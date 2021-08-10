https://uz.sputniknews.ru/20210810/mirziyoev-poruchil-uvelichit-promproizvodstvo-v-tashoblasti-pochti-v-dva-raza-20029051.html

Мирзиёев поручил увеличить промпроизводство в Ташобласти почти в два раза

Мирзиёев поручил увеличить промпроизводство в Ташобласти почти в два раза

По словам главы государства, возможности Ташкентской области не используются в полной мере, необходимо реализовать больше новых проектов в отраслях... 10.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-10T21:03+0500

2021-08-10T21:03+0500

2021-08-10T21:03+0500

экономика

шавкат мирзиёев

ташкентская область

промышленность

совещание

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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поставил задачу увеличить объем промышленного производства в столичной области на 40 процентов до конца года, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.Соответствующие поручения президент страны дал во вторник во время совещания по вопросам развития промышленности в регионе. По словам главы государства, возможности Ташкентской области не используются в полной мере, необходимо реализовать больше новых проектов в отраслях промышленности, важно наладить выпуск продукции с добавленной стоимостью.На совещании Мирзиёеву презентовали перспективные кейсы. Например, промышленный центр "Зангиота". В этой индустриальной зоне площадью 116 гектаров планируется разместить 165 проектов. Предусматривается создание 12 тысяч рабочих мест, обеспечить экспорт продукции на 48 миллионов долларов и замещение импорта на девять миллионов долларов.В целом же, в Зангиатинском районе действуют 1 494 промышленных предприятия. За первые шесть месяцев текущего года ими произведена продукция на сумму около 600 миллиардов сумов. В этом году будет реализовано 15 проектов с созданием мощностей производства товаров на 51 миллиард сумов.Сообщается также о планах реализовать 32 проекта на 335 миллиардов сумов в Ташкентском районе и 20 проектов на 422 миллиарда сумов в городе Чирчике.На совещании аналогично рассмотрены возможности всех районов и городов области. Даны поручения по расширению деятельности заводов, организации предприятий в районах с низким уровнем индустриализации, развитию придорожного сервиса.

https://uz.sputniknews.ru/20210622/mebelnaya-promyshlennost-uzbekistana-miru-stoit-sdelat-na-nee-stavku-19349312.html

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шавкат мирзиёев, ташкентская область, промышленность, совещание