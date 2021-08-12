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Житель Ташкента победил в проекте по стимулированию пеших прогулок
Житель Ташкента победил в проекте по стимулированию пеших прогулок
Самому рьяному любителю пеших прогулок 34 года, он живет в Юнусабадском районе Ташкента и пешком добирается до работы, где также трудится "на ногах". 12.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-12T12:23+0500
2021-08-12T12:28+0500
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ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Определился лидер среди победителей проекта "Здоровый образ жизни" в июле. Он прошел больше всех, установив рекорд — 1 миллион 888 тысяч 231 шаг.Любителю пеших прогулок 34 года, он живет в Юнусабадском районе Ташкента и пешком добирается до работы, где также трудится "на ногах". За такое достижение гражданин получил 1,8 млн сумов, сообщили в Министерстве спорта и туризма Узбекистана.Так, победитель должен был проходить по 62 тысячи шагов в день. Таких "ходоков" в этом месяце насчитали 203, им и другим участникам в общей сложности выплатили 68 миллионов 900 тысяч сумов.Напомним, в начале мая в Министерстве юстиции сообщили о денежных выплатах за ходьбу. Соответствующее постановление приняло правительство в конце апреля.Согласно документу, гражданам республики от 18 лет и старше, которые пройдут по 10 тысяч шагов (и больше) в сутки, заплатят по 3 тысячи сумов.Деньги будут переведены на электронные кошельки узбекистанцев.
https://uz.sputniknews.ru/20201102/V-Uzbekistane-lyubitelyam-peshikh-progulok-budut-vyplachivat-do-100-v-mesyats-15308998.html
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узбекистан, спорт, здоровье

Житель Ташкента победил в проекте по стимулированию пеших прогулок

12:23 12.08.2021 (обновлено: 12:28 12.08.2021)
564
© AFP 2018 / Sean M. HaffeyКроссовки Nike
Кроссовки Nike - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.08.2021
© AFP 2018 / Sean M. Haffey
Самому рьяному любителю пеших прогулок 34 года, он живет в Юнусабадском районе Ташкента и пешком добирается до работы, где также трудится "на ногах".
ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Определился лидер среди победителей проекта "Здоровый образ жизни" в июле. Он прошел больше всех, установив рекорд — 1 миллион 888 тысяч 231 шаг.
Любителю пеших прогулок 34 года, он живет в Юнусабадском районе Ташкента и пешком добирается до работы, где также трудится "на ногах". За такое достижение гражданин получил 1,8 млн сумов, сообщили в Министерстве спорта и туризма Узбекистана.
Так, победитель должен был проходить по 62 тысячи шагов в день.
Таких "ходоков" в этом месяце насчитали 203, им и другим участникам в общей сложности выплатили 68 миллионов 900 тысяч сумов.
Участница марафона - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.11.2020
Общество
В Узбекистане любителям пеших прогулок будут выплачивать до $100 в месяц
2 ноября 2020, 17:25
1721
Напомним, в начале мая в Министерстве юстиции сообщили о денежных выплатах за ходьбу. Соответствующее постановление приняло правительство в конце апреля.
Согласно документу, гражданам республики от 18 лет и старше, которые пройдут по 10 тысяч шагов (и больше) в сутки, заплатят по 3 тысячи сумов.
Деньги будут переведены на электронные кошельки узбекистанцев.
010001
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