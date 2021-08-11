https://uz.sputniknews.ru/20210811/v-gosuchrejdeniyax-samarkandskoy-oblasti-poxitili-563-mln-sumov-byudjetnyx-sredstv-20039478.html

В госучреждениях Самаркандской области похитили 563 млн сумов бюджетных средств

В госучреждениях Самаркандской области похитили 563 млн сумов бюджетных средств

Областная прокуратура возбудила уголовные дела по части 3 статьи 167 ("Хищение путем присвоения или растраты") Уголовного кодекса Узбекистана. 11.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-11T16:03+0500

2021-08-11T16:03+0500

2021-08-11T16:14+0500

происшествия

самаркандская область

экономика

хищение

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ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. В ряде учреждений Самаркандской области занимались хищением бюджетных средств. О конкретных фактах рассказали в пресс-службе Агентства по противодействию коррупции.К примеру, в Самаркандском филиале Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии растратили 175 млн сумов бюджетных средств. Выяснилось, что по распоряжению руководства, сотрудникам необоснованно начислялись отпускные по беременности и надбавки за переработку, оплачивались больничные листы.Хищения в размере 50 млн сумов выявлены и в Самаркандском городском родильном комплексе №3. А в Нарпайском районном управлении благоустройства присвоили бюджетные 29 млн сумов.В общей сложности госучреждения области расхитили 563 млн сумов из бюджета.В результате доследственных проверок, в областной прокуратуре возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 167 ("Хищение путем присвоения или растраты") Уголовного кодекса и по другим статьям.

https://uz.sputniknews.ru/20210705/prokuratura-obnarujila-xischeniya-pochti-na-900-mln-sumov-pri-stroitelstve-stolichnoy-podzemki-19545430.html

самаркандская область

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самаркандская область, экономика, хищение