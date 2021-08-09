https://uz.sputniknews.ru/20210809/za-sostoyaniem-posylki-mojno-sledit-onlayn---ao-uzbekiston-pochtasi-20010457.html
За состоянием посылки можно следить онлайн - АО "Узбекистон почтаси"
За состоянием посылки можно следить онлайн - АО "Узбекистон почтаси"
О том, где находится почтовая посылка и в каком она состоянии можно будет узнать, имея специальный номер, прикрепленный к каждому отправлению. 09.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-09T18:40+0500
2021-08-09T18:40+0500
2021-08-09T18:41+0500
общество
узбекистан
"узбекистон почтаси"
посылки
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ТАШКЕНТ, 9 августа — Sputnik. В Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана сообщили о запуске услуги, с помощью которой можно отслеживать состояние местонахождение посылок, доставляемых АО "Узбекистон почтаси".Все сведения будут хранится на Едином портале интерактивных государственных услуг.Чтобы воспользоваться услугой нужно на сайте госуслуг в соответствующем разделе ввести специальный номер и задать поиск. На экране появится информация о состоянии почтовой рассылки.В конце июня этого года был подписан документ, в соответствии с которым операторы и провайдеры почтовой связи должны будут ежегодно разрабатывать программу подготовки, переподготовки и обучения своих сотрудников.Такой шаг предпринят для того, чтобы повысить информированность почтовых работников о современной технике, методах и тенденциях развития отрасли.
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узбекистан, "узбекистон почтаси", посылки
За состоянием посылки можно следить онлайн - АО "Узбекистон почтаси"
18:40 09.08.2021 (обновлено: 18:41 09.08.2021)
О том, где находится почтовая посылка и в каком она состоянии можно будет узнать, имея специальный номер, прикрепленный к каждому отправлению.
ТАШКЕНТ, 9 августа — Sputnik.
В Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана сообщили
о запуске услуги, с помощью которой можно отслеживать состояние местонахождение посылок, доставляемых АО "Узбекистон почтаси".
Все сведения будут хранится на Едином портале интерактивных государственных услуг.
Чтобы воспользоваться услугой нужно на сайте
госуслуг в соответствующем разделе ввести специальный номер и задать поиск. На экране появится информация о состоянии почтовой рассылки.
В конце июня этого года был подписан
документ, в соответствии с которым операторы и провайдеры почтовой связи должны будут ежегодно разрабатывать программу подготовки, переподготовки и обучения своих сотрудников.
Такой шаг предпринят для того, чтобы повысить информированность почтовых работников о современной технике, методах и тенденциях развития отрасли.