Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210809/spisat-ne-udastsya-v-tsentre-testirovaniya-rasskazali-o-vstupitelnyx-ekzamenax-20004531.html
Списать не удастся: в центре тестирования рассказали о вступительных экзаменах
Списать не удастся: в центре тестирования рассказали о вступительных экзаменах
В Узбекистане проходят вступительные тестовые испытания в вузы. В Ташкенте они организованы на четырех площадках. 09.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-09T14:21+0500
2021-08-09T16:44+0500
общество
вузы
абитуриенты
вступительные экзамены
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/09/20003010_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dc51903d3e3deccfe4aff1f3dea1e350.jpg
ТАШКЕНТ, 9 авг – Sputnik. Правила проведения экзамена исключают возможность списать или пронести на площадку какой-либо гаджет, рассказала начальник отдела Государственного центра тестирования Эльвира Ураева.Перед экзаменами все площадки обследуют кинологи с собаками. Никто из абитуриентов заранее не знает, на каком месте будет сидеть, поэтому подбросить под парту телефон, чтобы помочь поступающему, не удастся.На входе каждого абитуриента тщательно обыскивают. Личные вещи – от кошелька до телефона и наручных часов – сдаются ответственным сотрудникам. Все личные вещи нумеруются и складываются в отдельные пакеты. Так что пронести на площадку какой-либо гаджет практически невозможно.Тем не менее, по словам сотрудника Центра, ежедневно фиксируется несколько попыток использовать телефон или наушники. Таких абитуриентов от экзамена отстраняют и вновь принять участие в тесте они смогут только в следующем году.В этом году все поступающие сдают экзамен по пяти предметам: математике, родному языку (узбекскому, каракалпакскому или русскому), истории Узбекистана и двум предметам по специальности. Тестирование проводится на четырех площадках: стадионах "Бунедкор" и "Пахтакор", в парке Победы и ботаническом саду."На стадионе Бунедкор, участвуют по 66 групп в первую (с 7 до 10 утра) и во вторую (с 19.00 до 22.00) смены. Сейчас тестовые испытания проходят сразу 1 980 абитуриентов", — рассказала Эльвира Ураева.Кроме того, дополнительный государственный грант на обучение получат спортсмены, занявшие за последние три года 1-3 места на Олимпийских и Паралимпийских, Азиатских и Параазиатских играх и чемпионатах мира.
https://uz.sputniknews.ru/20210808/dlya-abiturientov-s-polojitelnym-covid-testom-organizuyut-povtornye-ekzameny-19992726.html
https://uz.sputniknews.ru/20210804/obuchenie-v-rossii-bolshe-kvot-i-sistema-grantov--na-chto-rasschityvat-uzbekistantsam-19955024.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/09/20003010_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ab0a289a89f82090e46d97552376a63c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
вузы, абитуриенты, вступительные экзамены

Списать не удастся: в центре тестирования рассказали о вступительных экзаменах

14:21 09.08.2021 (обновлено: 16:44 09.08.2021)
1154
© SputnikСдача вступительных экзаменов на стадионе "Бунёдкор"
Сдача вступительных экзаменов на стадионе Бунёдкор - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.08.2021
© Sputnik
В Узбекистане проходят вступительные тестовые испытания в вузы. В Ташкенте они организованы на четырех площадках.
ТАШКЕНТ, 9 авг – Sputnik. Правила проведения экзамена исключают возможность списать или пронести на площадку какой-либо гаджет, рассказала начальник отдела Государственного центра тестирования Эльвира Ураева.
Перед экзаменами все площадки обследуют кинологи с собаками. Никто из абитуриентов заранее не знает, на каком месте будет сидеть, поэтому подбросить под парту телефон, чтобы помочь поступающему, не удастся.
© SputnikСдача вступительных экзаменов на стадионе "Бунёдкор"
Сдача вступительных экзаменов на стадионе Бунёдкор - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.08.2021
Сдача вступительных экзаменов на стадионе "Бунёдкор"
© Sputnik
На входе каждого абитуриента тщательно обыскивают. Личные вещи – от кошелька до телефона и наручных часов – сдаются ответственным сотрудникам. Все личные вещи нумеруются и складываются в отдельные пакеты. Так что пронести на площадку какой-либо гаджет практически невозможно.
Абитуриенты готовятся сдавать вступительные экзамены - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.08.2021
Общество
Для абитуриентов с положительным COVID-тестом организуют повторные экзамены
Вчера, 12:37
433
Тем не менее, по словам сотрудника Центра, ежедневно фиксируется несколько попыток использовать телефон или наушники. Таких абитуриентов от экзамена отстраняют и вновь принять участие в тесте они смогут только в следующем году.

