Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр - Sputnik Узбекистан
Узбекистан на Олимпийских играх в Токио
В столице Японии с 23 июля по 8 августа проходят летние Олимпийские игры. Отложенные на год из-за пандемии они все-таки состоятся при жесточайших карантинных требованиях. Узбекистан в Токио представляют 68 спортсменов.
https://uz.sputniknews.ru/20210809/nujno-idti-do-kontsa-otabek-umarov-pozdravil--baxodira-djalolova-s-pobedoy-19997634.html
"Нужно идти до конца": Отабек Умаров поздравил Баходыра Джалолова с победой
"Нужно идти до конца": Отабек Умаров поздравил Баходыра Джалолова с победой
По словам вице-президент Олимпийского комитета, серия поединков на ОИ была для узбекского бокса драматичной и полна неожиданностей, а также необъяснимых... 09.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-09T09:56+0500
2021-08-09T11:17+0500
узбекистан на олимпийских играх в токио
бокс
олимпиада-2020
олимпийские игры в токио
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/09/19997607_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_e323ce958467e466999c8b00313caf69.jpg
ТАШКЕНТ, 9 августа — Sputnik. Вице-президент Олимпийского комитета Отабек Умаров поздравил Баходыра Джалолова с победой на ОИ в Токио."Знаменосец нашей сборной Баходыр Джалолов вновь высоко поднял флаг нашей страны в последний день Игр. В активе команды еще одна золотая медаль, которую заслужил узбекский бокс в драматичной серии поединков, полной неожиданностей и необъяснимых решений", — пишет Умаров в своем Telegram-канале.По его словам, узбекистанский атлет доказал всему миру, что нужно идти до конца несмотря ни на что. Напомним: в финальном поединке токийской Олимпиады Баходыр Джалолов разгромил американца Ричарда Торреса-младшего. Он не оставил сопернику ни единого шанса на победу и по итогам трех раундов одержал чистую победу со счетом 5:0.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/09/19997607_125:0:1262:853_1920x0_80_0_0_2adb3bb09d7ad9aacb2c47b35af9d0fb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
бокс, олимпиада-2020, олимпийские игры в токио

"Нужно идти до конца": Отабек Умаров поздравил Баходыра Джалолова с победой

09:56 09.08.2021 (обновлено: 11:17 09.08.2021)
2370
© Telegram-канал Отабека УмароваОтабек Умаров поздравил Баходира Джалолова
Отабек Умаров поздравил Баходира Джалолова - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.08.2021
© Telegram-канал Отабека Умарова
По словам вице-президент Олимпийского комитета, серия поединков на ОИ была для узбекского бокса драматичной и полна неожиданностей, а также необъяснимых решений.
ТАШКЕНТ, 9 августа — Sputnik. Вице-президент Олимпийского комитета Отабек Умаров поздравил Баходыра Джалолова с победой на ОИ в Токио.
"Знаменосец нашей сборной Баходыр Джалолов вновь высоко поднял флаг нашей страны в последний день Игр. В активе команды еще одна золотая медаль, которую заслужил узбекский бокс в драматичной серии поединков, полной неожиданностей и необъяснимых решений", — пишет Умаров в своем Telegram-канале.
По его словам, узбекистанский атлет доказал всему миру, что нужно идти до конца несмотря ни на что.
Напомним: в финальном поединке токийской Олимпиады Баходыр Джалолов разгромил американца Ричарда Торреса-младшего. Он не оставил сопернику ни единого шанса на победу и по итогам трех раундов одержал чистую победу со счетом 5:0.
900031
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:34Польше нужен Калининград: конфликт уже начался
12:22Асадов рассказал о ходе подготовки визита Шавката Мирзиёева в Россию
11:56В одном из районов Ташкента приступили к реконструкции детских садов
11:07Власти Узбекистана подробно изучат случаи участия сограждан в массовых драках в РФ
10:45КамАЗ примет на работу 400 трудовых мигрантов из Узбекистана
09:56"Нужно идти до конца": Отабек Умаров поздравил Баходыра Джалолова с победой
09:32При каких условиях снимут ограничения на работу кафе и ресторанов — подробности
ВчераВ Зааминском национальном парке вспыхнул пожар - МЧС
ВчераУзбекистан на ОИ-2020: заключительный бой и золотая медаль
ВчераУзбекистан увеличил сумму субсидий по ипотечным кредитам
ВчераКуда поедут олимпийцы Узбекистана после возвращения на родину - НОК
ВчераВ Самаркандской области фермер выращивал коноплю на своем поле
ВчераКак прошли совместные военные учения Узбекистана и России в Термезе - фото
ВчераПризнание Зеленского: все правители Украины ее ненавидят
ВчераЧетырнадцать человек погибли в ДТП с автобусом в Турции
ВчераНовая российская гиперзвуковая ракета Х-95: что о ней известно
ВчераДля абитуриентов с положительным COVID-тестом организуют повторные экзамены
ВчераТриумфальное завершение Олимпиады: Джалолов завоевал "золото"
ВчераЭлдор Шомуродов забил первый гол в составе "Ромы"
7 августаУзбекистан на ОИ-2020: итоги 15-го соревновательного дня