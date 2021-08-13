https://uz.sputniknews.ru/20210813/uchenye-iz-uzbekistana-razrabotali-seysmologicheskiy-atlas-respubliki-20064319.html
Ученые из Узбекистана разработали сейсмологический атлас республики
Ученые из Узбекистана разработали сейсмологический атлас республики
Документ подготовлен на основе многолетних научных исследований узбекистанских специалистов. Его могут использовать не только эксперты в области геологии и... 13.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-13T14:07+0500
2021-08-13T14:07+0500
2021-08-13T14:07+0500
общество
академия наук узбекистана
атлас
сейсмолог
ученые
карта
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ТАШКЕНТ, 13 авг – Sputnik. Ученые института сейсмологии им. Г.О. Мавлонова разработали и составили "Сейсмологический атлас Узбекистана", сообщили в пресс-службе Академии наук.По данным АН, атлас состоит из семи глав и содержит свыше 70 карт. Также в него включены проекции по геологической и тектонической тематикам.Документ подготовлен на основе многолетних научных исследований узбекистанских ученых. Его могут использовать не только эксперты в области геологии и сейсмологии, но и магистры, профессора и просто заинтересованные люди, изучающие науку о земле.Отмечается, что выпуск "Сейсмологического атласа Узбекистана" посвящен 30-летию независимости республики.
https://uz.sputniknews.ru/20210427/nauchnyy-impuls-chto-privneslo-tashkentskoe-zemletryasenie-v-seysmologiyu--zavyalov-18519989.html
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академия наук узбекистана, атлас, сейсмолог, ученые, карта
Ученые из Узбекистана разработали сейсмологический атлас республики
Документ подготовлен на основе многолетних научных исследований узбекистанских специалистов. Его могут использовать не только эксперты в области геологии и сейсмологии, но и просто заинтересованные люди.
ТАШКЕНТ, 13 авг – Sputnik.
Ученые института сейсмологии им. Г.О. Мавлонова разработали и составили "Сейсмологический атлас Узбекистана", сообщили
в пресс-службе Академии наук.
По данным АН, атлас состоит из семи глав и содержит свыше 70 карт. Также в него включены проекции по геологической и тектонической тематикам.
Документ подготовлен на основе многолетних научных исследований узбекистанских ученых. Его могут использовать не только эксперты в области геологии и сейсмологии, но и магистры, профессора и просто заинтересованные люди, изучающие науку о земле.
Отмечается, что выпуск "Сейсмологического атласа Узбекистана" посвящен 30-летию независимости республики.