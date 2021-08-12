https://uz.sputniknews.ru/20210812/v-uzbekistane-ofitsialno-uchrejden-detskiy-ombudsmen-20046912.html

В Узбекистане официально учрежден Детский омбудсмен

В Узбекистане официально учрежден Детский омбудсмен

Президент возложил персональную ответственность на хокимов областей и города Ташкента за предупреждение безнадзорности и беспризорности детей и своевременное... 12.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-12T10:30+0500

2021-08-12T10:30+0500

2021-08-12T10:38+0500

общество

узбекистан

детский омбудсман

указ

законодательство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/01/19029120_0:43:1281:763_1920x0_80_0_0_0e9b69a85015a27e9288116cf1cff226.jpg

ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. В Узбекистане официально учрежден институт Уполномоченного Олий Мажлиса по правам ребенка (Детский омбудсмен). Это предусмотрено указом президента "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы обеспечения гарантий прав ребенка". Цель — кардинально усовершенствовать институциональные и правовые основы защиты прав, свобод и законных интересов детей, раннего предупреждения безнадзорности и совершения правонарушений среди детей.Детский омбудсмен подотчетен палатам Олий Мажлиса, осуществляет свои полномочия самостоятельно и независимо от госорганов. Он избирается сроком на пять лет, а кандидатура вносится президентом.Межведомственные комиссии по делам несовершеннолетних республики, областей и районов преобразованы в Национальные комиссии по вопросам детей. Их основными задачами определены:Кроме того, в составе Секретариата по вопросам образования и здравоохранения Кабинета министров с 1 сентября начнет функционировать Сектор по вопросам защиты детей, а в хокимиятах областей — секретариаты по вопросам защиты детей.Президент возложил персональную ответственность на хокимов областей и города Ташкента за предупреждение безнадзорности и беспризорности детей и своевременное обеспечение жильем детей-сирот.Проект закона "О Детском омбудсмане" будет пересмотрен Законодательной палатой Олий Мажлиса.

https://uz.sputniknews.ru/20200520/Nedetskie-problemy-i-pervye-ispytaniya-budni-ombudsmena-v-Uzbekistane-14174261.html

https://uz.sputniknews.ru/20210804/detskie-ombudsmeny-rossii-i-uzbekistana-podpisali-memorandum-o-sotrudnichestve-19951357.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, детский омбудсман, указ, законодательство