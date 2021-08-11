https://uz.sputniknews.ru/20210811/rossiya-prodoljit-provodit-voennye-ucheniya-u-granits-afganistana--shoygu-20032206.html

Россия продолжит проводить военные учения у границ Афганистана — Шойгу

Россия продолжит проводить военные учения у границ Афганистана — Шойгу

Министр обороны России дал высокую оценку прошедшим военным учениям в ЦА. Несмотря на обещания талибов не атаковать сопредельные территории, вооруженные силы... 11.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-11T12:12+0500

2021-08-11T12:12+0500

2021-08-11T12:17+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

сергей шойгу

военные учения

радикальное движение "талибан"

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ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Россия продолжит проводить международные военные учения у границ Афганистана, сообщает РИА Новости.Об этом заявил министра обороны РФ Сергея Шойгу на молодежном форуме "Территория смыслов". Там же руководитель военного ведомства дал высокую оценку учениям, которые российские военные провели с Узбекистаном и Таджикистаном.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.Шойгу напомнил, что лидеры "Талибана"* обещают не принимать никаких деструктивных попыток по пресечению границы, по атакам на сопредельные территории.Тем не менее, на его взгляд, вооруженные силы Таджикистана и Узбекистана должны быть готовы к отражению возможных провокаций со стороны радикалов.Также Шойгу обратил внимание на тесное взаимодействие военных ведомств России и стран Центральноазиатского региона. Он напомнил, что в Таджикистане находится 201-я российская военная база, а в Кыргызстане — аэродром "Кант", где базируется российская авиация.Большинство офицеров Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Казахстана проходят обучение в высших учебных заведениях России. Помимо этого, РФ занимается модернизацией армии Таджикистана и Кыргызстана, напомнил министр.* – террористическая группировка, запрещенная в РФ

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сергей шойгу, военные учения, радикальное движение "талибан"