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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210810/na-granitse-s-afganistanom-zaversheny-ucheniya-voennyx-rossii-uzbekistana-i-tadjikistana--20017344.html
На границе с Афганистаном завершены учения военных России, Узбекистана и Таджикистана
На границе с Афганистаном завершены учения военных России, Узбекистана и Таджикистана
По словам командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина, в рамках учений впервые удалось продемонстрировать применение межвидовой группировки... 10.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-10T11:20+0500
2021-08-10T12:40+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
узбекистан
таджикистан
военнослужащие
военные учения
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ТАШКЕНТ, 10 августа — Sputnik. На полигоне "Харб-Майдон" в 20 км от границы с Афганистаном завершены совместные учения 2,5 тысячи узбекистанских, таджикистанских и российских военнослужащих, передает РИА Новости со ссылкой на заявление командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина."Мы завершаем совместные учения вооруженных сил Таджикистана, Узбекистана и Российской федерации", — сказал Лапин.По его словам, на основе полученного опыта в Сирии впервые удалось продемонстрировать применение межвидовой группировки войск с массированным использованием авиации.К тому же командующий войсками ЦВО отметил, что учения проводились на фоне обострения обстановки в Афганистане и угрозы проникновения радикальных террористических групп в приграничные страны ЦА. Он выразил уверенность в том, что будущие совместные действия позволят государствам укрепить содружество и обезопасить страны от боевой агрессии.Начальник генерального штаба Вооруженных сил Узбекистана генерал-майор Шухрат Холмухамедов также выразил озабоченность положением в Афганистане. "Ситуация требует от нас постоянной бдительности и поддержания боеготовности", — подчеркнул он.Министр обороны Таджикистана генерал-полковник Шерали Мирзо в свою очередь заявил, что такие антитеррористические учения прошли впервые в истории военного сотрудничества трех стран.Всего в учениях России, Узбекистана и Таджикистана было задействовано 2,5 тысячи военнослужащих. Основу российского воинского контингента на учениях составляли подразделения 201-й военной базы.
https://uz.sputniknews.ru/20210808/kak-proshli-sovmestnye-voennye-ucheniya-uzbekistana-i-rossii-v-termeze---foto-19993194.html
https://uz.sputniknews.ru/20210806/sila-v-edinstve-masshtabnye-ucheniya-v-tsa-19981330.html
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узбекистан, таджикистан, военнослужащие, военные учения

На границе с Афганистаном завершены учения военных России, Узбекистана и Таджикистана

11:20 10.08.2021 (обновлено: 12:40 10.08.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровВоенные учения Узбекистан-Россия
Военные учения Узбекистан-Россия - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.08.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
По словам командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина, в рамках учений впервые удалось продемонстрировать применение межвидовой группировки войск с массированным использованием авиации.
ТАШКЕНТ, 10 августа — Sputnik. На полигоне "Харб-Майдон" в 20 км от границы с Афганистаном завершены совместные учения 2,5 тысячи узбекистанских, таджикистанских и российских военнослужащих, передает РИА Новости со ссылкой на заявление командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина.
"Мы завершаем совместные учения вооруженных сил Таджикистана, Узбекистана и Российской федерации", — сказал Лапин.
Военные учения Узбекистан-Россия - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.08.2021
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По его словам, на основе полученного опыта в Сирии впервые удалось продемонстрировать применение межвидовой группировки войск с массированным использованием авиации.
К тому же командующий войсками ЦВО отметил, что учения проводились на фоне обострения обстановки в Афганистане и угрозы проникновения радикальных террористических групп в приграничные страны ЦА. Он выразил уверенность в том, что будущие совместные действия позволят государствам укрепить содружество и обезопасить страны от боевой агрессии.
Военные учения - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.08.2021
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Начальник генерального штаба Вооруженных сил Узбекистана генерал-майор Шухрат Холмухамедов также выразил озабоченность положением в Афганистане. "Ситуация требует от нас постоянной бдительности и поддержания боеготовности", — подчеркнул он.
Министр обороны Таджикистана генерал-полковник Шерали Мирзо в свою очередь заявил, что такие антитеррористические учения прошли впервые в истории военного сотрудничества трех стран.

"За последние несколько лет отмечается перенос напряженности с территории стран Ближнего Востока в Афганистан. Анализ процессов, происходящих в последние годы, показывает, что ситуация в нашем регионе будет зависеть от развития событий в политической обстановке в этой стране".

Шерали Мирзо
Министр обороны Таджикистана, генерал-полковник
Всего в учениях России, Узбекистана и Таджикистана было задействовано 2,5 тысячи военнослужащих. Основу российского воинского контингента на учениях составляли подразделения 201-й военной базы.
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