Списать не удастся: в центре тестирования рассказали о вступительных экзаменах

ТАШКЕНТ, 9 авг – Sputnik. Правила проведения экзамена исключают возможность списать или пронести на площадку какой-либо гаджет, рассказала начальник отдела Государственного центра тестирования Эльвира Ураева.Перед экзаменами все площадки обследуют кинологи с собаками. Никто из абитуриентов заранее не знает, на каком месте будет сидеть, поэтому подбросить под парту телефон, чтобы помочь поступающему, не удастся.На входе каждого абитуриента тщательно обыскивают. Личные вещи – от кошелька до телефона и наручных часов – сдаются ответственным сотрудникам. Все личные вещи нумеруются и складываются в отдельные пакеты. Так что пронести на площадку какой-либо гаджет практически невозможно.Тем не менее, по словам сотрудника Центра, ежедневно фиксируется несколько попыток использовать телефон или наушники. Таких абитуриентов от экзамена отстраняют и вновь принять участие в тесте они смогут только в следующем году.В этом году все поступающие сдают экзамен по пяти предметам: математике, родному языку (узбекскому, каракалпакскому или русскому), истории Узбекистана и двум предметам по специальности. Тестирование проводится на четырех площадках: стадионах "Бунедкор" и "Пахтакор", в парке Победы и ботаническом саду."На стадионе Бунедкор, участвуют по 66 групп в первую (с 7 до 10 утра) и во вторую (с 19.00 до 22.00) смены. Сейчас тестовые испытания проходят сразу 1 980 абитуриентов", — рассказала Эльвира Ураева.Кроме того, дополнительный государственный грант на обучение получат спортсмены, занявшие за последние три года 1-3 места на Олимпийских и Паралимпийских, Азиатских и Параазиатских играх и чемпионатах мира.
В Узбекистане проходят вступительные тестовые испытания в вузы. В Ташкенте они организованы на четырех площадках.
ТАШКЕНТ, 9 авг – Sputnik. Правила проведения экзамена исключают возможность списать или пронести на площадку какой-либо гаджет, рассказала начальник отдела Государственного центра тестирования Эльвира Ураева.
Перед экзаменами все площадки обследуют кинологи с собаками. Никто из абитуриентов заранее не знает, на каком месте будет сидеть, поэтому подбросить под парту телефон, чтобы помочь поступающему, не удастся.
На входе каждого абитуриента тщательно обыскивают. Личные вещи – от кошелька до телефона и наручных часов – сдаются ответственным сотрудникам. Все личные вещи нумеруются и складываются в отдельные пакеты. Так что пронести на площадку какой-либо гаджет практически невозможно.
Тем не менее, по словам сотрудника Центра, ежедневно фиксируется несколько попыток использовать телефон или наушники. Таких абитуриентов от экзамена отстраняют и вновь принять участие в тесте они смогут только в следующем году.
"На листе ответов, внизу страницы, есть строка "отстранение от экзаменов". Если раньше эта строка в случае нарушения заполнялась отдельным актом, и порой документ был утерян, то сейчас сделано очень удобно. После отстранения абитуриента-нарушителя руководитель группы внизу страницы заполняет время отстранения от теста и причину. Это может быть не только использование телефона, но и активное поведение, например, попытка поворачиваться или разговаривать с кем-то из рядом сидящих", — отмечает Эльвира Ураева.
В этом году все поступающие сдают экзамен по пяти предметам: математике, родному языку (узбекскому, каракалпакскому или русскому), истории Узбекистана и двум предметам по специальности. Тестирование проводится на четырех площадках: стадионах "Бунедкор" и "Пахтакор", в парке Победы и ботаническом саду.
"На стадионе Бунедкор, участвуют по 66 групп в первую (с 7 до 10 утра) и во вторую (с 19.00 до 22.00) смены. Сейчас тестовые испытания проходят сразу 1 980 абитуриентов", — рассказала Эльвира Ураева.
Государственный заказ по приему в вузы на 2021/2022 гг.
Бакалавриат:
- дневная форма обучения — 113 530 человек;
- заочная форма обучения — 37 675 человек;
- вечерняя форма обучения — 6 550 человек;
магистратура — 12 900 человек.
На основе государственного гранта в филиалах и негосударственных вузах — 500 человек.
Кроме того, дополнительный государственный грант на обучение получат спортсмены, занявшие за последние три года 1-3 места на Олимпийских и Паралимпийских, Азиатских и Параазиатских играх и чемпионатах мира.