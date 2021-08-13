https://uz.sputniknews.ru/20210813/uzbekskie-studenty-zavoevali-15-medaley-na-mejdunarodnoy-matematicheskoy-olimpiade-20067655.html
Узбекские студенты завоевали 15 медалей на Международной математической олимпиаде
Узбекские студенты завоевали 15 медалей на Международной математической олимпиаде
Призерами олимпиады стали тринадцать студентов Национального университета Узбекистана. Министр и ректор поблагодарили ребят за достижения и выразили... 13.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-13T16:58+0500
2021-08-13T16:58+0500
2021-08-13T17:09+0500
общество
узбекистан
олимпиада
министерство высшего и среднего специального образования
математика
национальный университет узбекистана имени мирзо улугбека
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ТАШКЕНТ, 13 авг – Sputnik. В Национальном университете Узбекистана прошла церемония награждения узбекистанских студентов, завоевавших пятнадцать медалей на 28-й Международной олимпиаде по математике, сообщает Министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана.Победителей поздравили лично министр высшего и среднего специального образования Абдукодир Ташкулов, ректоры Национального университета Узбекистана и Ташкентского государственного технического университета Иномжон Маджидов и Садритдин Турабджанов.Как отмечается, призерами олимпиады стали тринадцать студентов Национального университета. Министр и ректор поблагодарили ребят за достижения, а также выразили признательность их педагогам — старшему преподавателю кафедры "Алгебра и функциональный анализ" Фарходжону Хайдарову и научному сотруднику Института математики Бехзоду Курбанбаеву.Победителям олимпиады вручены благодарственные письма, компьютеры и планшеты.Учащиеся Узбекистана довольно часто становятся победителями олимпиад по математике. Так, в декабре прошлого года в Сингапуре страну представляли 47 учеников начальной и средней школы. Ребятам удалось завоевать 13 медалей.
https://uz.sputniknews.ru/20200508/V-Uzbekistane-poyavitsya-novaya-sistema-otsenki-urovnya-znaniy-po-matematike-14086917.html
https://uz.sputniknews.ru/20190812/V-Bukharskoy-oblasti-sozdaetsya-Mezhdunarodnaya-shkola-matematiki-12221689.html
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узбекистан, олимпиада, министерство высшего и среднего специального образования, математика, национальный университет узбекистана имени мирзо улугбека
Узбекские студенты завоевали 15 медалей на Международной математической олимпиаде
16:58 13.08.2021 (обновлено: 17:09 13.08.2021)
Призерами олимпиады стали тринадцать студентов Национального университета Узбекистана. Министр и ректор поблагодарили ребят за достижения и выразили признательность их педагогам.
ТАШКЕНТ, 13 авг – Sputnik.
В Национальном университете Узбекистана прошла церемония награждения узбекистанских студентов, завоевавших пятнадцать медалей на 28-й Международной олимпиаде по математике, сообщает
Министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана.
Победителей поздравили лично министр высшего и среднего специального образования Абдукодир Ташкулов, ректоры Национального университета Узбекистана и Ташкентского государственного технического университета Иномжон Маджидов и Садритдин Турабджанов.
Как отмечается, призерами олимпиады стали тринадцать студентов Национального университета. Министр и ректор поблагодарили ребят за достижения, а также выразили признательность их педагогам — старшему преподавателю кафедры "Алгебра и функциональный анализ" Фарходжону Хайдарову и научному сотруднику Института математики Бехзоду Курбанбаеву.
Победителям олимпиады вручены благодарственные письма, компьютеры и планшеты.
Учащиеся Узбекистана довольно часто становятся победителями олимпиад по математике. Так, в декабре прошлого года в Сингапуре страну представляли
47 учеников начальной и средней школы. Ребятам удалось завоевать 13 медалей.