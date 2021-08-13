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Почему обрушился потолок в подземном переходе Ташкента — ответ МЧС
Почему обрушился потолок в подземном переходе Ташкента — ответ МЧС
Инцидент случился в Мирзо-Улугбекском районе столицы вблизи станции метро "Буюк ипак йули". В ходе происшествия никто не пострадал. 13.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-13T10:46+0500
2021-08-13T12:18+0500
происшествия
ташкент
обрушение
переход
тоннель
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ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. В одном из подземных переходов столицы обрушился потолок, передает пресс-служба МЧС Узбекистана.По данным министерства, инцидент произошел накануне в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента вблизи станции метро "Буюк ипак йули" (ранее "Максим Горький").В ходе проведенного расследования стало известно, что конструкция из композитных панелей (алюкобонд) обвалилась под тяжестью воды, скопившейся из-за полива газона, расположенного над тоннелем."Последствия обрушения были незначительными. В течение нескольких минут площадка была очищена от фрагментов подвесного потолка", – информируется в сообщении.Отмечается, что в ходе происшествия никто не пострадал.
https://uz.sputniknews.ru/20210331/v-mchs-obyasnili-pochemu-v-tsentre-tashkenta-obrushilos-zdanie-18060070.html
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ташкент, обрушение, переход, тоннель

Почему обрушился потолок в подземном переходе Ташкента — ответ МЧС

10:46 13.08.2021 (обновлено: 12:18 13.08.2021)
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© Пресс-служба МЧС УзбекистанаОбрушение потолка в подземном переходе Ташкента
Обрушение потолка в подземном переходе Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.08.2021
© Пресс-служба МЧС Узбекистана
Инцидент случился в Мирзо-Улугбекском районе столицы вблизи станции метро "Буюк ипак йули". В ходе происшествия никто не пострадал.
ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. В одном из подземных переходов столицы обрушился потолок, передает пресс-служба МЧС Узбекистана.
По данным министерства, инцидент произошел накануне в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента вблизи станции метро "Буюк ипак йули" (ранее "Максим Горький").
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В ходе проведенного расследования стало известно, что конструкция из композитных панелей (алюкобонд) обвалилась под тяжестью воды, скопившейся из-за полива газона, расположенного над тоннелем.

"Последствия обрушения были незначительными. В течение нескольких минут площадка была очищена от фрагментов подвесного потолка", – информируется в сообщении.
Отмечается, что в ходе происшествия никто не пострадал.
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