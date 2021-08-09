https://uz.sputniknews.ru/20210809/pri-kakix-usloviyax-snimut-ogranicheniya-na-rabotu-kafe-i-restoranov--podrobnosti-19997453.html
При каких условиях снимут ограничения на работу кафе и ресторанов — подробности
При каких условиях снимут ограничения на работу кафе и ресторанов — подробности
Заведениям общепита разрешено пускать посетителей со специальным QR-кодом или сертификатом, подтверждающим наличие прививки от COVID-19. 09.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-09T09:32+0500
2021-08-09T09:32+0500
2021-08-09T09:46+0500
общество
ситуация с коронавирусом в узбекистане
вакцина "спутник v"
вакцинация от covid-19 в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 9 августа — Sputnik. В Узбекистане частично сняты ограничения на работу кафе и ресторанов, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.По информации Минздрава, заведениям общепита разрешено пускать посетителей со специальным QR-кодом или сертификатом, подтверждающим наличие прививки от COVID-19 (кроме тех, у которых есть противопоказания к препарату ).К тому же с 10 августа в отношении предприятий общественного питания, работники которых имеют справки о вакцинации не менее двумя компонентами вакцины, не будут применяться установленные ранее ограничения на работу с 8.00 до 20.00.Кроме того, с 1 октября 2021 года работа сотрудников компаний, задействованных в сфере обслуживания, а также индивидуальных предпринимателей будет временно приостановлена. Данное ограничение коснется тех, кто не будет иметь сертификаты о вакцинации не менее чем двумя дозами препарата от коронавируса (независимо от вида).
https://uz.sputniknews.ru/20210625/v-uzbekistane-ujestochayutsya-sanitarnye-trebovaniya-iz-za-covid-spisok-novyx-ogranicheniy-19413585.html
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ситуация с коронавирусом в узбекистане, вакцина "спутник v", вакцинация от covid-19 в узбекистане
При каких условиях снимут ограничения на работу кафе и ресторанов — подробности
09:32 09.08.2021 (обновлено: 09:46 09.08.2021)
Заведениям общепита разрешено пускать посетителей со специальным QR-кодом или сертификатом, подтверждающим наличие прививки от COVID-19.
ТАШКЕНТ, 9 августа — Sputnik.
В Узбекистане частично сняты ограничения на работу кафе и ресторанов, сообщает
пресс-служба Министерства здравоохранения.
По информации Минздрава, заведениям общепита разрешено пускать посетителей со специальным QR-кодом или сертификатом, подтверждающим наличие прививки от COVID-19 (кроме тех, у которых есть противопоказания к препарату ).
К тому же с 10 августа в отношении предприятий общественного питания, работники которых имеют справки о вакцинации не менее двумя компонентами вакцины, не будут применяться установленные ранее ограничения на работу с 8.00 до 20.00.
Кроме того, с 1 октября 2021 года работа сотрудников компаний, задействованных в сфере обслуживания, а также индивидуальных предпринимателей будет временно приостановлена. Данное ограничение коснется тех, кто не будет иметь сертификаты о вакцинации не менее чем двумя дозами препарата от коронавируса (независимо от вида).