https://uz.sputniknews.ru/20210810/na-granitse-s-afganistanom-zaversheny-ucheniya-voennyx-rossii-uzbekistana-i-tadjikistana--20017344.html

На границе с Афганистаном завершены учения военных России, Узбекистана и Таджикистана

На границе с Афганистаном завершены учения военных России, Узбекистана и Таджикистана

По словам командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина, в рамках учений впервые удалось продемонстрировать применение межвидовой группировки... 10.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-10T11:20+0500

2021-08-10T11:20+0500

2021-08-10T12:40+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

узбекистан

таджикистан

военнослужащие

военные учения

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ТАШКЕНТ, 10 августа — Sputnik. На полигоне "Харб-Майдон" в 20 км от границы с Афганистаном завершены совместные учения 2,5 тысячи узбекистанских, таджикистанских и российских военнослужащих, передает РИА Новости со ссылкой на заявление командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина."Мы завершаем совместные учения вооруженных сил Таджикистана, Узбекистана и Российской федерации", — сказал Лапин.По его словам, на основе полученного опыта в Сирии впервые удалось продемонстрировать применение межвидовой группировки войск с массированным использованием авиации.К тому же командующий войсками ЦВО отметил, что учения проводились на фоне обострения обстановки в Афганистане и угрозы проникновения радикальных террористических групп в приграничные страны ЦА. Он выразил уверенность в том, что будущие совместные действия позволят государствам укрепить содружество и обезопасить страны от боевой агрессии.Начальник генерального штаба Вооруженных сил Узбекистана генерал-майор Шухрат Холмухамедов также выразил озабоченность положением в Афганистане. "Ситуация требует от нас постоянной бдительности и поддержания боеготовности", — подчеркнул он.Министр обороны Таджикистана генерал-полковник Шерали Мирзо в свою очередь заявил, что такие антитеррористические учения прошли впервые в истории военного сотрудничества трех стран.Всего в учениях России, Узбекистана и Таджикистана было задействовано 2,5 тысячи военнослужащих. Основу российского воинского контингента на учениях составляли подразделения 201-й военной базы.

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https://uz.sputniknews.ru/20210806/sila-v-edinstve-masshtabnye-ucheniya-v-tsa-19981330.html

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узбекистан, таджикистан, военнослужащие, военные учения