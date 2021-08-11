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Узбекистан использует опыт РФ в применении IT-технологий в медицине
Узбекистан использует опыт РФ в применении IT-технологий в медицине
Такие технологии обучения врачей гарантируют безопасность пациентов и обеспечивают непрерывность медицинского образования. 11.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-11T17:34+0500
2021-08-11T17:41+0500
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ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Для того чтобы повысить эффективность обучения будущих врачей, медицинские вузы Узбекистана воспользовались опытом Российского общества симуляционного обучения в медицине (РОСОМЕД), передает РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава.В прошлом учебном году в симуляционном центре Ташкентской медицинской академии (ТМА) впервые прошли выпускные госэкзамены для студентов шестого курса лечебно-педагогического факультета.Такие технологии обучения врачей гарантируют безопасность пациентов и обеспечивают непрерывность медицинского образования.Ранее пресс-служба Национальной палаты инновационного здравоохранения Узбекистана сообщила, что медвузы республики готовы использовать виртуальные технологии обучения Российского научного центра хирургии (РНЦХ) имени академика Б.В. Петровского, чтобы повысить квалификацию специалистов. В частности, российский центр планирует наладить подобное сотрудничество с Республиканским специализированным центром хирургии имени академика В.В. Вахидова и частной медицинской клиникой SHIFO NUR в Ташкенте.В сентябре прошлого года в рамках бизнес-миссии российской госкорпорации ВЭБ.РФ в Узбекистан состоялась презентация экспортного проекта ООО "Эйдос-Медицина". Передовые образцы медицинской техники, по ожиданиям специалистов, будут востребованы в медицинских вузах республики и уже активно применяются в столичной медакадемии.
https://uz.sputniknews.ru/20200918/Ozhivit-biorobota-chtoby-spasat-lyudey--RETs-pokazal-unikalnye-tekhnologii-15012047.html
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узбекистан, сотрудничество, медицина, цифровая медицина

Узбекистан использует опыт РФ в применении IT-технологий в медицине

17:34 11.08.2021 (обновлено: 17:41 11.08.2021)
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© Sputnik / Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкУльтразвуковое исследование беременной женщины
Ультразвуковое исследование беременной женщины - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.08.2021
© Sputnik / Сергей Красноухов
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Такие технологии обучения врачей гарантируют безопасность пациентов и обеспечивают непрерывность медицинского образования.
ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Для того чтобы повысить эффективность обучения будущих врачей, медицинские вузы Узбекистана воспользовались опытом Российского общества симуляционного обучения в медицине (РОСОМЕД), передает РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава.
В прошлом учебном году в симуляционном центре Ташкентской медицинской академии (ТМА) впервые прошли выпускные госэкзамены для студентов шестого курса лечебно-педагогического факультета.

"Учитывая, что симуляционное обучение — новое направление для нашей страны, администрация академии наладила сотрудничество с российской компанией РОСОМЕД".

Министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шадманов - Sputnik Узбекистан
Алишер Шадманов
Ректор Ташкентской медицинской академии
Такие технологии обучения врачей гарантируют безопасность пациентов и обеспечивают непрерывность медицинского образования.
Ранее пресс-служба Национальной палаты инновационного здравоохранения Узбекистана сообщила, что медвузы республики готовы использовать виртуальные технологии обучения Российского научного центра хирургии (РНЦХ) имени академика Б.В. Петровского, чтобы повысить квалификацию специалистов. В частности, российский центр планирует наладить подобное сотрудничество с Республиканским специализированным центром хирургии имени академика В.В. Вахидова и частной медицинской клиникой SHIFO NUR в Ташкенте.
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18 сентября 2020, 19:51
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В сентябре прошлого года в рамках бизнес-миссии российской госкорпорации ВЭБ.РФ в Узбекистан состоялась презентация экспортного проекта ООО "Эйдос-Медицина". Передовые образцы медицинской техники, по ожиданиям специалистов, будут востребованы в медицинских вузах республики и уже активно применяются в столичной медакадемии.
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