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https://uz.sputniknews.ru/20210717/v-mechetyax-uzbekistana-molitva-v-chest-prazdnovaniya-kurban-xayita-proydet-bez-prixojan-19719624.html
В мечетях Узбекистана молитва в честь празднования Курбан-хайита пройдет без прихожан
В мечетях Узбекистана молитва в честь празднования Курбан-хайита пройдет без прихожан
К тому же в Управлении мусульман республики приняли решение временно приостановить совершение пятничных намазов в святынях. 17.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-17T11:12+0500
2021-07-17T11:12+0500
общество
пандемия
ситуация с коронавирусом в узбекистане
намаз
курбан-хайит
карантин
праздник
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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. В мечетях республики проведение молитвы в честь празднования Курбан-хайита пройдет без прихожан, сообщили в Управлении мусульман Узбекистана.Ограничительная мера введена в связи с ухудшением эпидситуации в стране из-за вновь распространившейся коронавиурсной инфекции среди населения. К тому же принято решено временно приостановить совершение пятничных намазов в мечетях.По информации управления, остальные молитвы необходимо проводить на открытых площадках мечетей. Верующие должны приходить в масках и соблюдать социальную дистанцию. Отмечается, что в мечетях запрещено пожимать друг другу руки или обниматься.В религиозной организации рекомендовали гражданам читать намаз дома, а похоронные молитвы совершать только в кругу близких родственников.Кроме того, узбекистанцам с повышенной температурой тела, кашлем и другими признаками заболевания, а также пожилым и детям рекомендовано воздержаться от посещения общественных мест.Ранее в Управлении мусульман Узбекистана заявляли, что праздничный намаз в дни священного Курбан-хайита будет традиционно проходить в мечетях, но при строгом соблюдении необходимых санитарных мер.
https://uz.sputniknews.ru/20210625/veruyuschim-v-uzbekistane-rekomendovali-molitsya-na-otkrytom-vozduxe-19418582.html
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пандемия, ситуация с коронавирусом в узбекистане, намаз, курбан-хайит, карантин, праздник

В мечетях Узбекистана молитва в честь празднования Курбан-хайита пройдет без прихожан

11:12 17.07.2021
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© Sputnik / Рамиз БахтияровОдин из минаретов мечети Минор (вид с территори мечети)
Один из минаретов мечети Минор (вид с территори мечети) - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.07.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
К тому же в Управлении мусульман республики приняли решение временно приостановить совершение пятничных намазов в святынях.
ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. В мечетях республики проведение молитвы в честь празднования Курбан-хайита пройдет без прихожан, сообщили в Управлении мусульман Узбекистана.
Ограничительная мера введена в связи с ухудшением эпидситуации в стране из-за вновь распространившейся коронавиурсной инфекции среди населения.
К тому же принято решено временно приостановить совершение пятничных намазов в мечетях.
По информации управления, остальные молитвы необходимо проводить на открытых площадках мечетей. Верующие должны приходить в масках и соблюдать социальную дистанцию. Отмечается, что в мечетях запрещено пожимать друг другу руки или обниматься.
Верующие во время праздничного намаза - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.06.2021
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Верующим в Узбекистане рекомендовали молиться на открытом воздухе
25 июня, 21:02
1782
В религиозной организации рекомендовали гражданам читать намаз дома, а похоронные молитвы совершать только в кругу близких родственников.
Кроме того, узбекистанцам с повышенной температурой тела, кашлем и другими признаками заболевания, а также пожилым и детям рекомендовано воздержаться от посещения общественных мест.
Ранее в Управлении мусульман Узбекистана заявляли, что праздничный намаз в дни священного Курбан-хайита будет традиционно проходить в мечетях, но при строгом соблюдении необходимых санитарных мер.
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