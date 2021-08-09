https://uz.sputniknews.ru/20210809/v-uzbekistane-podrobno-izuchat-sluchai-uchastiya-sograjdan-v-massovyx-drakax-v-rf-19998150.html

Власти Узбекистана подробно изучат случаи участия сограждан в массовых драках в РФ

Власти Узбекистана подробно изучат случаи участия сограждан в массовых драках в РФ

Власти призвали узбекистанцев соблюдать российское законодательство и не принимать участие в массовых драках, а также при возникновении конфликтных и... 09.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-09T11:07+0500

2021-08-09T11:07+0500

2021-08-09T11:15+0500

миграция

узбекистан

трудовые мигранты

агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1273/75/12737550_38:0:1000:541_1920x0_80_0_0_1466c5163bd6a5c2da86620ea6fecaef.jpg

ТАШКЕНТ, 9 августа — Sputnik. Власти Узбекистана изучат все случаи участия сограждан в недавних конфликтах и массовых драках в России, передает пресс-служба Агентства по внешней миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений республики."Агентство изучит участие узбекских трудовых мигрантов в недавних конфликтах и, при необходимости, примет меры для защиты прав граждан в рамках своих полномочий", — информируется в Telegram-канале агентства.В ведомстве призвали узбекистанцев соблюдать российское законодательство и не принимать участие в массовых драках, а также при возникновении конфликтных и проблемных ситуаций обращаться в компетентные органы и дипломатические представительства республики.В агентстве отметили, что участие в массовых драках может привести к судебному преследованию или депортации иностранных граждан в соответствии с российским законодательством. В июле этого года в Москве произошла массовая драка около метро "Кузьминки". В потасовке были задействованы около 200 выходцев из Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. Инцидент привел к массовым задержаниям, в результате которых 102 мигрантов планируется депортировать из России.

https://uz.sputniknews.ru/20210714/sud-moskvy-zayavil-ob-uchastii-uzbekistantsev-v-massovoy-drake-migrantov-19680000.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, трудовые мигранты, агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана