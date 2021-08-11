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Поножовщина в Джизакской области: зарезали двоих жителей
Поножовщина в Джизакской области: зарезали двоих жителей
В одном и том же районе области два дня подряд происходили убийства. Прокуратура выясняет детали трагедий. 11.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-11T21:43+0500
2021-08-11T21:43+0500
происшествия
джизакская область
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ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. В Зарбдорском районе Джизакской области за два дня произошло сразу два убийства. Обе жертвы являлись родственниками своих убийц. О смертельных происшествиях рассказали в пресс-службе местного управления прокуратуры.Первое из них произошло 7 августа. Два брата решили выпить в полевом саре. Однако во время пьяной посиделки между ними завязалась перепалка, которая быстро переросла в поножовщину. Один из братьев нанес другому несколько смертельных ножевых ранений. Другое убийство произошло на следующий день в этом же районе области. Местный житель во время ссоры напал на жену своего старшего брата с кухонным ножом. От ударов женщина скончалась на месте.По данным фактам возбуждены уголовных дела по части 1 статьи 97 УК. Проводится предварительное расследование.
https://uz.sputniknews.ru/20210329/ne-tak-posmotrel-v-navoi-voditeli-ustroili-ponojovschinu-18010431.html
джизакская область
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джизакская область

Поножовщина в Джизакской области: зарезали двоих жителей

21:43 11.08.2021
343
CC0 / Unsplash / Harrison Kugler / Нож в руке. Иллюстративное фото
Нож в руке. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.08.2021
CC0 / Unsplash / Harrison Kugler /
В одном и том же районе области два дня подряд происходили убийства. Прокуратура выясняет детали трагедий.
ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. В Зарбдорском районе Джизакской области за два дня произошло сразу два убийства. Обе жертвы являлись родственниками своих убийц. О смертельных происшествиях рассказали в пресс-службе местного управления прокуратуры.
Первое из них произошло 7 августа. Два брата решили выпить в полевом саре. Однако во время пьяной посиделки между ними завязалась перепалка, которая быстро переросла в поножовщину. Один из братьев нанес другому несколько смертельных ножевых ранений.
Другое убийство произошло на следующий день в этом же районе области. Местный житель во время ссоры напал на жену своего старшего брата с кухонным ножом. От ударов женщина скончалась на месте.
По данным фактам возбуждены уголовных дела по части 1 статьи 97 УК. Проводится предварительное расследование.
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