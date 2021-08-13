Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210813/v-uzbekistane-poyavitsya-robot-oxrannik-rossiyskogo-proizvodstva-20066547.html
В Узбекистане появится робот-охранник российского производства
В Узбекистане появится робот-охранник российского производства
Устройство станет частью охранной экосистемы на вокзалах, в торговых центрах и других местах повышенного скопления людей. 13.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-13T16:13+0500
2021-08-13T16:52+0500
общество
узбекистан
робот
охрана
робототехника
пермь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/185/92/1859254_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_abd3b1c94125c9c9ac10a78facf44d50.jpg
ТАШКЕНТ, 13 авг – Sputnik. На рынке охранного оборудования Узбекистана появился российский робот "Промобот", созданный одноименной пермской компанией, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании."Российский сервисный робот "Промобот" начал работу в шоуруме крупнейшего поставщика охранного оборудования в Ташкенте", — пояснили разработчики.В его обязанности входит патрулирование, видеонаблюдение за сотрудниками и посетителями магазина. Он свободно передвигается по территории за счет установленных на нем датчиков, которые помогают ему объезжать препятствия. Кроме того, он охотно отвечает на вопросы о деятельности компании.Робот распознает и общается на английском и русском языках. Свою работу он сможет осуществлять в связке с другими устройствами. Таким образом, машина станет частью охранной экосистемы на вокзалах, в торговых центрах и других местах повышенного скопления людей.В должности охранника робот исключает все так называемые ошибки человеческого фактора, в частности, он не устает, не грубит посетителям, не опаздывает на работу и никогда не ошибается, отметил директор по развитию Олег Кивокурцев.В настоящее время роботы "Промобот" уже осуществляют свою работу в департаменте внутренних дел Казахстана, на охранных предприятиях в Германии, а также в полиции Абу-Даби. Уточняется, что теперь к службе в структурах ОАЭ приступят еще три робота.Компания "Промобот" основана в 2015-м в Перми, и в этом же году она стала резидентом "Сколково". Предприятие является производителем автономных сервисных роботов, которые в настоящее время уже задействованы в 43 странах в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя живых сотрудников.
https://uz.sputniknews.ru/20210209/V-detsadakh-Uzbekistana-poyavyatsya-obuchayuschie-roboty-Albert-i-Genibot-15968061.html
https://uz.sputniknews.ru/20200716/V-Rossii-na-rabotu-vpervye-prinyali-chelovekopodobnogo-robota--video-14555509.html
узбекистан
пермь
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/185/92/1859254_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_afd328b4ab214fe9e201c26f2214c999.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, робот, охрана, робототехника, пермь

В Узбекистане появится робот-охранник российского производства

16:13 13.08.2021 (обновлено: 16:52 13.08.2021)
389
© Sputnik / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРобот, представленный на выставочном стенде
Робот, представленный на выставочном стенде - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.08.2021
© Sputnik / Павел Лисицын
/
Перейти в фотобанк
Устройство станет частью охранной экосистемы на вокзалах, в торговых центрах и других местах повышенного скопления людей.
ТАШКЕНТ, 13 авг – Sputnik. На рынке охранного оборудования Узбекистана появился российский робот "Промобот", созданный одноименной пермской компанией, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
"Российский сервисный робот "Промобот" начал работу в шоуруме крупнейшего поставщика охранного оборудования в Ташкенте", — пояснили разработчики.
В его обязанности входит патрулирование, видеонаблюдение за сотрудниками и посетителями магазина. Он свободно передвигается по территории за счет установленных на нем датчиков, которые помогают ему объезжать препятствия. Кроме того, он охотно отвечает на вопросы о деятельности компании.
Роботы Albert и Genibot - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.02.2021
Общество
В детсадах Узбекистана появятся обучающие роботы Albert и Genibot
9 февраля, 15:11
433
Робот распознает и общается на английском и русском языках. Свою работу он сможет осуществлять в связке с другими устройствами. Таким образом, машина станет частью охранной экосистемы на вокзалах, в торговых центрах и других местах повышенного скопления людей.
В должности охранника робот исключает все так называемые ошибки человеческого фактора, в частности, он не устает, не грубит посетителям, не опаздывает на работу и никогда не ошибается, отметил директор по развитию Олег Кивокурцев.
Человекоподобный робот проходит испытательный срок в пермском МФЦ - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.07.2020
Видео
В России на работу впервые приняли человекоподобного робота — видео
16 июля 2020, 15:57
727
В настоящее время роботы "Промобот" уже осуществляют свою работу в департаменте внутренних дел Казахстана, на охранных предприятиях в Германии, а также в полиции Абу-Даби. Уточняется, что теперь к службе в структурах ОАЭ приступят еще три робота.
Компания "Промобот" основана в 2015-м в Перми, и в этом же году она стала резидентом "Сколково". Предприятие является производителем автономных сервисных роботов, которые в настоящее время уже задействованы в 43 странах в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя живых сотрудников.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:59Готовы бороться за победу в Лиге чемпионов: Месси рассказал о своих планах в ФК "ПСЖ"
18:28В Узбекистане создадут национальную сборную по хоккею
18:12"Языковые рейды" в Казахстане – банальная провокация: мнение юриста
17:33Шведская компания будет обслуживать турбину на узбекском газохимическом комплексе
17:18Мирзиёев поздравил олимпийцев с историческим достижением
16:59Америка окончательно обогнала Россию
16:58Узбекские студенты завоевали 15 медалей на Международной математической олимпиаде
16:45Почему в США отложили полет на Луну
16:13В Узбекистане появится робот-охранник российского производства
14:49Лето отступает: на Узбекистан надвигается долгожданная прохлада
14:10Под Ташкентом пытались незаконно продать землю за пять млн долларов
14:07Ученые из Узбекистана разработали сейсмологический атлас республики
13:37Корабли пустыни: в Саудовской Аравии стартовали верблюжьи бега
13:19Афганистан превращается в эмират: РФ и США реагируют по-разному
12:28Пятикратный чемпион мира по шахматам Вишванатан Ананд прилетел в Ташкент
12:14Власти Узбекистана улучшат инфраструктуру для особенных людей
11:02В ДОО Ташкентской области у 25 детей диагностировали сильное отравление
10:46Почему обрушился потолок в подземном переходе Ташкента — ответ МЧС
10:27Главным тренером сборной Узбекистана по футболу станет Сречко Катанец
ВчераТатарстан заинтересовался изучением опыта Узбекистана в развитии туризма