https://uz.sputniknews.ru/20210811/na-kablukax-po-stepi-v-temirtau-gosti-banketa-kinulis-vrassypnuyu-iz-za-proverki--video-20041810.html
На каблуках по степи: в Темиртау гости банкета кинулись врассыпную из-за проверки — видео
На каблуках по степи: в Темиртау гости банкета кинулись врассыпную из-за проверки — видео
Побег участников очередного торжества удалось запечатлеть на видео, которое моментально стало вирусным в сегменте Казнета. 11.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-11T17:39+0500
2021-08-11T17:39+0500
2021-08-11T17:42+0500
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ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. В казахстанском Темиртау гости сбежали в степь из ресторана после появления мониторинговой группы, сообщает Telegram-канал Sputnik Казахстан. Побег участников очередного торжества удалось запечатлеть на видео, которое моментально стало вирусным в сегменте Казнета. На записи видно, как казахстанцы кинулись врассыпную — они разбежались по полю в вечерних нарядах и на каблуках.В пресс-службе городской администрации сообщили, что хозяин ресторана теперь будет оштрафован на 670 тысяч тенге.О задержании гостей информации никакой не поступало. Предположительно, никого из них не удалось догнать.
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info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
казахстан, карантин, коронавирус covid-19
На каблуках по степи: в Темиртау гости банкета кинулись врассыпную из-за проверки — видео
17:39 11.08.2021 (обновлено: 17:42 11.08.2021)
Побег участников очередного торжества удалось запечатлеть на видео, которое моментально стало вирусным в сегменте Казнета.
ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. В казахстанском Темиртау гости сбежали в степь из ресторана после появления мониторинговой группы, сообщает Telegram-канал Sputnik Казахстан.
Побег участников очередного торжества удалось запечатлеть на видео, которое моментально стало вирусным в сегменте Казнета.
На записи видно, как казахстанцы кинулись врассыпную — они разбежались по полю в вечерних нарядах и на каблуках.
В пресс-службе городской администрации сообщили, что хозяин ресторана теперь будет оштрафован на 670 тысяч тенге.
О задержании гостей информации никакой не поступало. Предположительно, никого из них не удалось догнать.