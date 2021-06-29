https://uz.sputniknews.ru/20210629/sotrudnikov-pochty-nauchat-obraschatsya-s-sovremennoy-texnikoy-19457286.html

Сотрудников почты научат обращаться с современной техникой

Сотрудников почты научат обращаться с современной техникой

Операторы почтовой связи будут осуществлять операции по денежным переводам только после надлежащей проверки пользователей – физических лиц. 29.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-29T13:58+0500

2021-06-29T13:58+0500

2021-06-29T13:58+0500

общество

"узбекистон почтаси"

борьба с терроризмом

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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Операторы и провайдеры почтовой связи должны будут ежегодно разрабатывать программу подготовки, переподготовки и обучения своих сотрудников. Такой шаг предпринят для того, чтобы повысить информированность почтовых работников о современной технике, методах и тенденциях развития отрасли. Слушателям разъяснят все аспекты законодательства и обязательств по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности. Профильный закон разъясняет информационно-правовой портал Norma.Установлено, что операторы, провайдеры почтовой связи, осуществляющие операции по международным денежным переводам, должны:Напомним, две недели назад президент Узбекистана утвердил перечень социально значимой информации, подлежащей размещению в открытом доступе всеми органами госвласти. В соответствии со списком, государственные органы и организации ежегодно до 1 марта должны размещать отчеты о своей деятельности (за исключением госсекретов и сведений, предназначенных для служебного пользования) на своих официальных веб-сайтах.

https://uz.sputniknews.ru/20210402/v-uzbekistane-zapuskayut-novuyu-sistemu-onlayn-otslejivaniya-pochty-18111530.html

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"узбекистон почтаси", борьба с терроризмом