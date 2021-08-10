https://uz.sputniknews.ru/20210810/prezident-poruchil-uvelichit-dobychu-prirodnogo-gaza-20017683.html

Президент поручил увеличить добычу природного газа

Президент поручил увеличить добычу природного газа

Прогноз по производству сжиженного газа определен в размере 457 тысяч тонн во втором полугодии и 850 тысяч тонн по итогам года. 10.08.2021, Sputnik Узбекистан

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2021-08-10T11:35+0500

2021-08-10T11:52+0500

экономика

узбекистан

месторождение нефти

газоснабжение

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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Во втором полугодии баланс природного газа достигнет 32 млрд кубометров — такое поручение дал президент во время совещания по вопросам стабильного обеспечения потребителей нефтью и газом. Шла речь и о мониторинге работы системы газоснабжения, особенно в осенне-зимний период. Необходимо эффективно использовать потенциал зарубежных и совместных предприятий. Шавкат Мирзиёев поставил задачу по привлечению на конкурсной основе опытных подрядчиков к геолого-техническим мероприятиям и инвесторов к разработке неиспользуемых месторождений.Прогноз по производству сжиженного газа определен в размере 457 тысяч тонн во втором полугодии и 850 тысяч тонн по итогам года.Глава государства также поручил ускорить геологоразведочные работы и расширить минерально-сырьевую базу.По данным Госкомстата, обнародованным месяц назад, добыча природного газа в Узбекистане в январе-июне 2021-го выросла на 4,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — до 26,308 миллиарда кубометров.Добыча нефти между тем снизилась на 2,2% — до 350 тысяч тонн.

https://uz.sputniknews.ru/20210713/evropa-jdet-gaz-smojet-li-uzbekistan-zarabotat-na-ajiotajnom-sprose-19666602.html

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узбекистан, месторождение нефти, газоснабжение