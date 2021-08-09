https://uz.sputniknews.ru/20210809/nujno-idti-do-kontsa-otabek-umarov-pozdravil--baxodira-djalolova-s-pobedoy-19997634.html

"Нужно идти до конца": Отабек Умаров поздравил Баходыра Джалолова с победой

"Нужно идти до конца": Отабек Умаров поздравил Баходыра Джалолова с победой

По словам вице-президент Олимпийского комитета, серия поединков на ОИ была для узбекского бокса драматичной и полна неожиданностей, а также необъяснимых... 09.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-09T09:56+0500

2021-08-09T09:56+0500

2021-08-09T11:17+0500

узбекистан на олимпийских играх в токио

бокс

олимпиада-2020

олимпийские игры в токио

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ТАШКЕНТ, 9 августа — Sputnik. Вице-президент Олимпийского комитета Отабек Умаров поздравил Баходыра Джалолова с победой на ОИ в Токио."Знаменосец нашей сборной Баходыр Джалолов вновь высоко поднял флаг нашей страны в последний день Игр. В активе команды еще одна золотая медаль, которую заслужил узбекский бокс в драматичной серии поединков, полной неожиданностей и необъяснимых решений", — пишет Умаров в своем Telegram-канале.По его словам, узбекистанский атлет доказал всему миру, что нужно идти до конца несмотря ни на что. Напомним: в финальном поединке токийской Олимпиады Баходыр Джалолов разгромил американца Ричарда Торреса-младшего. Он не оставил сопернику ни единого шанса на победу и по итогам трех раундов одержал чистую победу со счетом 5:0.

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бокс, олимпиада-2020, олимпийские игры в токио