https://uz.sputniknews.ru/20210810/prezident-poruchil-uvelichit-dobychu-prirodnogo-gaza-20017683.html
Президент поручил увеличить добычу природного газа
Президент поручил увеличить добычу природного газа
Прогноз по производству сжиженного газа определен в размере 457 тысяч тонн во втором полугодии и 850 тысяч тонн по итогам года. 10.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-10T11:35+0500
2021-08-10T11:35+0500
2021-08-10T11:52+0500
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месторождение нефти
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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Во втором полугодии баланс природного газа достигнет 32 млрд кубометров — такое поручение дал президент во время совещания по вопросам стабильного обеспечения потребителей нефтью и газом. Шла речь и о мониторинге работы системы газоснабжения, особенно в осенне-зимний период. Необходимо эффективно использовать потенциал зарубежных и совместных предприятий. Шавкат Мирзиёев поставил задачу по привлечению на конкурсной основе опытных подрядчиков к геолого-техническим мероприятиям и инвесторов к разработке неиспользуемых месторождений.Прогноз по производству сжиженного газа определен в размере 457 тысяч тонн во втором полугодии и 850 тысяч тонн по итогам года.Глава государства также поручил ускорить геологоразведочные работы и расширить минерально-сырьевую базу.По данным Госкомстата, обнародованным месяц назад, добыча природного газа в Узбекистане в январе-июне 2021-го выросла на 4,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — до 26,308 миллиарда кубометров.Добыча нефти между тем снизилась на 2,2% — до 350 тысяч тонн.
https://uz.sputniknews.ru/20210713/evropa-jdet-gaz-smojet-li-uzbekistan-zarabotat-na-ajiotajnom-sprose-19666602.html
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узбекистан, месторождение нефти, газоснабжение
Президент поручил увеличить добычу природного газа
11:35 10.08.2021 (обновлено: 11:52 10.08.2021)
Прогноз по производству сжиженного газа определен в размере 457 тысяч тонн во втором полугодии и 850 тысяч тонн по итогам года.
ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik.
Во втором полугодии баланс природного газа достигнет 32 млрд кубометров — такое поручение дал президент во время совещания по вопросам стабильного обеспечения потребителей нефтью и газом. Шла речь
и о мониторинге работы системы газоснабжения, особенно в осенне-зимний период.
Необходимо эффективно использовать потенциал зарубежных и совместных предприятий. Шавкат Мирзиёев поставил задачу по привлечению на конкурсной основе опытных подрядчиков к геолого-техническим мероприятиям и инвесторов к разработке неиспользуемых месторождений.
Прогноз по производству сжиженного газа определен в размере 457 тысяч тонн во втором полугодии и 850 тысяч тонн по итогам года.
"Учитывая темпы роста экономики и запуск новых газохимических проектов, ожидается увеличение спроса на природный газ в следующие 5 лет на 30%. Уже сегодня необходимо разработать конкретные планы по формированию источников ресурсов природного газа для удовлетворения этой потребности, цифровизации энергетического сектора".
Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана
Глава государства также поручил ускорить геологоразведочные работы и расширить минерально-сырьевую базу.
По данным Госкомстата, обнародованным
месяц назад, добыча природного газа в Узбекистане в январе-июне 2021-го выросла на 4,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — до 26,308 миллиарда кубометров.
Добыча нефти между тем снизилась на 2,2% — до 350 тысяч тонн.