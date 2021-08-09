https://uz.sputniknews.ru/20210809/kamaz--primet-na-rabotu-400-trudovyx-migrantov-iz-uzbekistana-19997986.html

КамАЗ примет на работу 400 трудовых мигрантов из Узбекистана

КамАЗ примет на работу 400 трудовых мигрантов из Узбекистана

Узбекистанцы получат официальное трудоустройство, также им предоставят социальные гарантии, льготы и обеспечат жильем. 09.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-09T10:45+0500

2021-08-09T10:45+0500

2021-08-09T10:50+0500

миграция

татарстан

набережные челны

трудовые мигранты

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ТАШКЕНТ, 9 августа — Sputnik. В рамках организованной трудовой миграции 400 узбекистанцев отправятся в Набережные Челны для последующей работы на предприятиях КамАЗа. Об этом корреспонденту SputnikУзбекистан сообщили в пресс-службе компании. Граждане Узбекистана получили такую возможность благодаря соглашениям, подписанным между правительствами РФ и Узбекистана, а также между КамАЗом и Агентством по внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений. Таким образом, трудовые мигранты из Узбекистана смогут организованно выехать в Россию для работы на современном промышленном предприятии. Отмечается, они получат официальное трудоустройство, также им предоставят социальные гарантии, льготы и обеспечат жильем.Кроме того, компания ПАО "КамАЗ" возьмет на себя расходы по трансферу из Узбекистана до Набережных Челнов и внутри города, а также обеспечит иностранцев полисами добровольного медицинского страхования. Отмечается, что на набережночелнинской промышленной площадке предприятия расположены: литейный и кузнечный завод, двигательный завод, прессово-рамный, автомобильный, ремонтно-инструментальный заводы, а также индустриальный парк "Мастер".

https://uz.sputniknews.ru/20200917/VEB-profinansiruet-priobretenie-produktsii-Kamaza-v-Uzbekistane-14994833.html

https://uz.sputniknews.ru/20200429/Bespilotnie-KamAZi-v-arkticheskih-usloviyah-video-14021442.html

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