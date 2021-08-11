https://uz.sputniknews.ru/20210811/uzbekistantsy-smogut-sovershat-pyatnichnye-molitvy-v-mechetyax-pri-osobyx-usloviyax-20030125.html

Узбекистанцы смогут совершать пятничные молитвы в мечетях при особых условиях

Узбекистанцы смогут совершать пятничные молитвы в мечетях при особых условиях

Республиканская специальная комиссия опубликовала очередное разрешение, которое вступит в силу с 13 августа этого года. 11.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-11T09:22+0500

2021-08-11T09:22+0500

2021-08-11T09:36+0500

общество

узбекистан

министерство здравоохранения узбекистана

молитва

мечеть

ситуация с коронавирусом в узбекистане

вакцинация от covid-19 в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Начиная с 13 августа в Узбекистане разрешат проводить пятничные молитвы, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.По информации Минздрава, читать проповеди разрешат священнослужителям, имеющим сертификат о вакцинации не менее чем двумя компонентами вакцины от COVID-19 независимо от вида. Исключение составляют лица с противопоказаниями к препарату. Верующие тоже смогут посещать мечеть, если у них будет справка о вакцинации или специальные QR-коды.В процессе совершения религиозных молитв посетители обязаны соблюдать социальную дистанцию и носить медицинские маски.Аналогичные рекомендации были также даны религиозным организациям других конфессий.

https://uz.sputniknews.ru/20210717/v-mechetyax-uzbekistana-molitva-v-chest-prazdnovaniya-kurban-xayita-proydet-bez-prixojan-19719624.html

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узбекистан, министерство здравоохранения узбекистана, молитва, мечеть, ситуация с коронавирусом в узбекистане, вакцинация от covid-19 в узбекистане