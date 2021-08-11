https://uz.sputniknews.ru/20210811/kollektivnyy-immunitet-nevozmojen-c-delta-shtammom-covid---razrabotchik-astrazeneca-20036111.html

Коллективный иммунитет невозможен c "дельта"-штаммом COVID — разработчик AstraZeneca

Коллективный иммунитет невозможен c "дельта"-штаммом COVID — разработчик AstraZeneca

По мнению Эндрю Полларда, вирус подбросит новый штамм, который, возможно, начнет больше распространяться среди вакцинированных. 11.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-11T13:57+0500

2021-08-11T13:57+0500

2021-08-11T14:10+0500

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ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Коллективный иммунитет невозможен при нынешнем распространении нового штамма COVID-19 "дельта", поскольку он все еще заражает привитых, заявил глава Оксфордской группы по созданию вакцин профессор Эндрю Поллард британской межпартийной парламентской группе по коронавирусу, передает издание Politico.По словам профессора, вакцинация 95% населения от кори может остановить ее распространение, однако с коронавирусом дело обстоит совершенно иначе."Мы находимся в ситуации с этим нынешним штаммом ("дельта". — Прим. ред.), при которой коллективный иммунитет невозможен, так как штамм все еще заражает вакцинированных. Я полагаю, что вирус подбросит нам новый штамм, который, возможно, будет больше распространяться среди вакцинированных", — сказал Поллард.Как считает разработчик препарата AstraZeneca, это является основной причиной не создавать программу вакцинации вокруг коллективного иммунитета.Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам и Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний заявляли, что одобренные ЕС вакцины от коронавируса защищают от "дельта"-штамма. Индийский совет медицинских исследований в свою очередь подтвердил эффективность всех применяемых в Индии вакцин, в том числе и российского препарата "Спутник V", против нового вида COVID. В июле этого года вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов заявил о необходимости привить свыше 80% населения, чтобы достичь коллективного иммунитета в отношении штамма коронавируса "дельта".Мутировавший вариант коронавируса впервые был выявлен в Индии в октябре 2020 года. В настоящее время случаи его появления зарегистрированы во многих странах.

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коронавирус covid-19, пандемия, вакцина astrazeneca