https://uz.sputniknews.ru/20210811/na-kablukax-po-stepi-v-temirtau-gosti-banketa-kinulis-vrassypnuyu-iz-za-proverki--video-20041810.html

На каблуках по степи: в Темиртау гости банкета кинулись врассыпную из-за проверки — видео

На каблуках по степи: в Темиртау гости банкета кинулись врассыпную из-за проверки — видео

Побег участников очередного торжества удалось запечатлеть на видео, которое моментально стало вирусным в сегменте Казнета. 11.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-11T17:39+0500

2021-08-11T17:39+0500

2021-08-11T17:42+0500

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ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. В казахстанском Темиртау гости сбежали в степь из ресторана после появления мониторинговой группы, сообщает Telegram-канал Sputnik Казахстан. Побег участников очередного торжества удалось запечатлеть на видео, которое моментально стало вирусным в сегменте Казнета. На записи видно, как казахстанцы кинулись врассыпную — они разбежались по полю в вечерних нарядах и на каблуках.В пресс-службе городской администрации сообщили, что хозяин ресторана теперь будет оштрафован на 670 тысяч тенге.О задержании гостей информации никакой не поступало. Предположительно, никого из них не удалось догнать.

казахстан

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казахстан, карантин, коронавирус covid-19