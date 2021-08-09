Узбекистан на Олимпийских играх в Токио
В столице Японии с 23 июля по 8 августа проходят летние Олимпийские игры. Отложенные на год из-за пандемии они все-таки состоятся при жесточайших карантинных требованиях. Узбекистан в Токио представляют 68 спортсменов.
Олимпийская сборная вернулась в Ташкент — первые кадры встречи победителей и призеров
21:42 09.08.2021 (обновлено: 21:57 09.08.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровВстреча олимпийской сборной Узбекистана в аэропорту Ташкента
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В международном аэропорту имени Ислама Каримова приземлился самолет с олимпийской командой Узбекистана. Спортсменов встречают не только родные, но и руководство страны и пресса.
ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Олимпийцы Узбекистана вернулись на родину из Токио. Борт встречают со всеми почестями. Одного из главных героев Игр — боксера Баходыра Джалолова — плотной стеной обступили журналисты, передает корреспондент Sputnik Узбекистан с места событий.
Самолет с командой приземлился в аэропорту Ташкента около 21.00 по местном времени. Самолет на пути к зданию аэровокзала проехал под водяной аркой в знак чествования победителей и призеров Токийской олимпиады.
Делегацию встречают не только родные, пресса и просто болельщики — поздравить чемпионов в аэропорт прибыли премьер-министр республики Абдулла Арипов и председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева.
© Sputnik / Рамиз БахтияровТашкент встречает из Токио олимпийскую сборную Узбекистана
Ташкент встречает из Токио олимпийскую сборную Узбекистана
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
"В первом раунде я чуть не закончил тот финальный бой — был нокдаун. Я просил господа, чтобы дал мне сил — не хотел подвести своих поклонников. Тогда я собрался и победил. Посвящаю свою золотую медаль 30-летию Независимости Узбекистана", — признался триумфатор Игр в Токио, боксер-тяжеловес Баходыр Джалолов - единственный победитель от республике в этой дисциплине.
Кроме этого Узбекистан завоевал в Японии еще два "Золота" — в тхэквондо и тяжеловой атлетике, а также две "бронзы" 1 в борьбе и дзюдо.
© Sputnik / Рамиз БахтияровВстреча олимпийской сборной Узбекистана в аэропорту Ташкента
Встреча олимпийской сборной Узбекистана в аэропорту Ташкента
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
После встречи в аэропорте спортсмены поедут через весь Ташкент в торжественном кортеже. Олимпийскую делегацию примет президент страны Шавкат Мирзиёев.
Первые кадры встречи на Родине смотрите в нашем сюжете.