https://uz.sputniknews.ru/20210714/sud-moskvy-zayavil-ob-uchastii-uzbekistantsev-v-massovoy-drake-migrantov-19680000.html

Суд Москвы заявил об участии узбекистанцев в массовой драке мигрантов

Суд Москвы заявил об участии узбекистанцев в массовой драке мигрантов

В посольстве Узбекистана в РФ не подтвердили эту информацию и заявили, что не располагают сведениями о причастности граждан страны в массовой потасовке. 14.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-14T17:14+0500

2021-07-14T17:14+0500

2021-07-14T20:53+0500

происшествия

массовая драка

трудовые мигранты

москва

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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Кузьминский суд Москвы постановил, что в массовом столкновении мигрантов близ станции метро "Кузьминки" в российской столице участвовали около 200 выходцев из Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана. Об этом сообщает РИА Новости.В документе также сказано, что драка была организована на почве национального конфликта.Инцидент произошел два дня назад, трое пострадавших были госпитализированы, остальным медицинская помощь оказали на месте. В итоге полиция задержала 102 мигрантов, которые, как ожидается, будут депортированы из России.Некоторых задержанных обвинили в участии "в несанкционированных митинге и шествии, повлекших создание помех движению пешеходов и транспортных средств". Однако многие из них виновными себя не признают, уверяя, что оказались в районе метро случайно.Согласно постановлению, массовой драке предшествовало несогласованное "публичное массовое мероприятие граждан Средней Азии в сочетании форм митинга и шествия", сопровождавшегося "скандированием лозунгов на национальных языках".Накануне суд арестовал на 15 суток первых шестерых участников драки. Окончательное решение по вопросу о выдворении мигрантов из России пока не принято.На следующий день после инцидента представители Агентства по внешней трудовой миграции при Минзанятости республики совместно с сотрудниками посольства Узбекистана в России посетили место происшествия и провели переговоры с представителями МВД РФ, а позже заявили, что в массовой стычке приезжих из Центральной Азии узбекистанцев не было.В посольстве Узбекистана в РФ также не подтвердили эту информацию и заявили, что не располагают сведениями о причастности граждан страны в массовой потасовке.

https://uz.sputniknews.ru/20210713/deportatsiya-i-zapret-na-vezd-v-rf---uchastnikov-draki-v-moskve-nakajut-19666249.html

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массовая драка, трудовые мигранты, москва