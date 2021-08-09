https://uz.sputniknews.ru/20210809/spisat-ne-udastsya-v-tsentre-testirovaniya-rasskazali-o-vstupitelnyx-ekzamenax-20004531.html

Списать не удастся: в центре тестирования рассказали о вступительных экзаменах

Списать не удастся: в центре тестирования рассказали о вступительных экзаменах

В Узбекистане проходят вступительные тестовые испытания в вузы. В Ташкенте они организованы на четырех площадках. 09.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-09T14:21+0500

2021-08-09T14:21+0500

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общество

вузы

абитуриенты

вступительные экзамены

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ТАШКЕНТ, 9 авг – Sputnik. Правила проведения экзамена исключают возможность списать или пронести на площадку какой-либо гаджет, рассказала начальник отдела Государственного центра тестирования Эльвира Ураева.Перед экзаменами все площадки обследуют кинологи с собаками. Никто из абитуриентов заранее не знает, на каком месте будет сидеть, поэтому подбросить под парту телефон, чтобы помочь поступающему, не удастся.На входе каждого абитуриента тщательно обыскивают. Личные вещи – от кошелька до телефона и наручных часов – сдаются ответственным сотрудникам. Все личные вещи нумеруются и складываются в отдельные пакеты. Так что пронести на площадку какой-либо гаджет практически невозможно.Тем не менее, по словам сотрудника Центра, ежедневно фиксируется несколько попыток использовать телефон или наушники. Таких абитуриентов от экзамена отстраняют и вновь принять участие в тесте они смогут только в следующем году.В этом году все поступающие сдают экзамен по пяти предметам: математике, родному языку (узбекскому, каракалпакскому или русскому), истории Узбекистана и двум предметам по специальности. Тестирование проводится на четырех площадках: стадионах "Бунедкор" и "Пахтакор", в парке Победы и ботаническом саду."На стадионе Бунедкор, участвуют по 66 групп в первую (с 7 до 10 утра) и во вторую (с 19.00 до 22.00) смены. Сейчас тестовые испытания проходят сразу 1 980 абитуриентов", — рассказала Эльвира Ураева.Кроме того, дополнительный государственный грант на обучение получат спортсмены, занявшие за последние три года 1-3 места на Олимпийских и Паралимпийских, Азиатских и Параазиатских играх и чемпионатах мира.

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вузы, абитуриенты, вступительные экзамены