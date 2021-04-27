https://uz.sputniknews.ru/20210427/nauchnyy-impuls-chto-privneslo-tashkentskoe-zemletryasenie-v-seysmologiyu--zavyalov-18519989.html

Научный импульс: что привнесло Ташкентское землетрясение в сейсмологию — Завьялов

Научный импульс: что привнесло Ташкентское землетрясение в сейсмологию — Завьялов

Заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, доктор физико-математических наук Алексей Завьялов рассказал, какой... 27.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-27T20:28+0500

2021-04-27T20:28+0500

2021-04-27T20:28+0500

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Завьялов о значении Ташкентского землетрясения для изучения сейсмологии Завьялов о значении Ташкентского землетрясения для изучения сейсмологии

Ташкентское землетрясение стало поворотной точкой не только в развитии столицы Узбекистана и всей республики, но и сейсмологии. Ведущие специалисты из СССР исследовали это явление, отмечали закономерности и разрабатывали методы прогнозирования подобных природных катаклизмов.В частности, один из методов, позволяющих спрогнозировать землетрясение, связан с высоким содержанием радона в грунтовых водах. Он получил широкое распространение именно после Ташкентских событий.Научные изыскания в сфере геологии и сейсмологии придали этой сфере дополнительный импульс. Уже через год после катастрофического землетрясения в Узбекистане был создан Институт сейсмологии - одно из первых на территории всего СССР. А еще через 7 лет, в мае 1974 года, в Ташкенте был проведен первый международный симпозиум по прогнозированию этого природного явления."До начала 1990-х годов в Институтах РФ, в том числе в Институте физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, было много стажеров по сейсмологии, которые не только обучались но и работали совместно с российскими коллегами. После долгого перерыва это сотрудничество сегодня постепенно возрождается", — подчеркнул Завьялов.По его словам, колоссальный накопленный узбекистанскими коллегами опыт важно сохранять и приумножать для развития науки в такой стратегически важной сфере.Подробнее о ликвидации последствий Ташкентского землетрясения, а также о научных изысканиях, которые вели местные специалисты для прогнозирования этого катаклизма, читайте в спецпроекте Sputnik Узбекистан.

https://uz.sputniknews.ru/20210426/tryasemsya-no-ne-sdaemsya-kak-tashkent-voskresal-iz-ruin-18488808.html

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