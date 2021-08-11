Спорт
Команда памяти "Пахтакора-79": сыновья погибших футболистов, продолжившие дело отцов
13:37 11.08.2021 (обновлено: 13:53 11.08.2021)
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© Sputnik / Юрий Тутов/
Ровно 42 года назад, 11 августа 1979 года, в небе над Днепродзержинском столкнулись два самолета. В результате трагедии погибли 178 человек, включая 14 футболистов и трех членов тренерского штаба ФК "Пахтакор".
В годовщину трагедии в украинском небе Sputnik.Узбекистан вспомнил сыновей погибших спортсменов, которые пошли по их стопам.
Команда надежд
В катастрофе над украинским небом погибли футболисты Равиль Агишев, Михаил Ан, Олим Аширов, Сирожиддин Базаров, Константин Баканов, Юрий Загуменных, Шухрат Ишбутаев, Александр Корченов, Николай Куликов, Владимир Макаров, Сергей Покатилов, Владимир Сабиров, Владимир Федоров и Виктор Чуркин.
12 августа 2019, 13:55
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Помимо них, жертвами стали тренер Идгай Тазетдинов, администратор Мансур Талибджанов и врач Владимир Чумаков. В сезоне 1979 года эта команда была среди лидеров союзного чемпионата, и гибель игроков стала настоящим ударом для спортивной общественности страны.
© Пресс-служба ФК "Пахтакор"Архивные фотографии погибших игроков ФК "Пахтакор-79"
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© Пресс-служба ФК "Пахтакор"
Архивные фотографии погибших игроков ФК "Пахтакор-79"
© Пресс-служба ФК "Пахтакор"Архивные фотографии погибших игроков ФК "Пахтакор-79"
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© Пресс-служба ФК "Пахтакор"
Архивные фотографии погибших игроков ФК "Пахтакор-79"
© Пресс-служба ФК "Пахтакор"Архивные фотографии погибших игроков ФК "Пахтакор-79"
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© Пресс-служба ФК "Пахтакор"
Архивные фотографии погибших игроков ФК "Пахтакор-79"
© Пресс-служба ФК "Пахтакор"Архивные фотографии погибших игроков ФК "Пахтакор-79"
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© Пресс-служба ФК "Пахтакор"
Архивные фотографии погибших игроков ФК "Пахтакор-79"
© Пресс-служба ФК "Пахтакор"Архивные фотографии погибших игроков ФК "Пахтакор-79"
5/5
© Пресс-служба ФК "Пахтакор"
Архивные фотографии погибших игроков ФК "Пахтакор-79"
1/5
© Пресс-служба ФК "Пахтакор"
Архивные фотографии погибших игроков ФК "Пахтакор-79"
2/5
© Пресс-служба ФК "Пахтакор"
Архивные фотографии погибших игроков ФК "Пахтакор-79"
3/5
© Пресс-служба ФК "Пахтакор"
Архивные фотографии погибших игроков ФК "Пахтакор-79"
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© Пресс-служба ФК "Пахтакор"
Архивные фотографии погибших игроков ФК "Пахтакор-79"
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© Пресс-служба ФК "Пахтакор"
Архивные фотографии погибших игроков ФК "Пахтакор-79"
Олег Сабиров
Наибольших успехов на футбольном поприще добился Олег Сабиров — сын Владимира Сабирова. Он появился на свет на территории Казахстана, в городе Шымкент.
Любопытно, что авиакатастрофа с игроками "Пахтакора" произошла в августе 1979 года, а дата рождения Сабирова-младшего — сына одного из погибших футболистов — указывается 13 марта 1981-го. Однако объясняется это просто: дело в том, что подмена возраста тогда была обычным делом в казахстанском футболе, где провел основную часть карьеры Олег. На самом деле футболист родился 13 марта 1978 года.
12 августа 2019, 03:06
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На протяжении своей карьеры Сабиров-младший выступал за клубы из Казахстана, Узбекистана, Украины и Болгарии. В его послужном списке три чемпионства: в составе узбекистанских "Навбахора" и "Дустлика", а также казахстанского "Тобола".
Сергей Баканов
Второй известный сын погибшего в трагедии под Днепродзержинском футболиста — Сергей Баканов. Он родился за год до трагедии — в 1978-м.
Информации о сыне Константина Баканова в открытых источниках не так много. Однако технический эксперт соревнований Футбольной ассоциации Катара, один из самых авторитетных футбольных функционеров Узбекистана Алишер Никимбаев рассказал Sputnik.Узбекистан, что в свое время Баканов-младший даже играл за олимпийскую сборную РУз.
9 августа 2019, 21:33
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Интересно, что в первом чемпионате суверенной республики выступала команда "Пахтакор-79", в составе которой были сразу три сына погибших тогда футболистов — Дмитрий Ан, Олег Аширов, Александр Корченов. Последний из этой тройки игроков родился на территории Татарстана в Казани, как и его отец.
Дмитрий Ан
Дмитрий Ан 1974 года рождения. У футболиста есть его тезка, который приходился форварду "Пахтакора-79" старшим братом. Дмитрий пошел по стопам отца и тоже связал свою жизнь с футболом.
Сейчас Дмитрий Михайлович Ан работает в тренерском штабе ФК "Пахтакор" и считается одним из самых перспективных наставников.
Олег Аширов
Четвертым по счету в нашем списке стоит сын Олима Аширова — Олег Аширов. Он родился в 1975 году и играл на позиции нападающего.
Стоит упомянуть, что у погибшего в авиакатастрофе футболиста и еще один сын — Улугбек. Он тоже пошел по стопам отца и играл, однако серьезных успехов в спорте не добился. В отличие от отца и старшего брата, он был не полевым игроком, а выступал на позиции вратаря.
11 августа 2020, 16:29
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Александр Корченов
Александр Корченов родился в 1972 году и играл на позиции полузащитника вместе Аном-младшим и Ашировым-младшим.
Единственный из звездного состава
Геннадий Денисов чудом избежал смерти в той авиакатастрофе, поскольку полетел на игру в Минск двумя днями ранее с дублем "Пахтакора". Его сын Виталий Денисов позднее сделал прекрасную карьеру — он выступал за московские ЦСКА и "Локомотив" и в составе армейцев стал обладателем Кубка УЕФА.
21 августа 2020, 20:38
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