https://uz.sputniknews.ru/20210811/uzbekistan-ispolzuet-opyt-rf-v-primenenii-it-texnologiy-v-meditsine-20041329.html

Узбекистан использует опыт РФ в применении IT-технологий в медицине

Узбекистан использует опыт РФ в применении IT-технологий в медицине

Такие технологии обучения врачей гарантируют безопасность пациентов и обеспечивают непрерывность медицинского образования. 11.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-11T17:34+0500

2021-08-11T17:34+0500

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узбекистан

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медицина

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ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Для того чтобы повысить эффективность обучения будущих врачей, медицинские вузы Узбекистана воспользовались опытом Российского общества симуляционного обучения в медицине (РОСОМЕД), передает РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава.В прошлом учебном году в симуляционном центре Ташкентской медицинской академии (ТМА) впервые прошли выпускные госэкзамены для студентов шестого курса лечебно-педагогического факультета.Такие технологии обучения врачей гарантируют безопасность пациентов и обеспечивают непрерывность медицинского образования.Ранее пресс-служба Национальной палаты инновационного здравоохранения Узбекистана сообщила, что медвузы республики готовы использовать виртуальные технологии обучения Российского научного центра хирургии (РНЦХ) имени академика Б.В. Петровского, чтобы повысить квалификацию специалистов. В частности, российский центр планирует наладить подобное сотрудничество с Республиканским специализированным центром хирургии имени академика В.В. Вахидова и частной медицинской клиникой SHIFO NUR в Ташкенте.В сентябре прошлого года в рамках бизнес-миссии российской госкорпорации ВЭБ.РФ в Узбекистан состоялась презентация экспортного проекта ООО "Эйдос-Медицина". Передовые образцы медицинской техники, по ожиданиям специалистов, будут востребованы в медицинских вузах республики и уже активно применяются в столичной медакадемии.

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