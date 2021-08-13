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Лето отступает: на Узбекистан надвигается долгожданная прохлада
Лето отступает: на Узбекистан надвигается долгожданная прохлада
Уже сегодня вторжение прохладного воздуха с районов Западного Казахстана понизит дневную температуру до 32-34 градусов. Свежее станут и ночи. 13.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-13T14:49+0500
2021-08-13T15:13+0500
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узбекистан
узгидромет
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ТАШКЕНТ, 13 авг – Sputnik. В конце недели узбекистанцев ожидают весьма комфортные температурные условия, сообщает Узгидромет.Связано это с вторжением прохладного воздуха с районов Западного Казахстана, который понизит дневную температуру до 32 градусов, объясняют синоптики.В выходные дни заток прохлады на территорию республики продолжится, дневная температура снизится до 28-31 градуса, а по югу — до 33-36. Свежее станут и ночи. В это время и в ранние утренние часы столбики термометра опустятся до 13-18 градусов.Прохождение холодного фронта местами будет сопровождаться усилением ветра до 17-22 м/с, предупреждают в Узгидромете. При этом по равнинной местности сохранится сухая погода. В горных же районах не исключены локальные кратковременные дожди, которые могут вызвать сели.
https://uz.sputniknews.ru/20210721/v-uzbekistane-iz-za-grozy-selo-na-10-chasov-okazalos-otrezano-ot-mira-19760469.html
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узбекистан, узгидромет, прогноз погоды

Лето отступает: на Узбекистан надвигается долгожданная прохлада

14:49 13.08.2021 (обновлено: 15:13 13.08.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровПарень с девушкой у фонтана возле ГАБТА
Парень с девушкой у фонтана возле ГАБТА - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.08.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Уже сегодня вторжение прохладного воздуха с районов Западного Казахстана понизит дневную температуру до 32-34 градусов. Свежее станут и ночи.
ТАШКЕНТ, 13 авг – Sputnik. В конце недели узбекистанцев ожидают весьма комфортные температурные условия, сообщает Узгидромет.
Связано это с вторжением прохладного воздуха с районов Западного Казахстана, который понизит дневную температуру до 32 градусов, объясняют синоптики.

"Еще вчера к середине дня воздух прогревался до 36-37 градусов, а по северу, югу и в пустынных районах — местами до 38-40. А уже сегодня вторжение прохладного воздуха с районов Западного Казахстана понизит дневную температуру до 32-34 градусов, и лишь по крайнему югу ещё сохранится относительно жаркая погода с температурой до 36-38 градусов", — говорится в сообщении.

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В выходные дни заток прохлады на территорию республики продолжится, дневная температура снизится до 28-31 градуса, а по югу — до 33-36. Свежее станут и ночи. В это время и в ранние утренние часы столбики термометра опустятся до 13-18 градусов.
Прохождение холодного фронта местами будет сопровождаться усилением ветра до 17-22 м/с, предупреждают в Узгидромете. При этом по равнинной местности сохранится сухая погода. В горных же районах не исключены локальные кратковременные дожди, которые могут вызвать сели.
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