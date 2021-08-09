https://uz.sputniknews.ru/20210809/olimpiyskaya-sbornaya-vernulas-v-tashkent--pervye-kadry-vstrechi-pobediteley-i-prizerov-20013585.html

Олимпийская сборная вернулась в Ташкент — первые кадры встречи победителей и призеров

Олимпийская сборная вернулась в Ташкент — первые кадры встречи победителей и призеров

В международном аэропорту имени Ислама Каримова приземлился самолет с олимпийской командой Узбекистана. Спортсменов встречают не только родные, но и... 09.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-09T21:42+0500

2021-08-09T21:42+0500

2021-08-09T21:57+0500

узбекистан на олимпийских играх в токио

ташкент

олимпийские игры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/09/20013514_0:222:2727:1756_1920x0_80_0_0_f23f5a32700bfa0ac46777c0df861739.jpg

ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Олимпийцы Узбекистана вернулись на родину из Токио. Борт встречают со всеми почестями. Одного из главных героев Игр — боксера Баходыра Джалолова — плотной стеной обступили журналисты, передает корреспондент Sputnik Узбекистан с места событий.Самолет с командой приземлился в аэропорту Ташкента около 21.00 по местном времени. Самолет на пути к зданию аэровокзала проехал под водяной аркой в знак чествования победителей и призеров Токийской олимпиады.Делегацию встречают не только родные, пресса и просто болельщики — поздравить чемпионов в аэропорт прибыли премьер-министр республики Абдулла Арипов и председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева.Кроме этого Узбекистан завоевал в Японии еще два "Золота" — в тхэквондо и тяжеловой атлетике, а также две "бронзы" 1 в борьбе и дзюдо.После встречи в аэропорте спортсмены поедут через весь Ташкент в торжественном кортеже. Олимпийскую делегацию примет президент страны Шавкат Мирзиёев.Первые кадры встречи на Родине смотрите в нашем сюжете.

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

ташкент, олимпийские игры