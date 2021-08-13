https://uz.sputniknews.ru/20210813/mirziyoev-proinspektiroval-stroitelstvo-parka-novyy-uzbekistan-20073197.html
Мирзиёев проинспектировал строительство парка “Новый Узбекистан”
Мирзиёев проинспектировал строительство парка “Новый Узбекистан”
В парке высаживаются декоративные деревья и цветы, создаются зеленые зоны, возводится амфитеатр на пять тысяч мест для проведения праздничных мероприятий... 13.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-13T21:54+0500
2021-08-13T21:54+0500
2021-08-13T21:54+0500
общество
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строительство
парк
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ТАШКЕНТ, 13 авг – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев в пятницу ознакомился с ходом работ, проводимыми на месте строительства парка “Новый Узбекистан”, сообщает пресс-служба лидера.В парке высаживаются декоративные деревья и цветы, создаются зеленые зоны, возводится амфитеатр на пять тысяч мест для проведения праздничных мероприятий.Установлены основные конструкции комплекса “Истиклол”. Как отмечается, он будет отражать трехтысячелетнюю история Узбекистана, наследие предков и национальные ценности народа.Главе государства представили эскизные образцы барельефов и элементов оформления комплекса. Мирзиёев дал рекомендации ответственным лицам и строителям.
https://uz.sputniknews.ru/20210709/za-pyat-mesyatsev-na-stroitelstvo-potratili-37-trln-sumov---goskomstat-19617803.html
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ташкент, строительство, парк
Мирзиёев проинспектировал строительство парка “Новый Узбекистан”
В парке высаживаются декоративные деревья и цветы, создаются зеленые зоны, возводится амфитеатр на пять тысяч мест для проведения праздничных мероприятий. Президент дал рекомендации ответственным лицам и строителям.
ТАШКЕНТ, 13 авг – Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев в пятницу ознакомился с ходом работ, проводимыми на месте строительства парка “Новый Узбекистан”, сообщает
пресс-служба лидера.
В парке высаживаются декоративные деревья и цветы, создаются зеленые зоны, возводится амфитеатр на пять тысяч мест для проведения праздничных мероприятий.
Установлены основные конструкции комплекса “Истиклол”. Как отмечается, он будет отражать трехтысячелетнюю история Узбекистана, наследие предков и национальные ценности народа.
Главе государства представили эскизные образцы барельефов и элементов оформления комплекса. Мирзиёев дал рекомендации ответственным лицам и строителям.