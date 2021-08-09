Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20210809/ochen-skoro-no-ne-nado-gadat-lukashenko-o-svoem-uxode-s-posta-prezidenta-belarusi-20007166.html
Очень скоро, но не надо гадать: Лукашенко о своем уходе с поста президента Беларуси
Очень скоро, но не надо гадать: Лукашенко о своем уходе с поста президента Беларуси
Об этом лидер республики заявил в рамках "Большого разговора с президентом", который проходит в зале Дворца независимости. 09.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-09T16:56+0500
2021-08-09T16:56+0500
в мире
беларусь
александр лукашенко
президент
выборы президента
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/05/19962236_0:134:3165:1914_1920x0_80_0_0_3b6799889590e8197093b8f4db687c34.jpg
ТАШКЕНТ, 9 августа — Sputnik. Глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "очень скоро" уйдет со своего поста, но призвал "не гадать".Об этом лидер республики заявил в рамках "Большого разговора с президентом", который проходит в зале Дворца независимости, передает Sputnik Беларусь.Также Лукашенко добавил, что сейчас он видит 15-20 человек, которые могут вырасти до президента страны, так как они похожи на него в своей преданности Беларуси.На встрече глава государства планирует обсудить основные вопросы, касающиеся внесения изменений в Конституцию, вакцинации населения, а также личного характера.Отметим, что мероприятие организовано спустя ровно год после проведения президентской кампании, обернувшейся для страны политическим кризисом.в 2020-м победу на выборах президента Беларуси в шестой раз одержал действовавший на тот момент белорусский лидер Александр Лукашенко. тогда он набрал 80,1% голосов.Однако недовольные озвученными данными экзитпол-граждане стали собираться в центре Минска и в других городах республики. Протестующие строили баррикады из мусорных баков, а сотрудники ОМОНа применяли против них водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты.
https://uz.sputniknews.ru/20200923/Politolog-ob-inauguratsii-Lukashenko-vazhno-kachestvo-upravleniya-a-ne-prazdnika-15037546.html
https://uz.sputniknews.ru/20210419/lukashenko-nazval-vinovnyx-v-belorusskix-sobytiyax-zameshany-li-v-etom-ssha-18397402.html
беларусь
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/05/19962236_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_54fe395e9e60be5ced5701f8b510db03.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
беларусь, александр лукашенко, президент, выборы президента

Очень скоро, но не надо гадать: Лукашенко о своем уходе с поста президента Беларуси

16:56 09.08.2021
136
© Sputnik / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр ЛукашенкоНГ
Президент Белоруссии Александр ЛукашенкоНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.08.2021
© Sputnik / Дмитрий Астахов
/
Перейти в фотобанк
Об этом лидер республики заявил в рамках "Большого разговора с президентом", который проходит в зале Дворца независимости.
ТАШКЕНТ, 9 августа — Sputnik. Глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "очень скоро" уйдет со своего поста, но призвал "не гадать".
Об этом лидер республики заявил в рамках "Большого разговора с президентом", который проходит в зале Дворца независимости, передает Sputnik Беларусь.
Также Лукашенко добавил, что сейчас он видит 15-20 человек, которые могут вырасти до президента страны, так как они похожи на него в своей преданности Беларуси.
Николай Межевич, 21 августа 2019 года - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.09.2020
Политолог об инаугурации Лукашенко: важно качество управления, а не праздника
23 сентября 2020, 15:51
373
На встрече глава государства планирует обсудить основные вопросы, касающиеся внесения изменений в Конституцию, вакцинации населения, а также личного характера.
Отметим, что мероприятие организовано спустя ровно год после проведения президентской кампании, обернувшейся для страны политическим кризисом.
в 2020-м победу на выборах президента Беларуси в шестой раз одержал действовавший на тот момент белорусский лидер Александр Лукашенко. тогда он набрал 80,1% голосов.
Лукашенко назвал виновных в попытке военного переворота - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.04.2021
Видео
Лукашенко назвал виновных в белорусских событиях: замешаны ли в этом США?
19 апреля, 12:47
786
Однако недовольные озвученными данными экзитпол-граждане стали собираться в центре Минска и в других городах республики. Протестующие строили баррикады из мусорных баков, а сотрудники ОМОНа применяли против них водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты.
000010
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:46В Андижане при получении взятки задержан крупный чиновник — за услугу он просил $50 тысяч
17:41Зрителям представили тизер фильма об Александре Файнберге — кинолента уже снята
17:24В Актау назначен новый Генеральный консул Узбекистана
17:05Вакцинация узбекско-китайским препаратом приостановлена из-за техпроблем
16:58Скандалы, курьезы, прощания, слезы – Олимпиада в Токио для спортсменов из СНГ
16:56Очень скоро, но не надо гадать: Лукашенко о своем уходе с поста президента Беларуси
15:39Какие автомобили подарят власти Узбекистана победителям токийской Олимпиады — видео
15:36Робот сыграл в баскетбол на олимпийской площадке
15:32Гибридное обучение сохранится и в новом учебном году
14:50Вокруг Чарвакского водохранилища появится лес
14:21Списать не удастся: в центре тестирования рассказали о вступительных экзаменах
14:13Сайонара, Токио: самые яркие моменты церемонии закрытия летних ОИ
13:42Президент встретится с чемпионами и призерами Олимпиады в Токио
13:08В Бабьем Яре призывают простить нацистов и их пособников
12:34Польше нужен Калининград: конфликт уже начался
12:22Асадов рассказал о ходе подготовки визита Шавката Мирзиёева в Россию
11:56В одном из районов Ташкента приступили к реконструкции детских садов
11:07Власти Узбекистана подробно изучат случаи участия сограждан в массовых драках в РФ
10:45КамАЗ примет на работу 400 трудовых мигрантов из Узбекистана
09:56"Нужно идти до конца": Отабек Умаров поздравил Баходыра Джалолова с победой