https://uz.sputniknews.ru/20210812/jitel-tashkenta-pobedil-v-proekte-po-stimulirovaniyu-peshix-progulok-20048515.html

Житель Ташкента победил в проекте по стимулированию пеших прогулок

Житель Ташкента победил в проекте по стимулированию пеших прогулок

Самому рьяному любителю пеших прогулок 34 года, он живет в Юнусабадском районе Ташкента и пешком добирается до работы, где также трудится "на ногах". 12.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-12T12:23+0500

2021-08-12T12:23+0500

2021-08-12T12:28+0500

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ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Определился лидер среди победителей проекта "Здоровый образ жизни" в июле. Он прошел больше всех, установив рекорд — 1 миллион 888 тысяч 231 шаг.Любителю пеших прогулок 34 года, он живет в Юнусабадском районе Ташкента и пешком добирается до работы, где также трудится "на ногах". За такое достижение гражданин получил 1,8 млн сумов, сообщили в Министерстве спорта и туризма Узбекистана.Так, победитель должен был проходить по 62 тысячи шагов в день. Таких "ходоков" в этом месяце насчитали 203, им и другим участникам в общей сложности выплатили 68 миллионов 900 тысяч сумов.Напомним, в начале мая в Министерстве юстиции сообщили о денежных выплатах за ходьбу. Соответствующее постановление приняло правительство в конце апреля.Согласно документу, гражданам республики от 18 лет и старше, которые пройдут по 10 тысяч шагов (и больше) в сутки, заплатят по 3 тысячи сумов.Деньги будут переведены на электронные кошельки узбекистанцев.

https://uz.sputniknews.ru/20201102/V-Uzbekistane-lyubitelyam-peshikh-progulok-budut-vyplachivat-do-100-v-mesyats-15308998.html

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