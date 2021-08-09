https://uz.sputniknews.ru/20210809/v-tashkente-obsudili-itogi-vstrechi-konsultativnoy-vstrechi-glav-gosudarstv-tsa-20011165.html
В Ташкенте обсудили итоги консультативной встречи глав государств ЦА
В Ташкенте обсудили итоги консультативной встречи глав государств ЦА
В числе участников дискуссии - посол Туркменистана в Узбекистане, представители институтов стратегических исследований Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана... 09.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-09T19:37+0500
2021-08-09T19:37+0500
2021-08-09T19:59+0500
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ТАШКЕНТ, 9 августа — Sputnik. В Международном институте Центральной Азии состоялась онлайн-конференция, на которой отечественные и зарубежные эксперты рассмотрели итоги Консультативной встречи глав государств в Туркменистане.Среди участников нынешней дискуссии - посол Туркменистана в Узбекистане, представители институтов стратегических исследований Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана, Узбекистана.Прошедший форум на высшем уровне демонстрирует приверженность государств к углублению и расширению сотрудничества для обеспечения мира, стабильности и безопасности в регионе. Об этом говорится и в Совместном заявлении глав государств-участников встречи. В документе выражена нацеленность на вывод экономических отношений на качественно новый уровень.Как мы писали ранее, в рамках саммита в "Авазе" помимо встречи высокого уровня был проведен экономический форум, выставка национальных товаров, заседание Диалога женщин-лидеров, гости дегустировали национальные блюда и участвовали в концерте мастеров искусств стран региона.Президент Узбекистана предложил сформировать полноценный режим свободной торговли. Для этого необходимо устранить тарифные и нетарифные барьеры, обеспечив, таким образом, рост внутрирегиональной торговли, справедливую конкурентную среду, расширение рынков сбыта продукции.Отдельное внимание было уделено и сотрудничеству в энергетической и санитарно-эпидемиологической сфере, обеспечению продовольственной безопасности, парламентскому и молодежному взаимодействию.Шавкат Мирзиёев инициировал проведение в 2022 году в Узбекистане Форума молодежи Центральной Азии, а также реализовать совместную программу "Один тур – весь регион", запустить единую информационную систему по признанию результатов тестирования и сертификатов вакцинации. В числе озвученных предложений значатся также - обмен опытом в области профилактики, диагностики и лечения инфекционных заболеваний, налаживание подготовки медицинских работников, научное сотрудничество в сфере фармакологии и кооперация в производстве лекарственных препаратов.
https://uz.sputniknews.ru/20210806/glavnoe-iz-vystupleniya-mirziyoeva-na-vstreche-glav-gosudarstv-tsa-19977433.html
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узбекистан, туркменистан, центральная азия
В Ташкенте обсудили итоги консультативной встречи глав государств ЦА
19:37 09.08.2021 (обновлено: 19:59 09.08.2021)
В числе участников дискуссии - посол Туркменистана в Узбекистане, представители институтов стратегических исследований Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана, Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 9 августа — Sputnik. В Международном институте Центральной Азии состоялась онлайн-конференция, на которой отечественные и зарубежные эксперты рассмотрели итоги Консультативной встречи глав государств в Туркменистане.
Среди участников нынешней дискуссии - посол Туркменистана в Узбекистане, представители институтов стратегических исследований Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана, Узбекистана.
Прошедший форум на высшем уровне демонстрирует приверженность государств к углублению и расширению сотрудничества для обеспечения мира, стабильности
и безопасности в регионе. Об этом говорится и в Совместном заявлении глав государств-участников встречи. В документе выражена нацеленность на вывод экономических отношений на качественно новый уровень.
Как мы писали ранее, в рамках саммита в "Авазе" помимо встречи высокого уровня был проведен экономический форум, выставка национальных товаров, заседание Диалога женщин-лидеров, гости дегустировали национальные блюда и участвовали в концерте мастеров искусств стран региона.
На фоне очевидных достижений остается незадействованным еще большой потенциал взаимодействия. Страны находятся только на начальном этапе укрепления регионального партнерства.
Анвар Насиров
директор Международного института Центральной Азии
Президент Узбекистана предложил сформировать полноценный режим свободной торговли. Для этого необходимо устранить тарифные и нетарифные барьеры, обеспечив, таким образом, рост внутрирегиональной торговли, справедливую конкурентную среду, расширение рынков сбыта продукции.
Отдельное внимание было уделено и сотрудничеству в энергетической и санитарно-эпидемиологической сфере, обеспечению продовольственной безопасности, парламентскому и молодежному взаимодействию.
Шавкат Мирзиёев инициировал проведение в 2022 году в Узбекистане Форума молодежи Центральной Азии, а также реализовать совместную программу "Один тур – весь регион", запустить единую информационную систему по признанию результатов тестирования и сертификатов вакцинации.
В числе озвученных предложений значатся также - обмен опытом в области профилактики, диагностики и лечения инфекционных заболеваний, налаживание подготовки медицинских работников, научное сотрудничество в сфере фармакологии и кооперация в производстве лекарственных препаратов.