https://uz.sputniknews.ru/20210811/oni-ne-gnalis-za-dengami-i-slavoy-tashkent-vspominaet-komandu-paxtakor-79-20041470.html

Они не гнались за деньгами и славой: Ташкент вспоминает команду "Пахтакор-79"

Они не гнались за деньгами и славой: Ташкент вспоминает команду "Пахтакор-79"

На Боткинском кладбище Ташкента состоялась церемония возложения цветов в память об игроках и членах команды "Пахтакор", ставших жертвами авиакатастрофы 11... 11.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-11T17:45+0500

2021-08-11T17:45+0500

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Перед собравшимися выступили бывшие игроки и тренеры клуба, чиновники спортивных федераций (Равшан Ирматов, Аваз Максумов), родные и близкие погибших в той трагедии. На церемонии также присутствовали известные футболисты — Туляган Исаков и Берадор Абдураимов, которые играли за ташкентский "Пахтакор" в 1960-70 годы. Почтить память легендарной команды пришел и нынешний наставник "Белых львов" Питер Хюистра. Он отметил, что подрастающее поколение должно знать и чтить традиции, не забывать о героях спорта, ушедших из жизни. Почти весь основной состав ташкентского "Пахтакора" — 17 игроков и тренеры — погибли в результате авиакатастрофы 42 года назад в небе над Днепродзержинском по пути в Минск, где должен был состояться очередной матч чемпионата СССР. Традиционно в день памяти игроков "Пахтакора" монумент на Боткинском кладбище усеян цветами. Время не властно над такими утратами. Торжественные и трогательные кадры церемонии — в сюжете Sputnik Узбекистан.

https://uz.sputniknews.ru/20210811/komanda-pamyati-paxtakora-79-synovya-pogibshix-futbolistov-prodoljivshie-delo-ottsov-20033588.html

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2021

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Рамиз Бахтияров

узбекистан, ташкент, футбол, пахтакор