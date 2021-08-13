https://uz.sputniknews.ru/20210813/pochemu-obrushilsya-potolok-v-podzemnom-perexode-tashkenta--otvet-mchs-20060830.html

Почему обрушился потолок в подземном переходе Ташкента — ответ МЧС

Почему обрушился потолок в подземном переходе Ташкента — ответ МЧС

Инцидент случился в Мирзо-Улугбекском районе столицы вблизи станции метро "Буюк ипак йули". В ходе происшествия никто не пострадал. 13.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-13T10:46+0500

2021-08-13T10:46+0500

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происшествия

ташкент

обрушение

переход

тоннель

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ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. В одном из подземных переходов столицы обрушился потолок, передает пресс-служба МЧС Узбекистана.По данным министерства, инцидент произошел накануне в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента вблизи станции метро "Буюк ипак йули" (ранее "Максим Горький").В ходе проведенного расследования стало известно, что конструкция из композитных панелей (алюкобонд) обвалилась под тяжестью воды, скопившейся из-за полива газона, расположенного над тоннелем."Последствия обрушения были незначительными. В течение нескольких минут площадка была очищена от фрагментов подвесного потолка", – информируется в сообщении.Отмечается, что в ходе происшествия никто не пострадал.

https://uz.sputniknews.ru/20210331/v-mchs-obyasnili-pochemu-v-tsentre-tashkenta-obrushilos-zdanie-18060070.html

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ташкент, обрушение, переход, тоннель