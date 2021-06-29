https://uz.sputniknews.ru/20210629/sotrudnikov-pochty-nauchat-obraschatsya-s-sovremennoy-texnikoy-19457286.html
Сотрудников почты научат обращаться с современной техникой
Сотрудников почты научат обращаться с современной техникой
Операторы почтовой связи будут осуществлять операции по денежным переводам только после надлежащей проверки пользователей – физических лиц. 29.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-29T13:58+0500
2021-06-29T13:58+0500
2021-06-29T13:58+0500
общество
"узбекистон почтаси"
борьба с терроризмом
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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Операторы и провайдеры почтовой связи должны будут ежегодно разрабатывать программу подготовки, переподготовки и обучения своих сотрудников. Такой шаг предпринят для того, чтобы повысить информированность почтовых работников о современной технике, методах и тенденциях развития отрасли. Слушателям разъяснят все аспекты законодательства и обязательств по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности. Профильный закон разъясняет информационно-правовой портал Norma.Установлено, что операторы, провайдеры почтовой связи, осуществляющие операции по международным денежным переводам, должны:Напомним, две недели назад президент Узбекистана утвердил перечень социально значимой информации, подлежащей размещению в открытом доступе всеми органами госвласти. В соответствии со списком, государственные органы и организации ежегодно до 1 марта должны размещать отчеты о своей деятельности (за исключением госсекретов и сведений, предназначенных для служебного пользования) на своих официальных веб-сайтах.
https://uz.sputniknews.ru/20210402/v-uzbekistane-zapuskayut-novuyu-sistemu-onlayn-otslejivaniya-pochty-18111530.html
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
"узбекистон почтаси", борьба с терроризмом
Сотрудников почты научат обращаться с современной техникой
Операторы почтовой связи будут осуществлять операции по денежным переводам только после надлежащей проверки пользователей – физических лиц.
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Операторы и провайдеры почтовой связи должны будут ежегодно разрабатывать программу подготовки, переподготовки и обучения своих сотрудников.
Такой шаг предпринят для того, чтобы повысить информированность почтовых работников о современной технике, методах и тенденциях развития отрасли. Слушателям разъяснят все аспекты законодательства и обязательств по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности. Профильный закон разъясняет информационно-правовой портал Norma
.
Установлено, что операторы, провайдеры почтовой связи, осуществляющие операции по международным денежным переводам, должны:
вести учет своих подразделений и сотрудников этих подразделений, предоставляющих данные услуги;
осуществлять операции по денежным переводам после надлежащей проверки пользователей – физических лиц;
обеспечить сопровождение отправляемых денежных переводов точными сведениями об отправителе (наименование; серия и номер документа (паспорта/номер идентификационной ID-карты или заменяющего его документа); уникальный код операции; адрес отправителя или номер госрегистрации, для физических лиц – дата и место рождения, и о получателе (наименование получателя; уникальный номер операции);
принимать обоснованные и доступные меры по выявлению международных денежных переводов, не имеющих требуемой информации о получателе и (или) отправителе;
на основе оценки рисков разработать внутренний документ, устанавливающий порядок осуществления мер операторами, провайдерами почтовой связи в случае выявления международных денежных переводов, не имеющих требуемой информации о получателе и (или) отправителе.
Напомним, две недели назад президент Узбекистана утвердил
перечень социально значимой информации, подлежащей размещению в открытом доступе всеми органами госвласти. В соответствии со списком, государственные органы и организации ежегодно до 1 марта должны размещать отчеты о своей деятельности (за исключением госсекретов и сведений, предназначенных для служебного пользования) на своих официальных веб-сайтах.