https://uz.sputniknews.ru/20210709/za-pyat-mesyatsev-na-stroitelstvo-potratili-37-trln-sumov---goskomstat-19617803.html

За пять месяцев на строительство потратили 37 трлн сумов - Госкомстат

За пять месяцев на строительство потратили 37 трлн сумов - Госкомстат

Большую часть строительных работ с января по май выполнили негосударственные организации - 96% от общего количества реализованных стройобъектов. 09.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-09T18:44+0500

2021-07-09T18:44+0500

2021-07-09T18:44+0500

экономика

государственный комитет по статистике

строительство

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. На строительство объектов по всему Узбекистану за первые пять месяцев года потратили 37,3 трлн сумов. Темп роста в сравнении с аналогичным показателем прошлого года составляет 100,9%. Такими данными поделился Государственный комитет по статистике республики.Госорганизации выполнили лишь 4% всех работ на сумму чуть более 1,5 трлн сумов.Остальные 96% работ на счету негосударственных строительных организаций. Они потратили на стройобъекты почти 35 трлн 765 млрд сумов.В структуре общего объема строительных работ крупными строительными организациями выполнены строительные работы на сумму 8 трлн 611,7 млрд сумов.Объем строительных работ, выполненных малыми предприятиями и микрофирмами, составил 22 трлн 420,8 млрд сумов.Ранее мы писали о том, что транспортная прокуратура в ходе изучения инцидентов, связанных с деятельностью столичного метрополитена за последние два месяца, выявила хищения в особо крупном размере при строительстве кольцевой линии столичного метрополитена. По данному факту возбуждено уголовное дело.

https://uz.sputniknews.ru/20210625/mirziyoev-osmotrel-stroitelstvo-mosta-kotoryy-izbavit-stolitsu-ot-probok-19417985.html

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государственный комитет по статистике, строительство, узбекистан