https://uz.sputniknews.ru/20210717/v-mechetyax-uzbekistana-molitva-v-chest-prazdnovaniya-kurban-xayita-proydet-bez-prixojan-19719624.html

В мечетях Узбекистана молитва в честь празднования Курбан-хайита пройдет без прихожан

В мечетях Узбекистана молитва в честь празднования Курбан-хайита пройдет без прихожан

К тому же в Управлении мусульман республики приняли решение временно приостановить совершение пятничных намазов в святынях. 17.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-17T11:12+0500

2021-07-17T11:12+0500

2021-07-17T11:12+0500

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ситуация с коронавирусом в узбекистане

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курбан-хайит

карантин

праздник

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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. В мечетях республики проведение молитвы в честь празднования Курбан-хайита пройдет без прихожан, сообщили в Управлении мусульман Узбекистана.Ограничительная мера введена в связи с ухудшением эпидситуации в стране из-за вновь распространившейся коронавиурсной инфекции среди населения. К тому же принято решено временно приостановить совершение пятничных намазов в мечетях.По информации управления, остальные молитвы необходимо проводить на открытых площадках мечетей. Верующие должны приходить в масках и соблюдать социальную дистанцию. Отмечается, что в мечетях запрещено пожимать друг другу руки или обниматься.В религиозной организации рекомендовали гражданам читать намаз дома, а похоронные молитвы совершать только в кругу близких родственников.Кроме того, узбекистанцам с повышенной температурой тела, кашлем и другими признаками заболевания, а также пожилым и детям рекомендовано воздержаться от посещения общественных мест.Ранее в Управлении мусульман Узбекистана заявляли, что праздничный намаз в дни священного Курбан-хайита будет традиционно проходить в мечетях, но при строгом соблюдении необходимых санитарных мер.

https://uz.sputniknews.ru/20210625/veruyuschim-v-uzbekistane-rekomendovali-molitsya-na-otkrytom-vozduxe-19418582.html

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пандемия, ситуация с коронавирусом в узбекистане, намаз, курбан-хайит, карантин, праздник