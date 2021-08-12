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Водитель сгорел в автоаварии в Джизакской области
Водитель сгорел в автоаварии в Джизакской области
На автодороге "Коканд — Джизак" легковой автомобиль Nexia столкнулся с грузовиком ЗИЛ-138. Водителя спасти не удалось. 12.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-12T11:05+0500
2021-08-12T11:05+0500
происшествия
дтп
джизакская область
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ТАШКЕНТ, 12 авг – Sputnik. Легковой автомобиль Nexia врезался в ЗИЛ-138 в Зааминском районе Джизакской области, сообщает областное УВД на своем официальном сайте.Трагедия произошла 11 августа на 256-м километре автодороги "Коканд — Джизак". В результате аварии легковой автомобиль, за рулем которого находился житель села Бешюз Б. У., загорелся. Достать водителя из горящего автомобиля не удалось, и он погиб на месте.По информации УВД, причиной аварии послужило то, что водитель легкового автомобиля уснул за рулем и выехал на полосу, по которой двигался грузовик. Возбуждено уголовное дело.
https://uz.sputniknews.ru/20210805/dtp-v-kashkadare-uneslo-jizni-chetyrex-chelovek-19967413.html
джизакская область
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дтп, джизакская область

Водитель сгорел в автоаварии в Джизакской области

11:05 12.08.2021
1103
© УВД Джизакской областиNexia загорелась после столкновения с ЗИЛ-138 в Джизакской области
Nexia загорелась после столкновения с ЗИЛ-138 в Джизакской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.08.2021
© УВД Джизакской области
На автодороге "Коканд — Джизак" легковой автомобиль Nexia столкнулся с грузовиком ЗИЛ-138. Водителя спасти не удалось.
ТАШКЕНТ, 12 авг – Sputnik. Легковой автомобиль Nexia врезался в ЗИЛ-138 в Зааминском районе Джизакской области, сообщает областное УВД на своем официальном сайте.
Трагедия произошла 11 августа на 256-м километре автодороги "Коканд — Джизак". В результате аварии легковой автомобиль, за рулем которого находился житель села Бешюз Б. У., загорелся. Достать водителя из горящего автомобиля не удалось, и он погиб на месте.
По информации УВД, причиной аварии послужило то, что водитель легкового автомобиля уснул за рулем и выехал на полосу, по которой двигался грузовик. Возбуждено уголовное дело.
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