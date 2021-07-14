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https://uz.sputniknews.ru/20210714/sud-moskvy-zayavil-ob-uchastii-uzbekistantsev-v-massovoy-drake-migrantov-19680000.html
Суд Москвы заявил об участии узбекистанцев в массовой драке мигрантов
Суд Москвы заявил об участии узбекистанцев в массовой драке мигрантов
В посольстве Узбекистана в РФ не подтвердили эту информацию и заявили, что не располагают сведениями о причастности граждан страны в массовой потасовке. 14.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-14T17:14+0500
2021-07-14T20:53+0500
происшествия
массовая драка
трудовые мигранты
москва
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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Кузьминский суд Москвы постановил, что в массовом столкновении мигрантов близ станции метро "Кузьминки" в российской столице участвовали около 200 выходцев из Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана. Об этом сообщает РИА Новости.В документе также сказано, что драка была организована на почве национального конфликта.Инцидент произошел два дня назад, трое пострадавших были госпитализированы, остальным медицинская помощь оказали на месте. В итоге полиция задержала 102 мигрантов, которые, как ожидается, будут депортированы из России.Некоторых задержанных обвинили в участии "в несанкционированных митинге и шествии, повлекших создание помех движению пешеходов и транспортных средств". Однако многие из них виновными себя не признают, уверяя, что оказались в районе метро случайно.Согласно постановлению, массовой драке предшествовало несогласованное "публичное массовое мероприятие граждан Средней Азии в сочетании форм митинга и шествия", сопровождавшегося "скандированием лозунгов на национальных языках".Накануне суд арестовал на 15 суток первых шестерых участников драки. Окончательное решение по вопросу о выдворении мигрантов из России пока не принято.На следующий день после инцидента представители Агентства по внешней трудовой миграции при Минзанятости республики совместно с сотрудниками посольства Узбекистана в России посетили место происшествия и провели переговоры с представителями МВД РФ, а позже заявили, что в массовой стычке приезжих из Центральной Азии узбекистанцев не было.В посольстве Узбекистана в РФ также не подтвердили эту информацию и заявили, что не располагают сведениями о причастности граждан страны в массовой потасовке.
https://uz.sputniknews.ru/20210713/deportatsiya-i-zapret-na-vezd-v-rf---uchastnikov-draki-v-moskve-nakajut-19666249.html
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массовая драка, трудовые мигранты, москва

Суд Москвы заявил об участии узбекистанцев в массовой драке мигрантов

17:14 14.07.2021 (обновлено: 20:53 14.07.2021)
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© Sputnik / Алексей ФилипповАвтомобиль для перевозки подозреваемых и обвиняемых
Автомобиль для перевозки подозреваемых и обвиняемых - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.07.2021
© Sputnik / Алексей Филиппов
В посольстве Узбекистана в РФ не подтвердили эту информацию и заявили, что не располагают сведениями о причастности граждан страны в массовой потасовке.
ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Кузьминский суд Москвы постановил, что в массовом столкновении мигрантов близ станции метро "Кузьминки" в российской столице участвовали около 200 выходцев из Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана. Об этом сообщает РИА Новости.
В документе также сказано, что драка была организована на почве национального конфликта.
Инцидент произошел два дня назад, трое пострадавших были госпитализированы, остальным медицинская помощь оказали на месте. В итоге полиция задержала 102 мигрантов, которые, как ожидается, будут депортированы из России.
Некоторых задержанных обвинили в участии "в несанкционированных митинге и шествии, повлекших создание помех движению пешеходов и транспортных средств". Однако многие из них виновными себя не признают, уверяя, что оказались в районе метро случайно.
Согласно постановлению, массовой драке предшествовало несогласованное "публичное массовое мероприятие граждан Средней Азии в сочетании форм митинга и шествия", сопровождавшегося "скандированием лозунгов на национальных языках".
Накануне суд арестовал на 15 суток первых шестерых участников драки. Окончательное решение по вопросу о выдворении мигрантов из России пока не принято.
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На следующий день после инцидента представители Агентства по внешней трудовой миграции при Минзанятости республики совместно с сотрудниками посольства Узбекистана в России посетили место происшествия и провели переговоры с представителями МВД РФ, а позже заявили, что в массовой стычке приезжих из Центральной Азии узбекистанцев не было.
В посольстве Узбекистана в РФ также не подтвердили эту информацию и заявили, что не располагают сведениями о причастности граждан страны в массовой потасовке.
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