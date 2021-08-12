https://uz.sputniknews.ru/20210812/tatarstan-zainteresovalsya-izucheniem-opyta-uzbekistana-v-razvitii-turizma-20059805.html

Татарстан заинтересовался изучением опыта Узбекистана в развитии туризма

Татарстан заинтересовался изучением опыта Узбекистана в развитии туризма

В рамках переговоров с узбекистанскими коллегами внимание татарстанской делегации привлекло созданные в стране система санитарно-эпидемиологической... 12.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-12T21:58+0500

2021-08-12T21:58+0500

2021-08-12T21:58+0500

туризм

узбекистан

государственный комитет республики узбекистан по развитию туризма

татарстан

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ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. В столицу с рабочим визитом прибыла делегация Татарстана во главе с председателем Госкомитета по туризму Сергеем Ивановым для участия в официальных переговорах с представителями Минтуризма Узбекистана, сообщает пресс-служба Госкомтуризма Узбекистана.В рамках мероприятия, зампремьер-министра, министр туризма и спорта Узбекистана Азиз Абдухакимов ознакомил гостей с туристским потенциалом страны, а также условиями для инвестирования в туристическую инфраструктуру.Особенно делегатов заинтересовали принятые в Узбекистане меры по поддержке туристического бизнеса в период пандемии, а также широкий выбор льгот и кредитно-финансовых инструментов для всех участников отрасли, что поспособствовало ускоренному восстановлению туризма в республике. Делегация Татарстана также была ознакомлена с мерами по обеспечению безопасности туристов, включая систему санитарно-эпидемиологической безопасности Uzbekistan. Safetravel GUARANTEED и создание туристической полиции.Кроме того, стороны обсудили систему подготовки кадров для индустрии туризма в Узбекистане, деятельность Международного университета туризма "Шелковый путь" в Самарканде и вопросы международного сотрудничества в области образования в туризме.По итогам переговоров достигнута договоренность о дальнейшем расширении сотрудничества между Узбекистаном и Татарстаном в сфере туризма.

https://uz.sputniknews.ru/20210617/uzbekistan-i-tatarstan-sotrudnichestvo-v-tsifrax-19292020.html

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узбекистан, государственный комитет республики узбекистан по развитию туризма, татарстан