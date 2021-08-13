https://uz.sputniknews.ru/20210813/v-uzbekistane-poyavitsya-robot-oxrannik-rossiyskogo-proizvodstva-20066547.html

В Узбекистане появится робот-охранник российского производства

В Узбекистане появится робот-охранник российского производства

Устройство станет частью охранной экосистемы на вокзалах, в торговых центрах и других местах повышенного скопления людей. 13.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-13T16:13+0500

2021-08-13T16:13+0500

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общество

узбекистан

робот

охрана

робототехника

пермь

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ТАШКЕНТ, 13 авг – Sputnik. На рынке охранного оборудования Узбекистана появился российский робот "Промобот", созданный одноименной пермской компанией, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании."Российский сервисный робот "Промобот" начал работу в шоуруме крупнейшего поставщика охранного оборудования в Ташкенте", — пояснили разработчики.В его обязанности входит патрулирование, видеонаблюдение за сотрудниками и посетителями магазина. Он свободно передвигается по территории за счет установленных на нем датчиков, которые помогают ему объезжать препятствия. Кроме того, он охотно отвечает на вопросы о деятельности компании.Робот распознает и общается на английском и русском языках. Свою работу он сможет осуществлять в связке с другими устройствами. Таким образом, машина станет частью охранной экосистемы на вокзалах, в торговых центрах и других местах повышенного скопления людей.В должности охранника робот исключает все так называемые ошибки человеческого фактора, в частности, он не устает, не грубит посетителям, не опаздывает на работу и никогда не ошибается, отметил директор по развитию Олег Кивокурцев.В настоящее время роботы "Промобот" уже осуществляют свою работу в департаменте внутренних дел Казахстана, на охранных предприятиях в Германии, а также в полиции Абу-Даби. Уточняется, что теперь к службе в структурах ОАЭ приступят еще три робота.Компания "Промобот" основана в 2015-м в Перми, и в этом же году она стала резидентом "Сколково". Предприятие является производителем автономных сервисных роботов, которые в настоящее время уже задействованы в 43 странах в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя живых сотрудников.

https://uz.sputniknews.ru/20210209/V-detsadakh-Uzbekistana-poyavyatsya-obuchayuschie-roboty-Albert-i-Genibot-15968061.html

https://uz.sputniknews.ru/20200716/V-Rossii-na-rabotu-vpervye-prinyali-chelovekopodobnogo-robota--video-14555509.html

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узбекистан, робот, охрана, робототехника, пермь