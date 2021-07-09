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За пять месяцев на строительство потратили 37 трлн сумов - Госкомстат
За пять месяцев на строительство потратили 37 трлн сумов - Госкомстат
Большую часть строительных работ с января по май выполнили негосударственные организации - 96% от общего количества реализованных стройобъектов. 09.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-09T18:44+0500
2021-07-09T18:44+0500
экономика
государственный комитет по статистике
строительство
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. На строительство объектов по всему Узбекистану за первые пять месяцев года потратили 37,3 трлн сумов. Темп роста в сравнении с аналогичным показателем прошлого года составляет 100,9%. Такими данными поделился Государственный комитет по статистике республики.Госорганизации выполнили лишь 4% всех работ на сумму чуть более 1,5 трлн сумов.Остальные 96% работ на счету негосударственных строительных организаций. Они потратили на стройобъекты почти 35 трлн 765 млрд сумов.В структуре общего объема строительных работ крупными строительными организациями выполнены строительные работы на сумму 8 трлн 611,7 млрд сумов.Объем строительных работ, выполненных малыми предприятиями и микрофирмами, составил 22 трлн 420,8 млрд сумов.Ранее мы писали о том, что транспортная прокуратура в ходе изучения инцидентов, связанных с деятельностью столичного метрополитена за последние два месяца, выявила хищения в особо крупном размере при строительстве кольцевой линии столичного метрополитена. По данному факту возбуждено уголовное дело.
https://uz.sputniknews.ru/20210625/mirziyoev-osmotrel-stroitelstvo-mosta-kotoryy-izbavit-stolitsu-ot-probok-19417985.html
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государственный комитет по статистике, строительство, узбекистан

За пять месяцев на строительство потратили 37 трлн сумов - Госкомстат

18:44 09.07.2021
669
© Sputnik / Алексей МайшевСтроительство новых домов в Москве
Строительство новых домов в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.07.2021
© Sputnik / Алексей Майшев
Большую часть строительных работ с января по май выполнили негосударственные организации - 96% от общего количества реализованных стройобъектов.
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. На строительство объектов по всему Узбекистану за первые пять месяцев года потратили 37,3 трлн сумов. Темп роста в сравнении с аналогичным показателем прошлого года составляет 100,9%. Такими данными поделился Государственный комитет по статистике республики.
Госорганизации выполнили лишь 4% всех работ на сумму чуть более 1,5 трлн сумов.
Остальные 96% работ на счету негосударственных строительных организаций. Они потратили на стройобъекты почти 35 трлн 765 млрд сумов.
В структуре общего объема строительных работ крупными строительными организациями выполнены строительные работы на сумму 8 трлн 611,7 млрд сумов.
Объем строительных работ, выполненных малыми предприятиями и микрофирмами, составил 22 трлн 420,8 млрд сумов.
Шавкат Мирзиёев осматривает строительство нового моста - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.06.2021
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Мирзиёев осмотрел строительство моста, который избавит столицу от пробок
25 июня, 20:05
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Ранее мы писали о том, что транспортная прокуратура в ходе изучения инцидентов, связанных с деятельностью столичного метрополитена за последние два месяца, выявила хищения в особо крупном размере при строительстве кольцевой линии столичного метрополитена. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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