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Главным тренером сборной Узбекистана по футболу станет Сречко Катанец
Главным тренером сборной Узбекистана по футболу станет Сречко Катанец
В настоящее время с наставником достигнута устная договоренность. Для проведения заключительного этапа двусторонних переговоров он прибудет в Узбекистан на... 13.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-13T10:27+0500
2021-08-13T12:17+0500
спорт
сборная узбекистана
футбол
ассоциация футбола узбекистана
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ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Пост главного наставника национальной сборной Узбекистана может занять словенский тренер Сречко Катанец. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ).Отмечается, что данная кандидатура была рассмотрена в соответствии с рекомендациями тренерского совета и экспертов АФУ.В настоящее время с тренером достигнута устная договоренность. Для проведения заключительного этапа двусторонних переговоров Сречко Катанец прибудет в Узбекистан на следующей неделе.Как считает футбольный эксперт Алишер Никимбаев, национальную сборную должен возглавить требовательный и амбициозный иностранный специалист. Кроме того, он обязан хорошо разбираться в азиатском футболе и знать стиль игры, добавил специалист. По его мнению, Катанец подходит почти по всем критериям. С сентября 2019-го пост главного тренера сборной Узбекистана по футболу возглавлял Вадим Абрамов. Однако в июне этого года председатель АФУ Абдусалом Азизов объявил о его отставке.
https://uz.sputniknews.ru/20210507/sbornaya-uzbekistana-po-futbolu-sygraet-protiv-avstraliytsev-v-kontrolnom-matche-v-oae-18636477.html
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сборная узбекистана, футбол, ассоциация футбола узбекистана

Главным тренером сборной Узбекистана по футболу станет Сречко Катанец

10:27 13.08.2021 (обновлено: 12:17 13.08.2021)
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© Ассоциация футбола УзбекистанаСречко Катанец
Сречко Катанец - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.08.2021
© Ассоциация футбола Узбекистана
В настоящее время с наставником достигнута устная договоренность. Для проведения заключительного этапа двусторонних переговоров он прибудет в Узбекистан на следующей неделе.
ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Пост главного наставника национальной сборной Узбекистана может занять словенский тренер Сречко Катанец. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ).
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Отмечается, что данная кандидатура была рассмотрена в соответствии с рекомендациями тренерского совета и экспертов АФУ.

В настоящее время с тренером достигнута устная договоренность. Для проведения заключительного этапа двусторонних переговоров Сречко Катанец прибудет в Узбекистан на следующей неделе.
Как считает футбольный эксперт Алишер Никимбаев, национальную сборную должен возглавить требовательный и амбициозный иностранный специалист. Кроме того, он обязан хорошо разбираться в азиатском футболе и знать стиль игры, добавил специалист. По его мнению, Катанец подходит почти по всем критериям.

"Первым серьёзным испытанием для сборной Узбекистана и Катанеца станет сам финальный турнир Кубка Азии в Китае. Там от команды будут ждать как минимум выхода в четвертьфинал. Сможет Катанец добиться этого — получит кредит доверия и на отборочный турнир Кубка мира-2026".

Алишер Никимбаев
Эксперт
С сентября 2019-го пост главного тренера сборной Узбекистана по футболу возглавлял Вадим Абрамов. Однако в июне этого года председатель АФУ Абдусалом Азизов объявил о его отставке.
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