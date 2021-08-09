https://uz.sputniknews.ru/20210809/pri-kakix-usloviyax-snimut-ogranicheniya-na-rabotu-kafe-i-restoranov--podrobnosti-19997453.html

При каких условиях снимут ограничения на работу кафе и ресторанов — подробности

При каких условиях снимут ограничения на работу кафе и ресторанов — подробности

Заведениям общепита разрешено пускать посетителей со специальным QR-кодом или сертификатом, подтверждающим наличие прививки от COVID-19. 09.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-09T09:32+0500

2021-08-09T09:32+0500

2021-08-09T09:46+0500

общество

ситуация с коронавирусом в узбекистане

вакцина "спутник v"

вакцинация от covid-19 в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 9 августа — Sputnik. В Узбекистане частично сняты ограничения на работу кафе и ресторанов, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.По информации Минздрава, заведениям общепита разрешено пускать посетителей со специальным QR-кодом или сертификатом, подтверждающим наличие прививки от COVID-19 (кроме тех, у которых есть противопоказания к препарату ).К тому же с 10 августа в отношении предприятий общественного питания, работники которых имеют справки о вакцинации не менее двумя компонентами вакцины, не будут применяться установленные ранее ограничения на работу с 8.00 до 20.00.Кроме того, с 1 октября 2021 года работа сотрудников компаний, задействованных в сфере обслуживания, а также индивидуальных предпринимателей будет временно приостановлена. Данное ограничение коснется тех, кто не будет иметь сертификаты о вакцинации не менее чем двумя дозами препарата от коронавируса (независимо от вида).

https://uz.sputniknews.ru/20210625/v-uzbekistane-ujestochayutsya-sanitarnye-trebovaniya-iz-za-covid-spisok-novyx-ogranicheniy-19413585.html

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ситуация с коронавирусом в узбекистане, вакцина "спутник v", вакцинация от covid-19 в узбекистане