан сообщили в пресс-службе компании.
Граждане Узбекистана получили такую возможность благодаря соглашениям, подписанным между правительствами РФ и Узбекистана, а также между КамАЗом и Агентством по внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений.
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Таким образом, трудовые мигранты из Узбекистана смогут организованно выехать в Россию для работы на современном промышленном предприятии. Отмечается, они получат официальное трудоустройство, также им предоставят социальные гарантии, льготы и обеспечат жильем.
Кроме того, компания ПАО "КамАЗ" возьмет на себя расходы по трансферу из Узбекистана до Набережных Челнов и внутри города, а также обеспечит иностранцев полисами добровольного медицинского страхования.
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Отмечается, что на набережночелнинской промышленной площадке предприятия расположены: литейный и кузнечный завод, двигательный завод, прессово-рамный, автомобильный, ремонтно-инструментальный заводы, а также индустриальный парк "Мастер".
320000
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