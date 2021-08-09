https://uz.sputniknews.ru/20210809/ochen-skoro-no-ne-nado-gadat-lukashenko-o-svoem-uxode-s-posta-prezidenta-belarusi-20007166.html

Очень скоро, но не надо гадать: Лукашенко о своем уходе с поста президента Беларуси

Очень скоро, но не надо гадать: Лукашенко о своем уходе с поста президента Беларуси

Об этом лидер республики заявил в рамках "Большого разговора с президентом", который проходит в зале Дворца независимости. 09.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-09T16:56+0500

2021-08-09T16:56+0500

2021-08-09T16:56+0500

в мире

беларусь

александр лукашенко

президент

выборы президента

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/05/19962236_0:134:3165:1914_1920x0_80_0_0_3b6799889590e8197093b8f4db687c34.jpg

ТАШКЕНТ, 9 августа — Sputnik. Глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "очень скоро" уйдет со своего поста, но призвал "не гадать".Об этом лидер республики заявил в рамках "Большого разговора с президентом", который проходит в зале Дворца независимости, передает Sputnik Беларусь.Также Лукашенко добавил, что сейчас он видит 15-20 человек, которые могут вырасти до президента страны, так как они похожи на него в своей преданности Беларуси.На встрече глава государства планирует обсудить основные вопросы, касающиеся внесения изменений в Конституцию, вакцинации населения, а также личного характера.Отметим, что мероприятие организовано спустя ровно год после проведения президентской кампании, обернувшейся для страны политическим кризисом.в 2020-м победу на выборах президента Беларуси в шестой раз одержал действовавший на тот момент белорусский лидер Александр Лукашенко. тогда он набрал 80,1% голосов.Однако недовольные озвученными данными экзитпол-граждане стали собираться в центре Минска и в других городах республики. Протестующие строили баррикады из мусорных баков, а сотрудники ОМОНа применяли против них водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты.

https://uz.sputniknews.ru/20200923/Politolog-ob-inauguratsii-Lukashenko-vazhno-kachestvo-upravleniya-a-ne-prazdnika-15037546.html

https://uz.sputniknews.ru/20210419/lukashenko-nazval-vinovnyx-v-belorusskix-sobytiyax-zameshany-li-v-etom-ssha-18397402.html

беларусь

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

беларусь, александр лукашенко, президент, выборы президента