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Олимпийская сборная вернулась в Ташкент — первые кадры встречи победителей и призеров
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210809/v-tashkente-obsudili-itogi-vstrechi-konsultativnoy-vstrechi-glav-gosudarstv-tsa-20011165.html
В Ташкенте обсудили итоги консультативной встречи глав государств ЦА
В Ташкенте обсудили итоги консультативной встречи глав государств ЦА
В числе участников дискуссии - посол Туркменистана в Узбекистане, представители институтов стратегических исследований Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана... 09.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-09T19:37+0500
2021-08-09T19:59+0500
общество
узбекистан
туркменистан
центральная азия
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ТАШКЕНТ, 9 августа — Sputnik. В Международном институте Центральной Азии состоялась онлайн-конференция, на которой отечественные и зарубежные эксперты рассмотрели итоги Консультативной встречи глав государств в Туркменистане.Среди участников нынешней дискуссии - посол Туркменистана в Узбекистане, представители институтов стратегических исследований Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана, Узбекистана.Прошедший форум на высшем уровне демонстрирует приверженность государств к углублению и расширению сотрудничества для обеспечения мира, стабильности и безопасности в регионе. Об этом говорится и в Совместном заявлении глав государств-участников встречи. В документе выражена нацеленность на вывод экономических отношений на качественно новый уровень.Как мы писали ранее, в рамках саммита в "Авазе" помимо встречи высокого уровня был проведен экономический форум, выставка национальных товаров, заседание Диалога женщин-лидеров, гости дегустировали национальные блюда и участвовали в концерте мастеров искусств стран региона.Президент Узбекистана предложил сформировать полноценный режим свободной торговли. Для этого необходимо устранить тарифные и нетарифные барьеры, обеспечив, таким образом, рост внутрирегиональной торговли, справедливую конкурентную среду, расширение рынков сбыта продукции.Отдельное внимание было уделено и сотрудничеству в энергетической и санитарно-эпидемиологической сфере, обеспечению продовольственной безопасности, парламентскому и молодежному взаимодействию.Шавкат Мирзиёев инициировал проведение в 2022 году в Узбекистане Форума молодежи Центральной Азии, а также реализовать совместную программу "Один тур – весь регион", запустить единую информационную систему по признанию результатов тестирования и сертификатов вакцинации. В числе озвученных предложений значатся также - обмен опытом в области профилактики, диагностики и лечения инфекционных заболеваний, налаживание подготовки медицинских работников, научное сотрудничество в сфере фармакологии и кооперация в производстве лекарственных препаратов.
https://uz.sputniknews.ru/20210806/glavnoe-iz-vystupleniya-mirziyoeva-na-vstreche-glav-gosudarstv-tsa-19977433.html
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В Ташкенте обсудили итоги консультативной встречи глав государств ЦА

19:37 09.08.2021 (обновлено: 19:59 09.08.2021)
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© Пресс-служба МИЦАВ Ташкенте обсудили итоги встречи консультативной встречи глав государств ЦА
В Ташкенте обсудили итоги встречи консультативной встречи глав государств ЦА - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.08.2021
© Пресс-служба МИЦА
В числе участников дискуссии - посол Туркменистана в Узбекистане, представители институтов стратегических исследований Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана, Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 9 августа — Sputnik. В Международном институте Центральной Азии состоялась онлайн-конференция, на которой отечественные и зарубежные эксперты рассмотрели итоги Консультативной встречи глав государств в Туркменистане.
Среди участников нынешней дискуссии - посол Туркменистана в Узбекистане, представители институтов стратегических исследований Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана, Узбекистана.
Прошедший форум на высшем уровне демонстрирует приверженность государств к углублению и расширению сотрудничества для обеспечения мира, стабильности
и безопасности в регионе. Об этом говорится и в Совместном заявлении глав государств-участников встречи. В документе выражена нацеленность на вывод экономических отношений на качественно новый уровень.
Как мы писали ранее, в рамках саммита в "Авазе" помимо встречи высокого уровня был проведен экономический форум, выставка национальных товаров, заседание Диалога женщин-лидеров, гости дегустировали национальные блюда и участвовали в концерте мастеров искусств стран региона.
На фоне очевидных достижений остается незадействованным еще большой потенциал взаимодействия. Страны находятся только на начальном этапе укрепления регионального партнерства.
Анвар Насиров - Sputnik Узбекистан
Анвар Насиров
директор Международного института Центральной Азии
Президент Узбекистана предложил сформировать полноценный режим свободной торговли. Для этого необходимо устранить тарифные и нетарифные барьеры, обеспечив, таким образом, рост внутрирегиональной торговли, справедливую конкурентную среду, расширение рынков сбыта продукции.
Отдельное внимание было уделено и сотрудничеству в энергетической и санитарно-эпидемиологической сфере, обеспечению продовольственной безопасности, парламентскому и молодежному взаимодействию.
Консультативная встреча глав государств Центральной Азии - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.08.2021
Политика
Главное из выступления Мирзиёева на встрече глав государств ЦА
6 августа, 16:11
1414
Шавкат Мирзиёев инициировал проведение в 2022 году в Узбекистане Форума молодежи Центральной Азии, а также реализовать совместную программу "Один тур – весь регион", запустить единую информационную систему по признанию результатов тестирования и сертификатов вакцинации.
В числе озвученных предложений значатся также - обмен опытом в области профилактики, диагностики и лечения инфекционных заболеваний, налаживание подготовки медицинских работников, научное сотрудничество в сфере фармакологии и кооперация в производстве лекарственных препаратов.
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