"На листе ответов, внизу страницы, есть строка "отстранение от экзаменов". Если раньше эта строка в случае нарушения заполнялась отдельным актом, и порой документ был утерян, то сейчас сделано очень удобно. После отстранения абитуриента-нарушителя руководитель группы внизу страницы заполняет время отстранения от теста и причину. Это может быть не только использование телефона, но и активное поведение, например, попытка поворачиваться или разговаривать с кем-то из рядом сидящих", — отмечает Эльвира Ураева.

В этом году все поступающие сдают экзамен по пяти предметам: математике, родному языку (узбекскому, каракалпакскому или русскому), истории Узбекистана и двум предметам по специальности. Тестирование проводится на четырех площадках: стадионах "Бунедкор" и "Пахтакор", в парке Победы и ботаническом саду.
© SputnikСдача вступительных экзаменов на стадионе "Бунёдкор"
Сдача вступительных экзаменов на стадионе Бунёдкор - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.08.2021
Сдача вступительных экзаменов на стадионе "Бунёдкор"
© Sputnik
"На стадионе Бунедкор, участвуют по 66 групп в первую (с 7 до 10 утра) и во вторую (с 19.00 до 22.00) смены. Сейчас тестовые испытания проходят сразу 1 980 абитуриентов", — рассказала Эльвира Ураева.
Государственный заказ по приему в вузы на 2021/2022 гг.

Бакалавриат:

- дневная форма обучения — 113 530 человек;

- заочная форма обучения — 37 675 человек;

- вечерняя форма обучения — 6 550 человек;

магистратура — 12 900 человек.

На основе государственного гранта в филиалах и негосударственных вузах — 500 человек.

Кроме того, дополнительный государственный грант на обучение получат спортсмены, занявшие за последние три года 1-3 места на Олимпийских и Паралимпийских, Азиатских и Параазиатских играх и чемпионатах мира.
Абитуриенты в аудитории во время экзамена - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.08.2021
Общество
Обучение в России: больше квот и система грантов — на что рассчитывать узбекистанцам
4 августа, 23:01
5701
200002
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:46В Андижане при получении взятки задержан крупный чиновник — за услугу он просил $50 тысяч
17:41Зрителям представили тизер фильма об Александре Файнберге — кинолента уже снята
17:24В Актау назначен новый Генеральный консул Узбекистана
17:05Вакцинация узбекско-китайским препаратом приостановлена из-за техпроблем
16:58Скандалы, курьезы, прощания, слезы – Олимпиада в Токио для спортсменов из СНГ
16:56Очень скоро, но не надо гадать: Лукашенко о своем уходе с поста президента Беларуси
15:39Какие автомобили подарят власти Узбекистана победителям токийской Олимпиады — видео
15:36Робот сыграл в баскетбол на олимпийской площадке
15:32Гибридное обучение сохранится и в новом учебном году
14:50Вокруг Чарвакского водохранилища появится лес
14:21Списать не удастся: в центре тестирования рассказали о вступительных экзаменах
14:13Сайонара, Токио: самые яркие моменты церемонии закрытия летних ОИ
13:42Президент встретится с чемпионами и призерами Олимпиады в Токио
13:08В Бабьем Яре призывают простить нацистов и их пособников
12:34Польше нужен Калининград: конфликт уже начался
12:22Асадов рассказал о ходе подготовки визита Шавката Мирзиёева в Россию
11:56В одном из районов Ташкента приступили к реконструкции детских садов
11:07Власти Узбекистана подробно изучат случаи участия сограждан в массовых драках в РФ
10:45КамАЗ примет на работу 400 трудовых мигрантов из Узбекистана
09:56"Нужно идти до конца": Отабек Умаров поздравил Баходыра Джалолова с победой