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https://uz.sputniknews.ru/20210811/v-uzbekistane-poyavitsya-tetrad-miloserdiya-dlya-okazaniya-pomoschi-detyam-sirotam-20031914.html
В Узбекистане появится "Тетрадь милосердия" для оказания помощи детям-сиротам
В Узбекистане появится "Тетрадь милосердия" для оказания помощи детям-сиротам
Социальный проект направлен на изучение и решение проблем учащихся учебно-воспитательных учреждений. 11.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-11T11:42+0500
2021-08-11T11:42+0500
общество
постановление
дети
помощь
сироты
тетрадь милосердия
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ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. В Узбекистане вводится система "Мехр дафтари" ("Тетрадь милосердия") по изучению и решению проблем учащихся учебно-воспитательных учреждений. Об этом стало известно из постановления президента "О мерах по внедрению кардинально обновленной системы воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей",Согласно документу, с 1 ноября этого года во всех регионах республики, в том числе и в Каракалпакстане, а также в Ташкенте создаются фонды по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, внесенных в "Мехр дафтари" ("Тетрадь милосердия"). Отмечается, что средства этих фондов будут формироваться за счет денежных поступлений от спонсоров. Таким образом, начиная с 1 января 2022 года будут производиться трехпроцентные отчисления с чистой прибыли предприятий, занимающихся оптовой торговлей алкогольной продукцией (кроме пива и натурального вина), а также иных незапрещенных законодательством источников.Также планируется уделять большое внимание девочкам, воспитываемым в детских домах и в патронажных семьях, для решения их насущных проблем.
https://uz.sputniknews.ru/20210811/vlasti-uzbekistana-predostavyat-sovershennoletnim-sirotam-odnokomnatnye-kvartiry-20030326.html
https://uz.sputniknews.ru/20201229/Prezident-predlozhil-vydelit-50-mlrd-sumov-na-zhile-dlya-detey-sirot-15697293.html
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постановление, дети, помощь, сироты, тетрадь милосердия

В Узбекистане появится "Тетрадь милосердия" для оказания помощи детям-сиротам

11:42 11.08.2021
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© Sputnik / Владимир Песня / Перейти в фотобанкРодители с ребенком
Родители с ребенком - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.08.2021
© Sputnik / Владимир Песня
/
Перейти в фотобанк
Социальный проект направлен на изучение и решение проблем учащихся учебно-воспитательных учреждений.
ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. В Узбекистане вводится система "Мехр дафтари" ("Тетрадь милосердия") по изучению и решению проблем учащихся учебно-воспитательных учреждений. Об этом стало известно из постановления президента "О мерах по внедрению кардинально обновленной системы воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей",
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Согласно документу, с 1 ноября этого года во всех регионах республики, в том числе и в Каракалпакстане, а также в Ташкенте создаются фонды по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, внесенных в "Мехр дафтари" ("Тетрадь милосердия").
Отмечается, что средства этих фондов будут формироваться за счет денежных поступлений от спонсоров. Таким образом, начиная с 1 января 2022 года будут производиться трехпроцентные отчисления с чистой прибыли предприятий, занимающихся оптовой торговлей алкогольной продукцией (кроме пива и натурального вина), а также иных незапрещенных законодательством источников.
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Также планируется уделять большое внимание девочкам, воспитываемым в детских домах и в патронажных семьях, для решения их насущных проблем.
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