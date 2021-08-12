https://uz.sputniknews.ru/20210812/dustum-na-etot-raz-talibam-ne-udastsya-sbejat-s-severa-20051689.html

Дустум: на этот раз талибам не удастся сбежать с севера

Дустум: на этот раз талибам не удастся сбежать с севера

Бывший вице-президент Афганистана отправился в провинцию Балх, чтобы возглавить борьбу с талибами. 12.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-12T15:02+0500

2021-08-12T15:02+0500

2021-08-12T15:10+0500

в мире

афганистан

радикальное движение "талибан"

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ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Лидер партии "Джунбиш-е-Милли" бывший вице-президент Афганистана Абдул Рашид Дустум прибыл в столицу провинции Балх Мазари-Шариф, чтобы возглавить военные действия против "Талибана"*, сообщает Sputnik Афганистан. В кратком интервью журналистам он заявил, что талибы несколько раз оказывались в ловушке на севере, но им удавалось бежать. Однако теперь они не смогут это сделать и сдадутся, как их экс-командир мулла Фазель, подчеркнул Дустум.По его словам, движение "Талибан"* должно быть подавлено и против этой группировки необходимо начать несколько военных операций в Фарьябе, Тахаре, Джаузджане и Балхе, а также поднять общенациональное народное восстание.Ранее президент Афганистана Ашраф Гани, вице-президент Абдул-Рашид Дустум и советник президента по политическим вопросам Мухаммад Мохакик прибыли в Мазари-Шариф для проведения переговоров. В рамках встречи, состоявшейся в среду утром, участники обсудили вопросы по мобилизации вооруженных сил против талибов для очистки оккупированных ими территорий республики.* — запрещенная в России и ряде других стран организация

https://uz.sputniknews.ru/20210723/boi-perepolzayut-iz-afganistana-v-tsentralnuyu-aziyu-trevojnye-fakty-19793902.html

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афганистан, радикальное движение "талибан"