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Они не гнались за деньгами и славой: Ташкент вспоминает команду "Пахтакор-79"
Они не гнались за деньгами и славой: Ташкент вспоминает команду "Пахтакор-79"
На Боткинском кладбище Ташкента состоялась церемония возложения цветов в память об игроках и членах команды "Пахтакор", ставших жертвами авиакатастрофы 11... 11.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-11T17:45+0500
2021-08-11T21:22+0500
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Перед собравшимися выступили бывшие игроки и тренеры клуба, чиновники спортивных федераций (Равшан Ирматов, Аваз Максумов), родные и близкие погибших в той трагедии. На церемонии также присутствовали известные футболисты — Туляган Исаков и Берадор Абдураимов, которые играли за ташкентский "Пахтакор" в 1960-70 годы. Почтить память легендарной команды пришел и нынешний наставник "Белых львов" Питер Хюистра. Он отметил, что подрастающее поколение должно знать и чтить традиции, не забывать о героях спорта, ушедших из жизни. Почти весь основной состав ташкентского "Пахтакора" — 17 игроков и тренеры — погибли в результате авиакатастрофы 42 года назад в небе над Днепродзержинском по пути в Минск, где должен был состояться очередной матч чемпионата СССР. Традиционно в день памяти игроков "Пахтакора" монумент на Боткинском кладбище усеян цветами. Время не властно над такими утратами. Торжественные и трогательные кадры церемонии — в сюжете Sputnik Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20210811/komanda-pamyati-paxtakora-79-synovya-pogibshix-futbolistov-prodoljivshie-delo-ottsov-20033588.html
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узбекистан, ташкент, футбол, пахтакор

Они не гнались за деньгами и славой: Ташкент вспоминает команду "Пахтакор-79"

17:45 11.08.2021 (обновлено: 21:22 11.08.2021)
238
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Рамиз Бахтияров
Все материалы
На Боткинском кладбище Ташкента состоялась церемония возложения цветов в память об игроках и членах команды "Пахтакор", ставших жертвами авиакатастрофы 11 августа 1979 года.
Перед собравшимися выступили бывшие игроки и тренеры клуба, чиновники спортивных федераций (Равшан Ирматов, Аваз Максумов), родные и близкие погибших в той трагедии.
Памятник игрокам Пахтакора в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.08.2021
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Команда памяти "Пахтакора-79": сыновья погибших футболистов, продолжившие дело отцов
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На церемонии также присутствовали известные футболисты — Туляган Исаков и Берадор Абдураимов, которые играли за ташкентский "Пахтакор" в 1960-70 годы. Почтить память легендарной команды пришел и нынешний наставник "Белых львов" Питер Хюистра. Он отметил, что подрастающее поколение должно знать и чтить традиции, не забывать о героях спорта, ушедших из жизни.
© Sputnik / Рамиз БахтияровДень памяти команды "Пахтакор-79"
День памяти команды Пахтакор-79 - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.08.2021
День памяти команды "Пахтакор-79"
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Почти весь основной состав ташкентского "Пахтакора" — 17 игроков и тренеры — погибли в результате авиакатастрофы 42 года назад в небе над Днепродзержинском по пути в Минск, где должен был состояться очередной матч чемпионата СССР.
© Sputnik / Рамиз БахтияровДень памяти команды "Пахтакор-79"
День памяти команды Пахтакор-79 - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.08.2021
День памяти команды "Пахтакор-79"
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Традиционно в день памяти игроков "Пахтакора" монумент на Боткинском кладбище усеян цветами. Время не властно над такими утратами. Торжественные и трогательные кадры церемонии — в сюжете Sputnik Узбекистан.
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