https://uz.sputniknews.ru/20210813/v-uzbekistane-poyavitsya-robot-oxrannik-rossiyskogo-proizvodstva-20066547.html
В Узбекистане появится робот-охранник российского производства
В Узбекистане появится робот-охранник российского производства
Устройство станет частью охранной экосистемы на вокзалах, в торговых центрах и других местах повышенного скопления людей. 13.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-13T16:13+0500
2021-08-13T16:13+0500
2021-08-13T16:52+0500
общество
узбекистан
робот
охрана
робототехника
пермь
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ТАШКЕНТ, 13 авг – Sputnik. На рынке охранного оборудования Узбекистана появился российский робот "Промобот", созданный одноименной пермской компанией, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании."Российский сервисный робот "Промобот" начал работу в шоуруме крупнейшего поставщика охранного оборудования в Ташкенте", — пояснили разработчики.В его обязанности входит патрулирование, видеонаблюдение за сотрудниками и посетителями магазина. Он свободно передвигается по территории за счет установленных на нем датчиков, которые помогают ему объезжать препятствия. Кроме того, он охотно отвечает на вопросы о деятельности компании.Робот распознает и общается на английском и русском языках. Свою работу он сможет осуществлять в связке с другими устройствами. Таким образом, машина станет частью охранной экосистемы на вокзалах, в торговых центрах и других местах повышенного скопления людей.В должности охранника робот исключает все так называемые ошибки человеческого фактора, в частности, он не устает, не грубит посетителям, не опаздывает на работу и никогда не ошибается, отметил директор по развитию Олег Кивокурцев.В настоящее время роботы "Промобот" уже осуществляют свою работу в департаменте внутренних дел Казахстана, на охранных предприятиях в Германии, а также в полиции Абу-Даби. Уточняется, что теперь к службе в структурах ОАЭ приступят еще три робота.Компания "Промобот" основана в 2015-м в Перми, и в этом же году она стала резидентом "Сколково". Предприятие является производителем автономных сервисных роботов, которые в настоящее время уже задействованы в 43 странах в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя живых сотрудников.
https://uz.sputniknews.ru/20210209/V-detsadakh-Uzbekistana-poyavyatsya-obuchayuschie-roboty-Albert-i-Genibot-15968061.html
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узбекистан, робот, охрана, робототехника, пермь
В Узбекистане появится робот-охранник российского производства
16:13 13.08.2021 (обновлено: 16:52 13.08.2021)
Устройство станет частью охранной экосистемы на вокзалах, в торговых центрах и других местах повышенного скопления людей.
ТАШКЕНТ, 13 авг – Sputnik.
На рынке охранного оборудования Узбекистана появился российский робот "Промобот", созданный одноименной пермской компанией, сообщает
РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
"Российский сервисный робот "Промобот" начал работу в шоуруме крупнейшего поставщика охранного оборудования в Ташкенте", — пояснили разработчики.
В его обязанности входит патрулирование, видеонаблюдение за сотрудниками и посетителями магазина. Он свободно передвигается по территории за счет установленных на нем датчиков, которые помогают ему объезжать препятствия. Кроме того, он охотно отвечает на вопросы о деятельности компании.
Робот распознает и общается на английском и русском языках. Свою работу он сможет осуществлять в связке с другими устройствами. Таким образом, машина станет частью охранной экосистемы на вокзалах, в торговых центрах и других местах повышенного скопления людей.
В должности охранника робот исключает все так называемые ошибки человеческого фактора, в частности, он не устает, не грубит посетителям, не опаздывает на работу и никогда не ошибается, отметил директор по развитию Олег Кивокурцев.
В настоящее время роботы "Промобот" уже осуществляют свою работу в департаменте внутренних дел Казахстана, на охранных предприятиях в Германии, а также в полиции Абу-Даби. Уточняется, что теперь к службе в структурах ОАЭ приступят еще три робота.
Компания "Промобот" основана в 2015-м в Перми, и в этом же году она стала резидентом "Сколково". Предприятие является производителем автономных сервисных роботов, которые в настоящее время уже задействованы в 43 странах в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя живых сотрудников.