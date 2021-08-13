https://uz.sputniknews.ru/20210813/glavnym-trenerom-sbornoy-uzbekistana-po-futbolu-stanet-srechko-katanets-20060417.html
Главным тренером сборной Узбекистана по футболу станет Сречко Катанец
Главным тренером сборной Узбекистана по футболу станет Сречко Катанец
В настоящее время с наставником достигнута устная договоренность. Для проведения заключительного этапа двусторонних переговоров он прибудет в Узбекистан на... 13.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-13T10:27+0500
2021-08-13T10:27+0500
2021-08-13T12:17+0500
спорт
сборная узбекистана
футбол
ассоциация футбола узбекистана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/0d/20060372_0:7:932:531_1920x0_80_0_0_fea1014d419cfdcaedac3d0b7ee37057.jpg
ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Пост главного наставника национальной сборной Узбекистана может занять словенский тренер Сречко Катанец. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ).Отмечается, что данная кандидатура была рассмотрена в соответствии с рекомендациями тренерского совета и экспертов АФУ.В настоящее время с тренером достигнута устная договоренность. Для проведения заключительного этапа двусторонних переговоров Сречко Катанец прибудет в Узбекистан на следующей неделе.Как считает футбольный эксперт Алишер Никимбаев, национальную сборную должен возглавить требовательный и амбициозный иностранный специалист. Кроме того, он обязан хорошо разбираться в азиатском футболе и знать стиль игры, добавил специалист. По его мнению, Катанец подходит почти по всем критериям. С сентября 2019-го пост главного тренера сборной Узбекистана по футболу возглавлял Вадим Абрамов. Однако в июне этого года председатель АФУ Абдусалом Азизов объявил о его отставке.
https://uz.sputniknews.ru/20210507/sbornaya-uzbekistana-po-futbolu-sygraet-protiv-avstraliytsev-v-kontrolnom-matche-v-oae-18636477.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/0d/20060372_29:0:857:621_1920x0_80_0_0_65ecc4b3e7ea8034affda7389e1b2f13.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сборная узбекистана, футбол, ассоциация футбола узбекистана
Главным тренером сборной Узбекистана по футболу станет Сречко Катанец
10:27 13.08.2021 (обновлено: 12:17 13.08.2021)
В настоящее время с наставником достигнута устная договоренность. Для проведения заключительного этапа двусторонних переговоров он прибудет в Узбекистан на следующей неделе.
ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik.
Пост главного наставника национальной сборной Узбекистана может занять словенский тренер Сречко Катанец. Об этом сообщает
пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ).
Отмечается, что данная кандидатура была рассмотрена в соответствии с рекомендациями тренерского совета и экспертов АФУ.
В настоящее время с тренером достигнута устная договоренность. Для проведения заключительного этапа двусторонних переговоров Сречко Катанец прибудет в Узбекистан на следующей неделе.
Как считает
футбольный эксперт Алишер Никимбаев, национальную сборную должен возглавить требовательный и амбициозный иностранный специалист. Кроме того, он обязан хорошо разбираться в азиатском футболе и знать стиль игры, добавил специалист. По его мнению, Катанец подходит почти по всем критериям.
"Первым серьёзным испытанием для сборной Узбекистана и Катанеца станет сам финальный турнир Кубка Азии в Китае. Там от команды будут ждать как минимум выхода в четвертьфинал. Сможет Катанец добиться этого — получит кредит доверия и на отборочный турнир Кубка мира-2026".
С сентября 2019-го пост главного тренера сборной Узбекистана по футболу возглавлял
Вадим Абрамов. Однако в июне этого года председатель АФУ Абдусалом Азизов объявил о его отставке.