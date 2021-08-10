https://uz.sputniknews.ru/20210810/messi-podpishet-kontrakt-s-frantsuzskim-klubom-psj-po-sxeme-21--20024614.html

Месси подпишет контракт с французским клубом "ПСЖ" по схеме "2+1"

Месси подпишет контракт с французским клубом "ПСЖ" по схеме "2+1"

Зарплата 34-летнего футболиста составит 35 миллионов евро за сезон. Аргентинец будет играть в клубе под 30-м номером. 10.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-10T16:36+0500

2021-08-10T16:36+0500

2021-08-10T16:41+0500

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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Аргентинский форвард Лионель Месси подпишет контракт с французским клубом "Пари Сен-Жермен". Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщила журналистка Вероника Брунати.По ее словам, соглашение рассчитано на два года с возможностью его последующего продления до июня 2024 года. Зарплата 34-летнего игрока составит 35 миллионов евро за сезон. Медобследование в "ПСЖ" Лионель пройдет уже сегодня, во вторник.Известно, что Месси намерен играть в клубе только под 30-м номером, который у него был в начале карьеры в "Барселоне".Футболист дебютировал в составе первой команды "Барселоны" в 2004 году. С тех пор он всегда выступал за "сине-гранатовых". Вместе с клубом Месси выиграл десять чемпионатов Испании и семь Кубков Испании. К тому же он четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. На прошлой неделе руководство "Барсы" заявило, что не планирует подписывать новый контракт с Месси, ставшим свободным агентом.

https://uz.sputniknews.ru/20200702/Uzbekskie-deti-imeyut-vse-shansy-stat-novymi-Messi--Dir-Imamkhodzhaev-14461364.html

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