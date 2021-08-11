https://uz.sputniknews.ru/20210811/komanda-pamyati-paxtakora-79-synovya-pogibshix-futbolistov-prodoljivshie-delo-ottsov-20033588.html

Команда памяти "Пахтакора-79": сыновья погибших футболистов, продолжившие дело отцов

Команда памяти "Пахтакора-79": сыновья погибших футболистов, продолжившие дело отцов

Ровно 42 года назад, 11 августа 1979 года, в небе над Днепродзержинском столкнулись два самолета. В результате трагедии погибли 178 человек, включая 14... 11.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-11T13:37+0500

2021-08-11T13:37+0500

2021-08-11T13:53+0500

спорт

узбекистан

футбол

пахтакор-79

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В годовщину трагедии в украинском небе Sputnik.Узбекистан вспомнил сыновей погибших спортсменов, которые пошли по их стопам.Команда надеждВ катастрофе над украинским небом погибли футболисты Равиль Агишев, Михаил Ан, Олим Аширов, Сирожиддин Базаров, Константин Баканов, Юрий Загуменных, Шухрат Ишбутаев, Александр Корченов, Николай Куликов, Владимир Макаров, Сергей Покатилов, Владимир Сабиров, Владимир Федоров и Виктор Чуркин.Помимо них, жертвами стали тренер Идгай Тазетдинов, администратор Мансур Талибджанов и врач Владимир Чумаков. В сезоне 1979 года эта команда была среди лидеров союзного чемпионата, и гибель игроков стала настоящим ударом для спортивной общественности страны.Олег СабировНаибольших успехов на футбольном поприще добился Олег Сабиров — сын Владимира Сабирова. Он появился на свет на территории Казахстана, в городе Шымкент.На протяжении своей карьеры Сабиров-младший выступал за клубы из Казахстана, Узбекистана, Украины и Болгарии. В его послужном списке три чемпионства: в составе узбекистанских "Навбахора" и "Дустлика", а также казахстанского "Тобола".Сергей БакановВторой известный сын погибшего в трагедии под Днепродзержинском футболиста — Сергей Баканов. Он родился за год до трагедии — в 1978-м.Интересно, что в первом чемпионате суверенной республики выступала команда "Пахтакор-79", в составе которой были сразу три сына погибших тогда футболистов — Дмитрий Ан, Олег Аширов, Александр Корченов. Последний из этой тройки игроков родился на территории Татарстана в Казани, как и его отец.Дмитрий АнДмитрий Ан 1974 года рождения. У футболиста есть его тезка, который приходился форварду "Пахтакора-79" старшим братом. Дмитрий пошел по стопам отца и тоже связал свою жизнь с футболом.Сейчас Дмитрий Михайлович Ан работает в тренерском штабе ФК "Пахтакор" и считается одним из самых перспективных наставников.Олег АшировЧетвертым по счету в нашем списке стоит сын Олима Аширова — Олег Аширов. Он родился в 1975 году и играл на позиции нападающего.Александр КорченовАлександр Корченов родился в 1972 году и играл на позиции полузащитника вместе Аном-младшим и Ашировым-младшим.Единственный из звездного составаГеннадий Денисов чудом избежал смерти в той авиакатастрофе, поскольку полетел на игру в Минск двумя днями ранее с дублем "Пахтакора". Его сын Виталий Денисов позднее сделал прекрасную карьеру — он выступал за московские ЦСКА и "Локомотив" и в составе армейцев стал обладателем Кубка УЕФА.

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https://uz.sputniknews.ru/20190812/The-match-must-go-on-veterany-futbola-sygrali-v-pamyat-o-Pakhtakore-79-12220719.html

https://uz.sputniknews.ru/20190809/Kak-vyglyadit-otkryvshayasya-ulitsa-Pakhtakor-79-v-Tashkente--video-12214232.html

https://uz.sputniknews.ru/20200811/Pakhtakor-79-navsegda-v-serdtsakh-uzbekistantsev-14751326.html

https://uz.sputniknews.ru/20200821/Futbolist-Gennadiy-Denisov-syn-kak-igrok-menya-davno-pereplyunul-14819372.html

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Дмитрий Матвеев

Дмитрий Матвеев

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Дмитрий Матвеев

узбекистан, футбол, пахтакор-79