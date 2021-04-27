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Научный импульс: что привнесло Ташкентское землетрясение в сейсмологию — Завьялов
Научный импульс: что привнесло Ташкентское землетрясение в сейсмологию — Завьялов
Заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, доктор физико-математических наук Алексей Завьялов рассказал, какой... 27.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-27T20:28+0500
2021-04-27T20:28+0500
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Завьялов о значении Ташкентского землетрясения для изучения сейсмологии
Завьялов о значении Ташкентского землетрясения для изучения сейсмологии
Ташкентское землетрясение стало поворотной точкой не только в развитии столицы Узбекистана и всей республики, но и сейсмологии. Ведущие специалисты из СССР исследовали это явление, отмечали закономерности и разрабатывали методы прогнозирования подобных природных катаклизмов.В частности, один из методов, позволяющих спрогнозировать землетрясение, связан с высоким содержанием радона в грунтовых водах. Он получил широкое распространение именно после Ташкентских событий.Научные изыскания в сфере геологии и сейсмологии придали этой сфере дополнительный импульс. Уже через год после катастрофического землетрясения в Узбекистане был создан Институт сейсмологии - одно из первых на территории всего СССР. А еще через 7 лет, в мае 1974 года, в Ташкенте был проведен первый международный симпозиум по прогнозированию этого природного явления."До начала 1990-х годов в Институтах РФ, в том числе в Институте физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, было много стажеров по сейсмологии, которые не только обучались но и работали совместно с российскими коллегами. После долгого перерыва это сотрудничество сегодня постепенно возрождается", — подчеркнул Завьялов.По его словам, колоссальный накопленный узбекистанскими коллегами опыт важно сохранять и приумножать для развития науки в такой стратегически важной сфере.Подробнее о ликвидации последствий Ташкентского землетрясения, а также о научных изысканиях, которые вели местные специалисты для прогнозирования этого катаклизма, читайте в спецпроекте Sputnik Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20210426/tryasemsya-no-ne-sdaemsya-kak-tashkent-voskresal-iz-ruin-18488808.html
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наука, радио

Научный импульс: что привнесло Ташкентское землетрясение в сейсмологию — Завьялов

20:28 27.04.2021
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© Из личного архива Алексея ЗавьяловаАлексей Завьялов, заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, доктор физико-математических наук
Алексей Завьялов, заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, доктор физико-математических наук - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.04.2021
© Из личного архива Алексея Завьялова
Заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, доктор физико-математических наук Алексей Завьялов рассказал, какой вклад ученые-сейсмологи из Ташкента внесли в науку после катастрофы 1966 года.
Ташкентское землетрясение стало поворотной точкой не только в развитии столицы Узбекистана и всей республики, но и сейсмологии. Ведущие специалисты из СССР исследовали это явление, отмечали закономерности и разрабатывали методы прогнозирования подобных природных катаклизмов.
Завьялов о значении Ташкентского землетрясения для изучения сейсмологии
В частности, один из методов, позволяющих спрогнозировать землетрясение, связан с высоким содержанием радона в грунтовых водах. Он получил широкое распространение именно после Ташкентских событий.

"Этот метод сегодня активно разрабатывают в Иркутске и на Камчатке. Но в подобном подходе есть свои нюансы. К примеру, брать пробы воды нужно очень аккуратно и тщательно, чтобы избежать примесей из воздуха. В 1960-е технологии были другими, а многие исследования проводились вручную. Сегодня, конечно, возможности позволяют проводить анализ автоматизировано и даже дистанционно", — пояснил эксперт.

Научные изыскания в сфере геологии и сейсмологии придали этой сфере дополнительный импульс. Уже через год после катастрофического землетрясения в Узбекистане был создан Институт сейсмологии - одно из первых на территории всего СССР. А еще через 7 лет, в мае 1974 года, в Ташкенте был проведен первый международный симпозиум по прогнозированию этого природного явления.
Ташкентское землетрясение в цифрах - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.04.2021
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"До начала 1990-х годов в Институтах РФ, в том числе в Институте физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, было много стажеров по сейсмологии, которые не только обучались но и работали совместно с российскими коллегами. После долгого перерыва это сотрудничество сегодня постепенно возрождается", — подчеркнул Завьялов.
По его словам, колоссальный накопленный узбекистанскими коллегами опыт важно сохранять и приумножать для развития науки в такой стратегически важной сфере.
Подробнее о ликвидации последствий Ташкентского землетрясения, а также о научных изысканиях, которые вели местные специалисты для прогнозирования этого катаклизма, читайте в спецпроекте Sputnik Узбекистан.
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