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Месси подпишет контракт с французским клубом "ПСЖ" по схеме "2+1"
Месси подпишет контракт с французским клубом "ПСЖ" по схеме "2+1"
Зарплата 34-летнего футболиста составит 35 миллионов евро за сезон. Аргентинец будет играть в клубе под 30-м номером. 10.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-10T16:36+0500
2021-08-10T16:41+0500
в мире
футбол
футболист
лионель месси
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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Аргентинский форвард Лионель Месси подпишет контракт с французским клубом "Пари Сен-Жермен". Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщила журналистка Вероника Брунати.По ее словам, соглашение рассчитано на два года с возможностью его последующего продления до июня 2024 года. Зарплата 34-летнего игрока составит 35 миллионов евро за сезон. Медобследование в "ПСЖ" Лионель пройдет уже сегодня, во вторник.Известно, что Месси намерен играть в клубе только под 30-м номером, который у него был в начале карьеры в "Барселоне".Футболист дебютировал в составе первой команды "Барселоны" в 2004 году. С тех пор он всегда выступал за "сине-гранатовых". Вместе с клубом Месси выиграл десять чемпионатов Испании и семь Кубков Испании. К тому же он четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. На прошлой неделе руководство "Барсы" заявило, что не планирует подписывать новый контракт с Месси, ставшим свободным агентом.
https://uz.sputniknews.ru/20200702/Uzbekskie-deti-imeyut-vse-shansy-stat-novymi-Messi--Dir-Imamkhodzhaev-14461364.html
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футбол, футболист, лионель месси

Месси подпишет контракт с французским клубом "ПСЖ" по схеме "2+1"

16:36 10.08.2021 (обновлено: 16:41 10.08.2021)
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© AFP / PAU BARRENAФутболист Лионель Месси
Футболист Лионель Месси - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.08.2021
© AFP / PAU BARRENA
Зарплата 34-летнего футболиста составит 35 миллионов евро за сезон. Аргентинец будет играть в клубе под 30-м номером.
ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Аргентинский форвард Лионель Месси подпишет контракт с французским клубом "Пари Сен-Жермен". Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщила журналистка Вероника Брунати.
По ее словам, соглашение рассчитано на два года с возможностью его последующего продления до июня 2024 года. Зарплата 34-летнего игрока составит 35 миллионов евро за сезон. Медобследование в "ПСЖ" Лионель пройдет уже сегодня, во вторник.
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2 июля 2020, 16:23
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Известно, что Месси намерен играть в клубе только под 30-м номером, который у него был в начале карьеры в "Барселоне".
Футболист дебютировал в составе первой команды "Барселоны" в 2004 году. С тех пор он всегда выступал за "сине-гранатовых". Вместе с клубом Месси выиграл десять чемпионатов Испании и семь Кубков Испании. К тому же он четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. На прошлой неделе руководство "Барсы" заявило, что не планирует подписывать новый контракт с Месси, ставшим свободным агентом.
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