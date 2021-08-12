https://uz.sputniknews.ru/20210812/afganskie-vlasti-prizvali-provesti-chrezvychaynoe-zasedanie-sb-oon-po-krizisu-v-respublike-20059099.html

Афганские власти призвали провести чрезвычайное заседание СБ ООН по кризису в республике

Афганские власти призвали провести чрезвычайное заседание СБ ООН по кризису в республике

Глава высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдулла Абдулла заявил, что достигнутые в настоящее время успехи находятся под угрозой. 12.08.2021, Sputnik Узбекистан

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2021-08-12T20:52+0500

2021-08-12T20:53+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

афганистан

конфликт

радикальное движение "талибан"

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ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Глава высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдулла Абдулла призвал провести чрезвычайное заседание СБ ООН по кризису в республике, назвав ситуацию критической, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал 1TV.Достигнутые в настоящее время успехи находятся под угрозой, подчеркнул также Абдулла во время региональной конференции в столице Катара Дохе. Ранее правительство Афганистана предложило талибам участие в управлении страной при условии прекращении насилия и боевых атак. В республике уже не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*. Однако в последние месяцы ситуация в стране усугубилась. В настоящее время талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах Афганистана, а также развернули наступление на крупные города.Впервые с 2016 года боевики заявили о взятии десяти административных центров республики. В связи с этим в западных СМИ появилась информация со ссылкой на источники в разведке США о том, что талибы могут в течение ближайших месяцев блокировать и даже взять под контроль Кабул.* - запрещенная в России и ряде других стран организация.

https://uz.sputniknews.ru/20210812/dustum-na-etot-raz-talibam-ne-udastsya-sbejat-s-severa-20051689.html

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афганистан, конфликт, радикальное движение "талибан"