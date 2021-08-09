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Власти Узбекистана подробно изучат случаи участия сограждан в массовых драках в РФ
Власти Узбекистана подробно изучат случаи участия сограждан в массовых драках в РФ
Власти призвали узбекистанцев соблюдать российское законодательство и не принимать участие в массовых драках, а также при возникновении конфликтных и... 09.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-09T11:07+0500
2021-08-09T11:15+0500
миграция
узбекистан
трудовые мигранты
агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана
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ТАШКЕНТ, 9 августа — Sputnik. Власти Узбекистана изучат все случаи участия сограждан в недавних конфликтах и массовых драках в России, передает пресс-служба Агентства по внешней миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений республики."Агентство изучит участие узбекских трудовых мигрантов в недавних конфликтах и, при необходимости, примет меры для защиты прав граждан в рамках своих полномочий", — информируется в Telegram-канале агентства.В ведомстве призвали узбекистанцев соблюдать российское законодательство и не принимать участие в массовых драках, а также при возникновении конфликтных и проблемных ситуаций обращаться в компетентные органы и дипломатические представительства республики.В агентстве отметили, что участие в массовых драках может привести к судебному преследованию или депортации иностранных граждан в соответствии с российским законодательством. В июле этого года в Москве произошла массовая драка около метро "Кузьминки". В потасовке были задействованы около 200 выходцев из Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. Инцидент привел к массовым задержаниям, в результате которых 102 мигрантов планируется депортировать из России.
https://uz.sputniknews.ru/20210714/sud-moskvy-zayavil-ob-uchastii-uzbekistantsev-v-massovoy-drake-migrantov-19680000.html
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узбекистан, трудовые мигранты, агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана

Власти Узбекистана подробно изучат случаи участия сограждан в массовых драках в РФ

11:07 09.08.2021 (обновлено: 11:15 09.08.2021)
2340
© ГУВДДрака
Драка - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.08.2021
© ГУВД
Власти призвали узбекистанцев соблюдать российское законодательство и не принимать участие в массовых драках, а также при возникновении конфликтных и проблемных ситуаций обращаться в компетентные органы и дипломатические представительства республики.
ТАШКЕНТ, 9 августа — Sputnik. Власти Узбекистана изучат все случаи участия сограждан в недавних конфликтах и массовых драках в России, передает пресс-служба Агентства по внешней миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений республики.
"Агентство изучит участие узбекских трудовых мигрантов в недавних конфликтах и, при необходимости, примет меры для защиты прав граждан в рамках своих полномочий", — информируется в Telegram-канале агентства.
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14 июля, 17:14
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В ведомстве призвали узбекистанцев соблюдать российское законодательство и не принимать участие в массовых драках, а также при возникновении конфликтных и проблемных ситуаций обращаться в компетентные органы и дипломатические представительства республики.
В агентстве отметили, что участие в массовых драках может привести к судебному преследованию или депортации иностранных граждан в соответствии с российским законодательством.
В июле этого года в Москве произошла массовая драка около метро "Кузьминки". В потасовке были задействованы около 200 выходцев из Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. Инцидент привел к массовым задержаниям, в результате которых 102 мигрантов планируется депортировать из России.
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