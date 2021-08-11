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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210811/rossiya-prodoljit-provodit-voennye-ucheniya-u-granits-afganistana--shoygu-20032206.html
Россия продолжит проводить военные учения у границ Афганистана — Шойгу
Россия продолжит проводить военные учения у границ Афганистана — Шойгу
Министр обороны России дал высокую оценку прошедшим военным учениям в ЦА. Несмотря на обещания талибов не атаковать сопредельные территории, вооруженные силы... 11.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-11T12:12+0500
2021-08-11T12:17+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
сергей шойгу
военные учения
радикальное движение "талибан"
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ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Россия продолжит проводить международные военные учения у границ Афганистана, сообщает РИА Новости.Об этом заявил министра обороны РФ Сергея Шойгу на молодежном форуме "Территория смыслов". Там же руководитель военного ведомства дал высокую оценку учениям, которые российские военные провели с Узбекистаном и Таджикистаном.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.Шойгу напомнил, что лидеры "Талибана"* обещают не принимать никаких деструктивных попыток по пресечению границы, по атакам на сопредельные территории.Тем не менее, на его взгляд, вооруженные силы Таджикистана и Узбекистана должны быть готовы к отражению возможных провокаций со стороны радикалов.Также Шойгу обратил внимание на тесное взаимодействие военных ведомств России и стран Центральноазиатского региона. Он напомнил, что в Таджикистане находится 201-я российская военная база, а в Кыргызстане — аэродром "Кант", где базируется российская авиация.Большинство офицеров Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Казахстана проходят обучение в высших учебных заведениях России. Помимо этого, РФ занимается модернизацией армии Таджикистана и Кыргызстана, напомнил министр.* – террористическая группировка, запрещенная в РФ
https://uz.sputniknews.ru/20210810/vo-vsyu-ognevuyu-mosch-kak-proxodili-ucheniya-trex-armiy-v-tadjikistane-20029771.html
https://uz.sputniknews.ru/20210810/taliby-zaxvatyvayut-stolitsy-severnyx-provintsiy-chem-otvetyat-kabul-i-vashington-20029261.html
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сергей шойгу, военные учения, радикальное движение "талибан"

Россия продолжит проводить военные учения у границ Афганистана — Шойгу

12:12 11.08.2021 (обновлено: 12:17 11.08.2021)
890
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.08.2021
© Министерство обороны РФ
/
Перейти в фотобанк
Министр обороны России дал высокую оценку прошедшим военным учениям в ЦА. Несмотря на обещания талибов не атаковать сопредельные территории, вооруженные силы Таджикистана и Узбекистана, на его взгляд, должны быть готовы к отражению возможных провокаций.
ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Россия продолжит проводить международные военные учения у границ Афганистана, сообщает РИА Новости.
Об этом заявил министра обороны РФ Сергея Шойгу на молодежном форуме "Территория смыслов". Там же руководитель военного ведомства дал высокую оценку учениям, которые российские военные провели с Узбекистаном и Таджикистаном.
"Учения прошли на самом высоком уровне, и мы будем продолжать проводить такие учения", — сказал он.
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В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.
Шойгу напомнил, что лидеры "Талибана"* обещают не принимать никаких деструктивных попыток по пресечению границы, по атакам на сопредельные территории.
Тем не менее, на его взгляд, вооруженные силы Таджикистана и Узбекистана должны быть готовы к отражению возможных провокаций со стороны радикалов.
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Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
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"Нам крайне важно, чтобы вооруженные силы Таджикистана, Узбекистана были готовы к отражению возможных (провокаций. — Прим. ред.), хотя сегодня "Талибан"*, его лидеры говорят о том, что не будут предпринимать никаких попыток деструктивных по пересечению границы, по атакам на сопредельные территории", — сказал министр.

Также Шойгу обратил внимание на тесное взаимодействие военных ведомств России и стран Центральноазиатского региона. Он напомнил, что в Таджикистане находится 201-я российская военная база, а в Кыргызстане — аэродром "Кант", где базируется российская авиация.
Большинство офицеров Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Казахстана проходят обучение в высших учебных заведениях России. Помимо этого, РФ занимается модернизацией армии Таджикистана и Кыргызстана, напомнил министр.
* – террористическая группировка, запрещенная в РФ
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