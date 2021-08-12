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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210812/afganskie-vlasti-prizvali-provesti-chrezvychaynoe-zasedanie-sb-oon-po-krizisu-v-respublike-20059099.html
Афганские власти призвали провести чрезвычайное заседание СБ ООН по кризису в республике
Афганские власти призвали провести чрезвычайное заседание СБ ООН по кризису в республике
Глава высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдулла Абдулла заявил, что достигнутые в настоящее время успехи находятся под угрозой. 12.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-12T20:52+0500
2021-08-12T20:53+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
афганистан
конфликт
радикальное движение "талибан"
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ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Глава высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдулла Абдулла призвал провести чрезвычайное заседание СБ ООН по кризису в республике, назвав ситуацию критической, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал 1TV.Достигнутые в настоящее время успехи находятся под угрозой, подчеркнул также Абдулла во время региональной конференции в столице Катара Дохе. Ранее правительство Афганистана предложило талибам участие в управлении страной при условии прекращении насилия и боевых атак. В республике уже не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*. Однако в последние месяцы ситуация в стране усугубилась. В настоящее время талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах Афганистана, а также развернули наступление на крупные города.Впервые с 2016 года боевики заявили о взятии десяти административных центров республики. В связи с этим в западных СМИ появилась информация со ссылкой на источники в разведке США о том, что талибы могут в течение ближайших месяцев блокировать и даже взять под контроль Кабул.* - запрещенная в России и ряде других стран организация.
https://uz.sputniknews.ru/20210812/dustum-na-etot-raz-talibam-ne-udastsya-sbejat-s-severa-20051689.html
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афганистан, конфликт, радикальное движение "талибан"

Афганские власти призвали провести чрезвычайное заседание СБ ООН по кризису в республике

20:52 12.08.2021 (обновлено: 20:53 12.08.2021)
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© SputnikФлаг Афганистана
Флаг Афганистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.08.2021
© Sputnik
Глава высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдулла Абдулла заявил, что достигнутые в настоящее время успехи находятся под угрозой.
ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Глава высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдулла Абдулла призвал провести чрезвычайное заседание СБ ООН по кризису в республике, назвав ситуацию критической, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал 1TV.
Достигнутые в настоящее время успехи находятся под угрозой, подчеркнул также Абдулла во время региональной конференции в столице Катара Дохе.
Ранее правительство Афганистана предложило талибам участие в управлении страной при условии прекращении насилия и боевых атак.
Рашид Дустум - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.08.2021
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В республике уже не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*. Однако в последние месяцы ситуация в стране усугубилась. В настоящее время талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах Афганистана, а также развернули наступление на крупные города.
Впервые с 2016 года боевики заявили о взятии десяти административных центров республики. В связи с этим в западных СМИ появилась информация со ссылкой на источники в разведке США о том, что талибы могут в течение ближайших месяцев блокировать и даже взять под контроль Кабул.
* - запрещенная в России и ряде других стран организация.
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