Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20210811/na-kablukax-po-stepi-v-temirtau-gosti-banketa-kinulis-vrassypnuyu-iz-za-proverki--video-20041810.html
На каблуках по степи: в Темиртау гости банкета кинулись врассыпную из-за проверки — видео
На каблуках по степи: в Темиртау гости банкета кинулись врассыпную из-за проверки — видео
Побег участников очередного торжества удалось запечатлеть на видео, которое моментально стало вирусным в сегменте Казнета. 11.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-11T17:39+0500
2021-08-11T17:42+0500
в мире
казахстан
карантин
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/199/22/1992258_0:106:2048:1258_1920x0_80_0_0_1a349a35424ea370514cce41f9b6b6a5.jpg
ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. В казахстанском Темиртау гости сбежали в степь из ресторана после появления мониторинговой группы, сообщает Telegram-канал Sputnik Казахстан. Побег участников очередного торжества удалось запечатлеть на видео, которое моментально стало вирусным в сегменте Казнета. На записи видно, как казахстанцы кинулись врассыпную — они разбежались по полю в вечерних нарядах и на каблуках.В пресс-службе городской администрации сообщили, что хозяин ресторана теперь будет оштрафован на 670 тысяч тенге.О задержании гостей информации никакой не поступало. Предположительно, никого из них не удалось догнать.
казахстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/199/22/1992258_116:0:1933:1363_1920x0_80_0_0_bf730ea51a1f387f959a211edd052e77.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
казахстан, карантин, коронавирус covid-19

На каблуках по степи: в Темиртау гости банкета кинулись врассыпную из-за проверки — видео

17:39 11.08.2021 (обновлено: 17:42 11.08.2021)
185
CC0 / Liepāja fotogrāfijās / EdgarsFoto_1012Ужин при свечах
Ужин при свечах - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.08.2021
CC0 / Liepāja fotogrāfijās / EdgarsFoto_1012
Побег участников очередного торжества удалось запечатлеть на видео, которое моментально стало вирусным в сегменте Казнета.
ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. В казахстанском Темиртау гости сбежали в степь из ресторана после появления мониторинговой группы, сообщает Telegram-канал Sputnik Казахстан.
Побег участников очередного торжества удалось запечатлеть на видео, которое моментально стало вирусным в сегменте Казнета.
На записи видно, как казахстанцы кинулись врассыпную — они разбежались по полю в вечерних нарядах и на каблуках.
В пресс-службе городской администрации сообщили, что хозяин ресторана теперь будет оштрафован на 670 тысяч тенге.
О задержании гостей информации никакой не поступало. Предположительно, никого из них не удалось догнать.
100000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:19Зачем "Пахтакору" нужны "Крылья памяти"
20:49Возобновлена вакцинация вторым и третьим компонентами ZF-UZ-VAC2001
19:47В Бухаре охват дошкольным образованием достиг почти 100 процентов
19:47За участие в массовых драках мигрантов могут выслать из России навсегда
19:14Выборы-2021: за рубежом планируется открыть 316 мобильных избирательных участков
18:15Украина готовится к принятию отвоеванных у России земель
17:56Одна из улиц в Израиле получила имя бухарского музыканта Леви Бабаханова
17:56"Праздник не для быдла": юбилей Барака Обамы обернулся скандалом
17:45Они не гнались за деньгами и славой: Ташкент вспоминает команду "Пахтакор-79"
17:39На каблуках по степи: в Темиртау гости банкета кинулись врассыпную из-за проверки — видео
17:34Узбекистан использует опыт РФ в применении IT-технологий в медицине
17:05Ашрафханов рассказал об общих целях Узбекистана и Азербайджана
16:55Со слезами на глазах: Лионель Месси ушел от испанцев к французам — фото
16:03В госучреждениях Самаркандской области похитили 563 млн сумов бюджетных средств
15:47Камилов провел переговоры с послом США и главой миссии USAID в Узбекистане
14:37В Узбекистане произошло землетрясение — МЧС
14:15В Ташкенте решили раскрасить дома портретами олимпийцев
13:57Коллективный иммунитет невозможен c "дельта"-штаммом COVID — разработчик AstraZeneca
13:45Футбольные болельщики устроили массовую драку в Каракалпакстане
13:37Команда памяти "Пахтакора-79": сыновья погибших футболистов, продолжившие дело отцов