https://uz.sputniknews.ru/20210811/v-uzbekistane-poyavitsya-tetrad-miloserdiya-dlya-okazaniya-pomoschi-detyam-sirotam-20031914.html

В Узбекистане появится "Тетрадь милосердия" для оказания помощи детям-сиротам

В Узбекистане появится "Тетрадь милосердия" для оказания помощи детям-сиротам

Социальный проект направлен на изучение и решение проблем учащихся учебно-воспитательных учреждений. 11.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-11T11:42+0500

2021-08-11T11:42+0500

2021-08-11T11:42+0500

общество

постановление

дети

помощь

сироты

тетрадь милосердия

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ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. В Узбекистане вводится система "Мехр дафтари" ("Тетрадь милосердия") по изучению и решению проблем учащихся учебно-воспитательных учреждений. Об этом стало известно из постановления президента "О мерах по внедрению кардинально обновленной системы воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей",Согласно документу, с 1 ноября этого года во всех регионах республики, в том числе и в Каракалпакстане, а также в Ташкенте создаются фонды по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, внесенных в "Мехр дафтари" ("Тетрадь милосердия"). Отмечается, что средства этих фондов будут формироваться за счет денежных поступлений от спонсоров. Таким образом, начиная с 1 января 2022 года будут производиться трехпроцентные отчисления с чистой прибыли предприятий, занимающихся оптовой торговлей алкогольной продукцией (кроме пива и натурального вина), а также иных незапрещенных законодательством источников.Также планируется уделять большое внимание девочкам, воспитываемым в детских домах и в патронажных семьях, для решения их насущных проблем.

https://uz.sputniknews.ru/20210811/vlasti-uzbekistana-predostavyat-sovershennoletnim-sirotam-odnokomnatnye-kvartiry-20030326.html

https://uz.sputniknews.ru/20201229/Prezident-predlozhil-vydelit-50-mlrd-sumov-na-zhile-dlya-detey-sirot-15697293.html

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постановление, дети, помощь, сироты, тетрадь милосердия