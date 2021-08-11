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Узбекистанцы смогут совершать пятничные молитвы в мечетях при особых условиях
Узбекистанцы смогут совершать пятничные молитвы в мечетях при особых условиях
Республиканская специальная комиссия опубликовала очередное разрешение, которое вступит в силу с 13 августа этого года. 11.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-11T09:22+0500
2021-08-11T09:22+0500
2021-08-11T09:36+0500
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министерство здравоохранения узбекистана
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ситуация с коронавирусом в узбекистане
вакцинация от covid-19 в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Начиная с 13 августа в Узбекистане разрешат проводить пятничные молитвы, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.По информации Минздрава, читать проповеди разрешат священнослужителям, имеющим сертификат о вакцинации не менее чем двумя компонентами вакцины от COVID-19 независимо от вида. Исключение составляют лица с противопоказаниями к препарату. Верующие тоже смогут посещать мечеть, если у них будет справка о вакцинации или специальные QR-коды.В процессе совершения религиозных молитв посетители обязаны соблюдать социальную дистанцию и носить медицинские маски.Аналогичные рекомендации были также даны религиозным организациям других конфессий.
https://uz.sputniknews.ru/20210717/v-mechetyax-uzbekistana-molitva-v-chest-prazdnovaniya-kurban-xayita-proydet-bez-prixojan-19719624.html
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узбекистан, министерство здравоохранения узбекистана, молитва, мечеть, ситуация с коронавирусом в узбекистане, вакцинация от covid-19 в узбекистане
Узбекистанцы смогут совершать пятничные молитвы в мечетях при особых условиях
09:22 11.08.2021 (обновлено: 09:36 11.08.2021)
Республиканская специальная комиссия опубликовала очередное разрешение, которое вступит в силу с 13 августа этого года.
ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik.
Начиная с 13 августа в Узбекистане разрешат проводить пятничные молитвы, сообщает
пресс-служба Министерства здравоохранения.
По информации Минздрава, читать проповеди разрешат священнослужителям, имеющим сертификат о вакцинации не менее чем двумя компонентами вакцины от COVID-19 независимо от вида. Исключение составляют лица с противопоказаниями к препарату.
Верующие тоже смогут посещать мечеть, если у них будет справка о вакцинации или специальные QR-коды.
В процессе совершения религиозных молитв посетители обязаны соблюдать социальную дистанцию и носить медицинские маски.
Аналогичные рекомендации были также даны религиозным организациям других конфессий.