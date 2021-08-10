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https://uz.sputniknews.ru/20210810/uzbekistan-i-rf-podgotovyat-600-tysyach-uchebnikov-po-russkomu-yazyku-20027035.html
Узбекистан и РФ подготовят 600 тысяч учебников по русскому языку
Узбекистан и РФ подготовят 600 тысяч учебников по русскому языку
С сентября новые учебники по русскому языку в экспериментальном порядке будут использоваться для учеников 3–7-х классов, а с нового года – 8–11-х классов. 10.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-10T18:28+0500
2021-08-10T18:28+0500
общество
узбекистан
министерство народного образования узбекистана
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ТАШКЕНТ, 10 августа — Sputnik. Минпросвещения России и Министерства народного образования Узбекистана опубликовали в Ташкенте 100 тысяч новых учебников по русскому языку. Эта инициатива реализована в рамках проекта "Класс!" ("Зўр!" - узб.). По этим книгам в новом учебном году будут заниматься второклассники школ с узбекским языком преподавания. В общей сложности планируется выпустить более 600 тысяч экземпляров. Учебники разработаны в соответствии с новой образовательной программой по изучению русского языка, как иностранного. В создании методики был задействован объединенный коллектив ведущих российских и узбекских авторов под руководством Елизаветы Хамраевой - директора Межвузовского центра билингвального и поликультурного образования РГПУ им. А.И. Герцена.В рамках проекта с сентября новые учебники по русскому языку в экспериментальном порядке будут использоваться для учеников 3–7-х классов, а с нового года – 8–11-х классов.. Работа над принципиально новой линейкой учебников по русскому языку для школ с национальным языком обучения завершится к концу 2021/22 учебного года. Параллельно стартует разработка учебно-методического комплекса для узбекских школ с русским языком обучения.Российские специалисты уже провели в Узбекистане масштабный лингвистический аудит: в 2020 году и в первом полугодии 2021 года тестирование на знание русского языка, как иностранного, а также владение педагогическими компетенциями (для преподавателей) прошли около 13 тысяч узбекских учителей и школьников. Российские учителя работали в 70 школах по всей стране. В сентябре 2021 года планируется направить в страну еще 100 специалистов: 80 учителей и 20 методистов. Заявку на участие в проекте можно оставить на сайте проекта.
https://uz.sputniknews.ru/20210802/minprosvescheniya-rf-opredelit-russkoyazychnuyu-luchshuyu-shkolu-v-uzbekistane-19920155.html
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узбекистан, министерство народного образования узбекистана

Узбекистан и РФ подготовят 600 тысяч учебников по русскому языку

18:28 10.08.2021
293
© CC0 / Unsplash / freestocksУчебники
Учебники - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.08.2021
© CC0 / Unsplash / freestocks
С сентября новые учебники по русскому языку в экспериментальном порядке будут использоваться для учеников 3–7-х классов, а с нового года – 8–11-х классов.
ТАШКЕНТ, 10 августа — Sputnik. Минпросвещения России и Министерства народного образования Узбекистана опубликовали в Ташкенте 100 тысяч новых учебников по русскому языку. Эта инициатива реализована в рамках проекта "Класс!" ("Зўр!" - узб.).
По этим книгам в новом учебном году будут заниматься второклассники школ с узбекским языком преподавания. В общей сложности планируется выпустить более 600 тысяч экземпляров. Учебники разработаны в соответствии с новой образовательной программой по изучению русского языка, как иностранного. В создании методики был задействован объединенный коллектив ведущих российских и узбекских авторов под руководством Елизаветы Хамраевой - директора Межвузовского центра билингвального и поликультурного образования РГПУ им. А.И. Герцена.
В рамках проекта с сентября новые учебники по русскому языку в экспериментальном порядке будут использоваться для учеников 3–7-х классов, а с нового года – 8–11-х классов.. Работа над принципиально новой линейкой учебников по русскому языку для школ с национальным языком обучения завершится к концу 2021/22 учебного года. Параллельно стартует разработка учебно-методического комплекса для узбекских школ с русским языком обучения.
Итоговое сочинение по литературе в российских школах - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2021
Общество
Минпросвещения РФ определит лучшую русскоязычную школу в Узбекистане
2 августа, 17:45
1144
Российские специалисты уже провели в Узбекистане масштабный лингвистический аудит: в 2020 году и в первом полугодии 2021 года тестирование на знание русского языка, как иностранного, а также владение педагогическими компетенциями (для преподавателей) прошли около 13 тысяч узбекских учителей и школьников. Российские учителя работали в 70 школах по всей стране. В сентябре 2021 года планируется направить в страну еще 100 специалистов: 80 учителей и 20 методистов. Заявку на участие в проекте можно оставить на сайте проекта.
Проект "Класс!" (Зўр!)

Совместный проект Минпросвещения России и Министерства народного образования Узбекистана.

Был запущен в РУз осенью 2020 года.

Операторы — РГПУ имени А. И. Герцена, Международный центр образования "Интердом" имени Е. Д. Стасовой, Научно-исследовательский институт изучения проблем и определения перспектив народного образования имени А. Авлони.

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