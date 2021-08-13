https://uz.sputniknews.ru/20210813/glavnym-trenerom-sbornoy-uzbekistana-po-futbolu-stanet-srechko-katanets-20060417.html

Главным тренером сборной Узбекистана по футболу станет Сречко Катанец

Главным тренером сборной Узбекистана по футболу станет Сречко Катанец

В настоящее время с наставником достигнута устная договоренность. Для проведения заключительного этапа двусторонних переговоров он прибудет в Узбекистан на... 13.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-13T10:27+0500

2021-08-13T10:27+0500

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спорт

сборная узбекистана

футбол

ассоциация футбола узбекистана

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ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Пост главного наставника национальной сборной Узбекистана может занять словенский тренер Сречко Катанец. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ).Отмечается, что данная кандидатура была рассмотрена в соответствии с рекомендациями тренерского совета и экспертов АФУ.В настоящее время с тренером достигнута устная договоренность. Для проведения заключительного этапа двусторонних переговоров Сречко Катанец прибудет в Узбекистан на следующей неделе.Как считает футбольный эксперт Алишер Никимбаев, национальную сборную должен возглавить требовательный и амбициозный иностранный специалист. Кроме того, он обязан хорошо разбираться в азиатском футболе и знать стиль игры, добавил специалист. По его мнению, Катанец подходит почти по всем критериям. С сентября 2019-го пост главного тренера сборной Узбекистана по футболу возглавлял Вадим Абрамов. Однако в июне этого года председатель АФУ Абдусалом Азизов объявил о его отставке.

https://uz.sputniknews.ru/20210507/sbornaya-uzbekistana-po-futbolu-sygraet-protiv-avstraliytsev-v-kontrolnom-matche-v-oae-18636477.html

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сборная узбекистана, футбол, ассоциация футбола узбекистана