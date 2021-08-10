https://uz.sputniknews.ru/20210810/vo-vsyu-ognevuyu-mosch-kak-proxodili-ucheniya-trex-armiy-v-tadjikistane-20029771.html
Во всю огневую мощь: как проходили учения трех армий в Таджикистане
Во всю огневую мощь: как проходили учения трех армий в Таджикистане
На таджикском полигоне "Харб-майдон" у границы с Афганистаном завершились совместные учения Узбекистана, России и Таджикистана. Маневры отрабатывали 2,5 тысячи... 10.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-10T22:36+0500
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По данным Министерства обороны Узбекистана, в активной фазе учения принимали участия первый заместитель министра обороны — начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Узбекистан генерал-майор Шухрат Холмухамедов, командующий Центральным военным округом Российской Федерации генерал-полковник Александр Лапин, министр обороны Республики Таджикистан генерал-полковник Шерали Мирзо. Подчеркивается, что данные трёхсторонние совместные учения проводились впервые.Ранее генерал Лапин отметил, что на основе полученного опыта в Сирии впервые удалось продемонстрировать применение межвидовой группировки войск с массированным использованием авиации.Учения проводились на фоне обострения обстановки в Афганистане и угрозы проникновения радикальных террористических групп в приграничные страны ЦА.
https://uz.sputniknews.ru/20210810/na-granitse-s-afganistanom-zaversheny-ucheniya-voennyx-rossii-uzbekistana-i-tadjikistana--20017344.html
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Во всю огневую мощь: как проходили учения трех армий в Таджикистане
На таджикском полигоне "Харб-майдон" у границы с Афганистаном завершились совместные учения Узбекистана, России и Таджикистана. Маневры отрабатывали 2,5 тысячи военных.
По данным Министерства обороны Узбекистана, в активной фазе учения принимали участия первый заместитель министра обороны — начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Узбекистан генерал-майор Шухрат Холмухамедов, командующий Центральным военным округом Российской Федерации генерал-полковник Александр Лапин, министр обороны Республики Таджикистан генерал-полковник Шерали Мирзо.
Подчеркивается, что данные трёхсторонние совместные учения проводились впервые.
Ранее генерал Лапин отметил, что на основе полученного опыта в Сирии впервые удалось продемонстрировать применение межвидовой группировки войск с массированным использованием авиации.
Учения проводились на фоне обострения обстановки в Афганистане и угрозы проникновения радикальных террористических групп в приграничные страны ЦА.