https://uz.sputniknews.ru/20210811/ponojovschina-v-djizakskoy-oblasti-zarezali-dvoix-jiteley-20045311.html

Поножовщина в Джизакской области: зарезали двоих жителей

Поножовщина в Джизакской области: зарезали двоих жителей

В одном и том же районе области два дня подряд происходили убийства. Прокуратура выясняет детали трагедий. 11.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-11T21:43+0500

2021-08-11T21:43+0500

2021-08-11T21:43+0500

происшествия

джизакская область

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ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. В Зарбдорском районе Джизакской области за два дня произошло сразу два убийства. Обе жертвы являлись родственниками своих убийц. О смертельных происшествиях рассказали в пресс-службе местного управления прокуратуры.Первое из них произошло 7 августа. Два брата решили выпить в полевом саре. Однако во время пьяной посиделки между ними завязалась перепалка, которая быстро переросла в поножовщину. Один из братьев нанес другому несколько смертельных ножевых ранений. Другое убийство произошло на следующий день в этом же районе области. Местный житель во время ссоры напал на жену своего старшего брата с кухонным ножом. От ударов женщина скончалась на месте.По данным фактам возбуждены уголовных дела по части 1 статьи 97 УК. Проводится предварительное расследование.

https://uz.sputniknews.ru/20210329/ne-tak-posmotrel-v-navoi-voditeli-ustroili-ponojovschinu-18010431.html

джизакская область

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джизакская область