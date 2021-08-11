https://uz.sputniknews.ru/20210811/uzbekistan-ispolzuet-opyt-rf-v-primenenii-it-texnologiy-v-meditsine-20041329.html
Узбекистан использует опыт РФ в применении IT-технологий в медицине
Узбекистан использует опыт РФ в применении IT-технологий в медицине
Такие технологии обучения врачей гарантируют безопасность пациентов и обеспечивают непрерывность медицинского образования. 11.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-11T17:34+0500
2021-08-11T17:34+0500
2021-08-11T17:41+0500
общество
узбекистан
сотрудничество
медицина
цифровая медицина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/715/45/7154534_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_340e6f72e3b548dff3f9dbbcce637868.jpg
ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Для того чтобы повысить эффективность обучения будущих врачей, медицинские вузы Узбекистана воспользовались опытом Российского общества симуляционного обучения в медицине (РОСОМЕД), передает РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава.В прошлом учебном году в симуляционном центре Ташкентской медицинской академии (ТМА) впервые прошли выпускные госэкзамены для студентов шестого курса лечебно-педагогического факультета.Такие технологии обучения врачей гарантируют безопасность пациентов и обеспечивают непрерывность медицинского образования.Ранее пресс-служба Национальной палаты инновационного здравоохранения Узбекистана сообщила, что медвузы республики готовы использовать виртуальные технологии обучения Российского научного центра хирургии (РНЦХ) имени академика Б.В. Петровского, чтобы повысить квалификацию специалистов. В частности, российский центр планирует наладить подобное сотрудничество с Республиканским специализированным центром хирургии имени академика В.В. Вахидова и частной медицинской клиникой SHIFO NUR в Ташкенте.В сентябре прошлого года в рамках бизнес-миссии российской госкорпорации ВЭБ.РФ в Узбекистан состоялась презентация экспортного проекта ООО "Эйдос-Медицина". Передовые образцы медицинской техники, по ожиданиям специалистов, будут востребованы в медицинских вузах республики и уже активно применяются в столичной медакадемии.
https://uz.sputniknews.ru/20200918/Ozhivit-biorobota-chtoby-spasat-lyudey--RETs-pokazal-unikalnye-tekhnologii-15012047.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/715/45/7154534_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_08cb4f4ad957711d100653fe05a74d7f.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, сотрудничество, медицина, цифровая медицина
Узбекистан использует опыт РФ в применении IT-технологий в медицине
17:34 11.08.2021 (обновлено: 17:41 11.08.2021)
Такие технологии обучения врачей гарантируют безопасность пациентов и обеспечивают непрерывность медицинского образования.
ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik.
Для того чтобы повысить эффективность обучения будущих врачей, медицинские вузы Узбекистана воспользовались опытом Российского общества симуляционного обучения в медицине (РОСОМЕД), передает РИА Новости
со ссылкой на данные Минздрава.
В прошлом учебном году в симуляционном центре Ташкентской медицинской академии (ТМА) впервые прошли выпускные госэкзамены для студентов шестого курса лечебно-педагогического факультета.
"Учитывая, что симуляционное обучение — новое направление для нашей страны, администрация академии наладила сотрудничество с российской компанией РОСОМЕД".
Алишер Шадманов
Ректор Ташкентской медицинской академии
Такие технологии обучения врачей гарантируют безопасность пациентов и обеспечивают непрерывность медицинского образования.
Ранее пресс-служба Национальной палаты инновационного здравоохранения Узбекистана сообщила, что медвузы республики готовы использовать виртуальные технологии обучения Российского научного центра хирургии (РНЦХ) имени академика Б.В. Петровского, чтобы повысить квалификацию специалистов. В частности, российский центр планирует наладить подобное сотрудничество с Республиканским специализированным центром хирургии имени академика В.В. Вахидова и частной медицинской клиникой SHIFO NUR в Ташкенте.
В сентябре прошлого года в рамках бизнес-миссии российской госкорпорации ВЭБ.РФ в Узбекистан состоялась презентация
экспортного проекта ООО "Эйдос-Медицина". Передовые образцы медицинской техники, по ожиданиям специалистов, будут востребованы в медицинских вузах республики и уже активно применяются в столичной медакадемии.