Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Олимпийская сборная вернулась в Ташкент — первые кадры встречи победителей и призеров
Церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр - Sputnik Узбекистан
Узбекистан на Олимпийских играх в Токио
В столице Японии с 23 июля по 8 августа проходят летние Олимпийские игры. Отложенные на год из-за пандемии они все-таки состоятся при жесточайших карантинных требованиях. Узбекистан в Токио представляют 68 спортсменов.
https://uz.sputniknews.ru/20210809/olimpiyskaya-sbornaya-vernulas-v-tashkent--pervye-kadry-vstrechi-pobediteley-i-prizerov-20013585.html
Олимпийская сборная вернулась в Ташкент — первые кадры встречи победителей и призеров
Олимпийская сборная вернулась в Ташкент — первые кадры встречи победителей и призеров
В международном аэропорту имени Ислама Каримова приземлился самолет с олимпийской командой Узбекистана. Спортсменов встречают не только родные, но и... 09.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-09T21:42+0500
2021-08-09T21:57+0500
узбекистан на олимпийских играх в токио
ташкент
олимпийские игры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/09/20013514_0:222:2727:1756_1920x0_80_0_0_f23f5a32700bfa0ac46777c0df861739.jpg
ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Олимпийцы Узбекистана вернулись на родину из Токио. Борт встречают со всеми почестями. Одного из главных героев Игр — боксера Баходыра Джалолова — плотной стеной обступили журналисты, передает корреспондент Sputnik Узбекистан с места событий.Самолет с командой приземлился в аэропорту Ташкента около 21.00 по местном времени. Самолет на пути к зданию аэровокзала проехал под водяной аркой в знак чествования победителей и призеров Токийской олимпиады.Делегацию встречают не только родные, пресса и просто болельщики — поздравить чемпионов в аэропорт прибыли премьер-министр республики Абдулла Арипов и председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева.Кроме этого Узбекистан завоевал в Японии еще два "Золота" — в тхэквондо и тяжеловой атлетике, а также две "бронзы" 1 в борьбе и дзюдо.После встречи в аэропорте спортсмены поедут через весь Ташкент в торжественном кортеже. Олимпийскую делегацию примет президент страны Шавкат Мирзиёев.Первые кадры встречи на Родине смотрите в нашем сюжете.
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Рамиз Бахтияров
Рамиз Бахтияров
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/09/20013514_0:2:2727:2047_1920x0_80_0_0_303f317cb32ec7fcf8d83d51674bf49c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ташкент, олимпийские игры

Олимпийская сборная вернулась в Ташкент — первые кадры встречи победителей и призеров

21:42 09.08.2021 (обновлено: 21:57 09.08.2021)
1291
© Sputnik / Рамиз БахтияровВстреча олимпийской сборной Узбекистана в аэропорту Ташкента
Встреча олимпийской сборной Узбекистана в аэропорту Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.08.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Рамиз Бахтияров
Все материалы
В международном аэропорту имени Ислама Каримова приземлился самолет с олимпийской командой Узбекистана. Спортсменов встречают не только родные, но и руководство страны и пресса.
ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Олимпийцы Узбекистана вернулись на родину из Токио. Борт встречают со всеми почестями. Одного из главных героев Игр — боксера Баходыра Джалолова — плотной стеной обступили журналисты, передает корреспондент Sputnik Узбекистан с места событий.
Самолет с командой приземлился в аэропорту Ташкента около 21.00 по местном времени. Самолет на пути к зданию аэровокзала проехал под водяной аркой в знак чествования победителей и призеров Токийской олимпиады.
Делегацию встречают не только родные, пресса и просто болельщики — поздравить чемпионов в аэропорт прибыли премьер-министр республики Абдулла Арипов и председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева.
© Sputnik / Рамиз БахтияровТашкент встречает из Токио олимпийскую сборную Узбекистана
Ташкент встречает из Токио олимпийскую сборную Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.08.2021
Ташкент встречает из Токио олимпийскую сборную Узбекистана
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

"В первом раунде я чуть не закончил тот финальный бой — был нокдаун. Я просил господа, чтобы дал мне сил — не хотел подвести своих поклонников. Тогда я собрался и победил. Посвящаю свою золотую медаль 30-летию Независимости Узбекистана", — признался триумфатор Игр в Токио, боксер-тяжеловес Баходыр Джалолов - единственный победитель от республике в этой дисциплине.

Кроме этого Узбекистан завоевал в Японии еще два "Золота" — в тхэквондо и тяжеловой атлетике, а также две "бронзы" 1 в борьбе и дзюдо.
© Sputnik / Рамиз БахтияровВстреча олимпийской сборной Узбекистана в аэропорту Ташкента
Встреча олимпийской сборной Узбекистана в аэропорту Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.08.2021
Встреча олимпийской сборной Узбекистана в аэропорту Ташкента
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
После встречи в аэропорте спортсмены поедут через весь Ташкент в торжественном кортеже. Олимпийскую делегацию примет президент страны Шавкат Мирзиёев.
Первые кадры встречи на Родине смотрите в нашем сюжете.
500001
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:08Большая "тройка" обсудит ситуацию в Афганистане
21:42Олимпийская сборная вернулась в Ташкент — первые кадры встречи победителей и призеров
20:39Учения РФ и КНР – сближение на фоне угроз
20:33Как узбекское солнце растопило сердца - кинематографисты готовятся к премьере
20:08На президентские выборы в Узбекистане аккредитовано более 500 журналистов
19:37В Ташкенте обсудили итоги консультативной встречи глав государств ЦА
18:40За состоянием посылки можно следить онлайн - АО "Узбекистон почтаси"
18:12Цифровой профиль водителя: чем он грозит мигрантам из ЦА
17:46В Андижане при получении взятки задержан крупный чиновник — за услугу он просил $50 тысяч
17:41Зрителям представили тизер фильма об Александре Файнберге — кинолента уже снята
17:24В Актау назначен новый Генеральный консул Узбекистана
17:05Вакцинация узбекско-китайским препаратом приостановлена — причины
16:58Скандалы, курьезы, прощания, слезы – Олимпиада в Токио для спортсменов из СНГ
16:56Очень скоро, но не надо гадать: Лукашенко о своем уходе с поста президента Беларуси
15:39Какие автомобили подарят власти Узбекистана победителям токийской Олимпиады — видео
15:36Робот сыграл в баскетбол на олимпийской площадке
15:32Гибридное обучение сохранится и в новом учебном году
14:50Вокруг Чарвакского водохранилища появится лес
14:21Списать не удастся: в центре тестирования рассказали о вступительных экзаменах
14:13Сайонара, Токио: самые яркие моменты церемонии закрытия летних ОИ